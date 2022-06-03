知道燒包與河婆擂茶嗎？除了肉骨茶和叻沙，有更多大馬華人的家鄉味也到了台灣

一位馬來西亞華人叫潘運隆、一位叫徐宗清，兩人一住台北、一住高雄，看似沒什麼關聯性，卻有太多相同巧合：兩人都來自馬來西亞霹靂州（Perak），在台住了二、三十年，都娶台灣妻子，都曾回大馬賣過小吃，也都因為下一代教育問題而再次返台定居，如今又同樣在疫情期間開賣小吃，發揚家鄉味。

如果觀察過新馬小吃在台灣的發展，可以發現第一波通常以販售主流食物為主，對台灣人來說，不用特別教育也已經耳熟能詳的食物，如：肉骨茶、海南雞飯、叻沙，如今第二波已發展到非主流食物，如：燒包、擂茶、娘惹粽，商品在台灣人圈子裡的知名度低，相對要進行商業推廣也困難重重，既然如此，為什麼還要以此維生呢？想必背後支撐的力量便是「懷念家鄉味」。

時光倒流回到一、兩百年前，華人移民馬來西亞，把家鄉的食物在異鄉一一重現，像是潮州移民的炒粿角、客家移民的擂茶、福建移民的蝦麵等。而今在台灣，近兩年受到疫情影響下，許多遊子返鄉之路受阻，再加上經濟謀生因素，便逐步開啟了家鄉味的萬花筒，也讓台灣看見大馬食物的另一風貌。

高雄「山城食坊」的河婆擂茶

潘運隆曾在軟體產業上班，半年多前才開始與妻子以販售河婆擂茶為業。他的家鄉在馬來西亞霹靂州的雙溪古月（Malim Nawar），祖父母早年自廣東赴馬來西亞採錫，而後世代定居馬來西亞。

在馬來西亞，擂茶以河婆人做的最有名，許多店家招牌都會掛上河婆二字，但並不代表販售的店主就是河婆人。河婆是一個地名，為中國廣東省下的行政區域，為著名僑鄉，台灣客家人裡也有河婆人後代，也吃河婆擂茶。然而河婆擂茶不同於北埔擂茶，它是一種鹹食茶泡飯。

潘運隆的祖母正是河婆客家人，他母親曾在馬來西亞怡保（Ipoh）賣擂茶，妹妹則在甲洞（Kepong，位於吉隆坡西北）賣擂茶。他說：「我小時候，會在過年人日（農曆正月初七）吃擂茶，女人摘採野菜、男人負責擂，擂需要耗費很大的體力，擂茶要動員整個家族，也能藉此增加家人的凝聚力。」

河婆擂茶是以大量新鮮蔬菜為主體的食物，主要有：擂茶湯、配菜與飯。綠色的擂茶湯需要用上苦立心、烏龍茶、芝麻等約八種食材，各自烹製後再研磨成泥，最後沖開成茶湯，猶如精力湯。配菜則有樹仔菜、大蒜炒豆腐、菜脯（加蝦米）、四季豆等。

常見吃法是將茶湯倒入飯菜中，以茶泡飯的方式食用，一款擂茶能吃到十多樣蔬菜與堅果類，同時輔以米飯能飽足，以現代眼光看來，相當健康營養。目前有九成的來客都是馬來西亞人，潘運隆說，「這不只是一款食物，還是家的味道。」