幸災樂禍心理學（三）：沒有同理心又如何？幸災樂禍真的是一種惡嗎？

在前面兩篇文章裡面，我談到了許多幸災樂禍的例子。然而，不知道讀者有沒有發現，在相同的情況下，有時候我們會幸災樂禍，有時候我們反而會感同身受，反過來斥責那些幸災樂禍的人。

試著看看下面的例子：

韓國隊和中華隊的棒球賽來到了九局下半，中華隊陷入一分落後的危機，面臨滿壘兩出局的局面，中華隊擊出了投手強襲球，投手的頭被重擊倒地，當場頭破血流，被擔架抬出場，中華隊跑回追平分，台灣球迷大肆歡呼。

在這個時候，你很難說你不會是歡呼者的其中一人。

反過來看另一個場景：

中華隊和韓國隊的棒球賽來到了九局下半，韓國隊陷入一分落後的危機，面臨滿壘兩出局的局面，韓國隊擊出了投手強襲球，投手的頭被重擊倒地，當場頭破血流，被擔架抬出場，韓國隊跑回追平分，台灣球迷大聲斥責歡呼的韓國球迷。

劇本完全一樣，但角色對調，你很難不會對大聲歡呼的韓國人斥責，對吧？

幸災樂禍 vs. 感同身受