《投資交易心理戰》：對未實現收益的迷戀，正是造成「虧損恐懼」的原因之一
我們想讓你知道的是
投資不是賺不到錢，可能是因為你落入了情緒陷阱！交易需要的不只是技巧與經驗，更需要強大且穩定的心理。美國頂尖心理戰教練端出15年實戰結晶，帶你發現情緒模式、發掘問題根源，改善心態、趨吉避險，為下一筆交易做好準備！
文：賈里德．坦德勒（Jared Tendler）
虧損恐懼
失敗的威脅一直都在。在極度競爭的環境中進行投資交易，有時候失敗在所難免。我們都知道，但仍會害怕。甚至就算當天虧損的金額不大，還是會帶給我們恐懼感。恐懼感就潛伏在底下，因為每一次交易都有可能會虧損。
虧損恐懼迫使你做出，你明知道不是最理想的決定。你很快就賣掉賺錢的部位，以防價格回檔會讓贏家變輸家。你在虧損的部位加碼、攤平成本，讓這筆交易比較容易達到損益兩平，或者至少不要虧那麼多。
當價格下滑時，可能出現更強烈的虧損恐懼。因為擔心事與願違，你選擇略過那些高品質的交易設定。你變得更保守以對，比平時交易得更少。而當你一進場，你就被黏在螢幕前了。你移動止損點來保住獲利，結果卻導致更多的損失。你的壓力已經無法忽視，甚至已經影響睡眠。
隨著恐懼感變得更加強烈，你的大腦不禁湧現各種念頭：我已經失去優勢了嗎？我該怎麼做才能挽回？已經無計可施了嗎?我還能做點什麼？有的時候，強烈的虧損恐懼感會產生莫大的壓力，讓你只敢觀望而不敢下手，你就快要無法承受了。虧損的恐懼感不一定是真正的虧損，但它卻會變得十分強烈，使你忍不住對自己說：「去他的」，旋即按下交易確認鍵。你不在乎會發生什麼後果，你只是不想繼續害怕下去。
為了瞭解投資交易，你曾試著去接納那些現實面的建議，像是損失是無法避免的，以及投資交易會伴隨風險。即便你可以承擔損失的金額，但還是難以保持心平氣和。那些建議根本無法抹去你的恐懼，因為它沒有辦法告訴你虧損對你而言是什麼意思。
什麼事情讓你感覺備受威脅？
為了瞭解虧損恐懼的來源，首先要問自己：「虧損或損失，對我來說代表什麼？」當我問我的客戶這個問題時，他們一開始都會告訴我是金錢。但通常隨著我們的談話，他們的回答都會變成：「損失的不僅僅是金錢。」金錢代表著其他同樣岌岌可危的東西。金錢代表我們養家餬口的能力。而對你來說，金錢可能是啟發你想成為全職交易者的原因，從而向質疑你的人證明，他們的看法是錯的。一連串的失敗交易會讓你感覺，自己離短期和長期目標愈來愈遠。虧損會讓你覺得能力或地位不如同儕。
連續的虧損交易會使我們過度反應，漸漸失去控制，結果虧損恐懼會變成失控恐懼。因為金錢正是我們的交易「成績」，如果成績不好，我們就會失去身為交易者的自信心，或者對交易系統和系統的獲利能力沒有信心。虧損會令我們感覺時間被浪費了⸺既然沒賺到錢，那你花那些時間到底在做什麼？
用一些時間好好思考，有哪些事情會讓你感覺備受威脅？是可用的金錢？目標？自信心？紀律？地位？還是其他東西？或者以上皆是？
如果你發現自己無法回答這個問題，或者現在還沒有什麼想法，那麼下次當你遇到損失時，試著回顧接下來的問題。問一問自己這些尖銳的問題：
- 你覺得自己還失去了什麼？
- 你是不是會害怕告訴別人這筆損失？
- 你是不是會擔心自己賺錢的能力？
- 你是不是會擔心自己將會犯更多的錯？
- 你是不是覺得自己不太可能會進步？或者不太可能實現目標？
交易者恐懼損失的程度，經常會出乎自己的意料之外。為了讓自己做出合理的反應，我們必須先找出並接納哪些東西會引起威脅感。然而，對許多人來說，這還不足以消除恐懼。很多人經常會犯的錯誤是，以為拋開謹慎就能破除恐懼，但這麼做只會導致情緒更無法恢復平衡。與之對抗雖然可以消除恐懼感，但你卻更有可能犯不同的錯。
我們必須修正那些汙染你對虧損看法的缺陷，才能找到恐懼和對抗它之間的最佳平衡點。這邊我列出幾項會導致虧損恐懼的表現缺陷。特別害怕虧損的交易者通常會受到不只一個缺陷影響。所以請務必完成所有相關問題。
那麼我就以心理手牌紀錄來舉例，說明可以如何修正虧損恐懼的表現缺陷：
❶問題是什麼：我需要我的投資交易從一開始就是正面收益。每次我一進場，我的心臟就跳得很快，要是價格立刻滑落，我的心跳彷彿就要停止。每當價格往錯誤的方向移動，我就會緊張到想要賣出。
❷為什麼會有這個問題：有的時候，我會覺得一買進的那一秒就已經決定這筆交易的成敗。如果獲利，心情會比較放鬆，這實在很蠢，但我就是只想要實現目標。每一次虧損就像在倒退一樣，讓我覺得需要花更多的時間來達成目標。
❸哪裡有缺陷：我無法控制每一次交易的結果。如果做得好，那就是我能控制的範圍。否則我就會虧很多錢。那不代表我的目標風險很高。光靠一筆交易，是不可能知道今年的結果是好是壞。這就像從第一局來判斷這場球賽的勝負一樣不可能。
❹有沒有修正方法：持續注意自己的交易執行品質。一旦進場了，我會看交易的即刻損益，來評估這筆交易的品質，以免被圖表分散焦點。如果我的交易做對了，也達到了目標，就開始尋找另一個機會。
❺為什麼這個修正方法有效：留意短期的交易品質是我達成長期目標的方法。虧損和回檔都是投資交易的一部分，任何事情都一樣。贏家不要怕輸，為贏得勝利，贏家要竭盡所能。
虧損的痛苦
虧損是如此痛苦，使我們害怕失敗帶來的感覺。從事交易的人往往好勝心強烈。即使知道不可能每一次交易都獲利，我們就是不喜歡輸的感覺。虧錢從來不是會令人開心的事情。
我們討厭虧損，有的交易者會反射性地試圖逃避虧損帶來的痛苦，就像當我們不小心拐傷了腳踝，會立即直覺性地跛著腳走路，以避免扭傷帶來的疼痛感。虧損恐懼也是一樣的，是在保護自己不會因為虧損而感到痛苦，所以跛腳走路就像迅速獲利、減少籌碼或避免高風險交易等等的行為。
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。