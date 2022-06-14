《投資交易心理戰》：對未實現收益的迷戀，正是造成「虧損恐懼」的原因之一

文：賈里德．坦德勒（Jared Tendler）

虧損恐懼

失敗的威脅一直都在。在極度競爭的環境中進行投資交易，有時候失敗在所難免。我們都知道，但仍會害怕。甚至就算當天虧損的金額不大，還是會帶給我們恐懼感。恐懼感就潛伏在底下，因為每一次交易都有可能會虧損。

虧損恐懼迫使你做出，你明知道不是最理想的決定。你很快就賣掉賺錢的部位，以防價格回檔會讓贏家變輸家。你在虧損的部位加碼、攤平成本，讓這筆交易比較容易達到損益兩平，或者至少不要虧那麼多。

當價格下滑時，可能出現更強烈的虧損恐懼。因為擔心事與願違，你選擇略過那些高品質的交易設定。你變得更保守以對，比平時交易得更少。而當你一進場，你就被黏在螢幕前了。你移動止損點來保住獲利，結果卻導致更多的損失。你的壓力已經無法忽視，甚至已經影響睡眠。

隨著恐懼感變得更加強烈，你的大腦不禁湧現各種念頭：我已經失去優勢了嗎？我該怎麼做才能挽回？已經無計可施了嗎?我還能做點什麼？有的時候，強烈的虧損恐懼感會產生莫大的壓力，讓你只敢觀望而不敢下手，你就快要無法承受了。虧損的恐懼感不一定是真正的虧損，但它卻會變得十分強烈，使你忍不住對自己說：「去他的」，旋即按下交易確認鍵。你不在乎會發生什麼後果，你只是不想繼續害怕下去。

為了瞭解投資交易，你曾試著去接納那些現實面的建議，像是損失是無法避免的，以及投資交易會伴隨風險。即便你可以承擔損失的金額，但還是難以保持心平氣和。那些建議根本無法抹去你的恐懼，因為它沒有辦法告訴你虧損對你而言是什麼意思。

什麼事情讓你感覺備受威脅？

為了瞭解虧損恐懼的來源，首先要問自己：「虧損或損失，對我來說代表什麼？」當我問我的客戶這個問題時，他們一開始都會告訴我是金錢。但通常隨著我們的談話，他們的回答都會變成：「損失的不僅僅是金錢。」金錢代表著其他同樣岌岌可危的東西。金錢代表我們養家餬口的能力。而對你來說，金錢可能是啟發你想成為全職交易者的原因，從而向質疑你的人證明，他們的看法是錯的。一連串的失敗交易會讓你感覺，自己離短期和長期目標愈來愈遠。虧損會讓你覺得能力或地位不如同儕。

連續的虧損交易會使我們過度反應，漸漸失去控制，結果虧損恐懼會變成失控恐懼。因為金錢正是我們的交易「成績」，如果成績不好，我們就會失去身為交易者的自信心，或者對交易系統和系統的獲利能力沒有信心。虧損會令我們感覺時間被浪費了⸺既然沒賺到錢，那你花那些時間到底在做什麼？

用一些時間好好思考，有哪些事情會讓你感覺備受威脅？是可用的金錢？目標？自信心？紀律？地位？還是其他東西？或者以上皆是？

如果你發現自己無法回答這個問題，或者現在還沒有什麼想法，那麼下次當你遇到損失時，試著回顧接下來的問題。問一問自己這些尖銳的問題：

你覺得自己還失去了什麼？

你是不是會害怕告訴別人這筆損失？

你是不是會擔心自己賺錢的能力？

你是不是會擔心自己將會犯更多的錯？

你是不是覺得自己不太可能會進步？或者不太可能實現目標？

交易者恐懼損失的程度，經常會出乎自己的意料之外。為了讓自己做出合理的反應，我們必須先找出並接納哪些東西會引起威脅感。然而，對許多人來說，這還不足以消除恐懼。很多人經常會犯的錯誤是，以為拋開謹慎就能破除恐懼，但這麼做只會導致情緒更無法恢復平衡。與之對抗雖然可以消除恐懼感，但你卻更有可能犯不同的錯。

我們必須修正那些汙染你對虧損看法的缺陷，才能找到恐懼和對抗它之間的最佳平衡點。這邊我列出幾項會導致虧損恐懼的表現缺陷。特別害怕虧損的交易者通常會受到不只一個缺陷影響。所以請務必完成所有相關問題。

那麼我就以心理手牌紀錄來舉例，說明可以如何修正虧損恐懼的表現缺陷：

❶問題是什麼：我需要我的投資交易從一開始就是正面收益。每次我一進場，我的心臟就跳得很快，要是價格立刻滑落，我的心跳彷彿就要停止。每當價格往錯誤的方向移動，我就會緊張到想要賣出。

❷為什麼會有這個問題：有的時候，我會覺得一買進的那一秒就已經決定這筆交易的成敗。如果獲利，心情會比較放鬆，這實在很蠢，但我就是只想要實現目標。每一次虧損就像在倒退一樣，讓我覺得需要花更多的時間來達成目標。

❸哪裡有缺陷：我無法控制每一次交易的結果。如果做得好，那就是我能控制的範圍。否則我就會虧很多錢。那不代表我的目標風險很高。光靠一筆交易，是不可能知道今年的結果是好是壞。這就像從第一局來判斷這場球賽的勝負一樣不可能。

❹有沒有修正方法：持續注意自己的交易執行品質。一旦進場了，我會看交易的即刻損益，來評估這筆交易的品質，以免被圖表分散焦點。如果我的交易做對了，也達到了目標，就開始尋找另一個機會。

❺為什麼這個修正方法有效：留意短期的交易品質是我達成長期目標的方法。虧損和回檔都是投資交易的一部分，任何事情都一樣。贏家不要怕輸，為贏得勝利，贏家要竭盡所能。

虧損的痛苦

虧損是如此痛苦，使我們害怕失敗帶來的感覺。從事交易的人往往好勝心強烈。即使知道不可能每一次交易都獲利，我們就是不喜歡輸的感覺。虧錢從來不是會令人開心的事情。

我們討厭虧損，有的交易者會反射性地試圖逃避虧損帶來的痛苦，就像當我們不小心拐傷了腳踝，會立即直覺性地跛著腳走路，以避免扭傷帶來的疼痛感。虧損恐懼也是一樣的，是在保護自己不會因為虧損而感到痛苦，所以跛腳走路就像迅速獲利、減少籌碼或避免高風險交易等等的行為。