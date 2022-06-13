《有多痛，就有多值得》：《格雷的五十道陰影》獲得如此迴響，佛洛伊德一定很高興
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耶魯大學最受歡迎心理學大師，線上開放課程突破50萬人次。本書顛覆你的認知――「痛並快樂」的體驗最迷人！生命的意義就是在快樂和痛苦之間，尋找一個完美平衡的「甜蜜點」。
文：保羅・布倫（Paul Bloom）
自我懲罰的行為
我在本書中將BDSM視為正常慾望的正常表達形式。這正確嗎？
佛洛伊德認為非性慾的某些受虐癖很正常，但他同時主張性層面的受虐癖代表心理疾病（或變態，他是這麼說的），參與這類活動的人其實是將施虐癖發揮在自己身上。後來精神分析學派將受虐癖連結到很多領域，從犯罪、癲癇、少年愛到戀屍癖和吸血這種東西都有。甚至有位學者表示在那些族群身邊彷彿「身處地獄」。
若能更瞭解BDSM族群會更好，可惜優秀的研究少見，數據也不夠一致。某項電話調查詢問受訪者是否在過去一年內參與過BDSM的活動，僅百分之一點三的受訪女性、百分之二點二的受訪男性給予正面回應，比例非常低。然而，二○一五年另一項研究將問題改為性幻想，六成五的受訪女性與五成三的受訪男性回答想過在性愛中扮演臣服方；四成七的女性與六成男性幻想過扮演支配方。底下其實應該能繼續細分，最低是完全沒有，略高一些是言語羞辱，再來是輕度的捆縛扮演，然後是（合意下的）窒息、摑臀、扯髮，更進階則有密室、鞭打、火烤，應該還有很多花招。
重點在於若BDSM是一種疾病，應該能連結到其他心理問題，而目前看來並非如此。參與者的憂鬱程度可能低於平均，通常性格外向、認真生活、比較快樂，而且理所當然屬於較不排斥新鮮體驗的類型。唯一能和BDSM放在一塊兒的負面特徵，是參與者通常自戀程度較高，親和度比未參與的人來得低。
最輕微的BDSM形式是根本不去實際體驗，單純幻想而已。《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）裡的兩位主角分別是年輕美麗卻又非常單純的女學生安娜塔希婭．史迪爾，以及英俊多金且早已不再單純的克里斯欽．格雷。男主角帶領女主角進入BDSM的世界，小說是這麼敘述的：「兩人攜手探索克里斯欽的黑暗過往，揭露深沉的祕密和火熱的性愛。」市場反應非常好，是二○一○年代的暢銷榜冠軍。第二名是誰？它的續集《格雷的五十道陰影：束縛》（Fifty Shades Darker）。第三名？完結篇《格雷的五十道陰影：自由》（Fifty Shades Freed）。後來改編電影版，票房也相當出色。
這部作品將讀者放在女主角安娜塔希婭的位置上。小說和電影獲得如此迴響，佛洛伊德一定很高興，因為他始終認為受虐是女性人格的一部分，是女性真正想要的東西。部分評論者如凱蒂．洛芙（Katie Roiphe）則認為格雷系列具有獨特的魅力，原因或許是故事內容呈現出女性擁有更多機會，反映現代社會的樣貌。「但為什麼自由意志會是一種負擔，尤其對女性而言？為什麼採取被動姿態來思考會吸引人？為什麼臣服或扮演臣服者會有趣？或許握有權力並不總是舒適，對生來就有權力的人依舊如此。或許我們只想在特定的時間、空間、場域中追求平等。或許權力和命令他人是無聊的事。」
這個論點很有趣，而且呼應了鮑梅斯特所謂的逃離自我。然而這類型的社會學評論通常有個問題在於缺乏資料佐證。根據洛芙的說法，《格雷的五十道陰影》之所以成功似乎和時代有關（上面那段話發表於二○一二年），可是她無法證明該系列作品若放到五十年或一百年前，引發的熱潮注定小得多，即使當時女性自由受到諸多限制。
再者，洛芙那篇評論從女性的慾望出發，可是男性世界也有類似的幻想。我很好奇《格雷的五十道陰影》這種題材如果性別逆轉會得到怎樣的市場反應——年輕且未經世事的英俊男性遇上稍微年長、事業有成的女性後被對方征服，成為她的性奴隸。也許這位女主人是Google高層也說不定！這樣的小說能和《格雷的五十道陰影》一樣暢銷嗎？會不會有個尚未開發的男性客層存在？要是有讀者決定動筆然後成為暢銷作家，可別忘記原始靈感出自本書。
雖然前面段落將BDSM當作正常慾望呈現，並不代表每個人都該嘗試，或者不這麼做的人就不健康。就像吃辣很正常沒錯，但有人不吃辣同樣很正常。問題在於並非所有自願選擇的痛苦都健康；某些有害的行為與BDSM乍看相似，卻不該將兩者相提並論。
其中之一是自殘，專業上稱之為「非自殺性自殘」（NSSI, non-suicidal selfinjury）。自殘者刻意傷害身體（不同於只是製造短暫的疼痛）卻沒有致命的意圖。這種情況通常從青少年時期開始，回報有過自殘行為的青少年介於百分之十三到四十五之間。（與其他調查一樣，統計數據會根據問題和樣本族群而變動。）
典型的自殘是以利器切割，主要針對手臂、腿、腹部，其他還有搔抓、燒灼，或者以安全別針之類物體刺入皮膚。除此之外，也有較極端的手法。阿曼多．費瓦札（Armando Favazza）在《遭受圍攻的身體》（Bodies under Siege）書中談了截指、挖眼和搗碎睪丸，中間幾個章節標題分別是「頭和上面的器官」、「四肢」、「皮膚」、「生殖器」（而且裡面有很多照片）。聖經故事裡，被魔鬼附身的人會「一邊哭喊，一邊拿石頭割傷自己」，要靠耶穌驅魔才能得到治癒。
雖然和BDSM一樣都是自願選擇痛苦，非自殺性自殘的特點是單獨進行、不涉及性，而且是生活遭遇嚴重問題時會出現的反應，所以目的並非追求愉悅。人通常是經歷強烈的自我厭惡、受到心理創傷後，才會出現自殘行為。一項針對住院病患的研究發現，自殘是一種十分迅速的心智過程，做出決定的幾秒內就會付諸實行，事發當下行為者多半沒有濫用藥物或酒精，而且神智清楚。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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