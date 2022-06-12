《噢！原來你家住這裡》：吳郭魚、美國螯蝦、埃及聖䴉，誰才是台灣最強外來種？

文：玉子

吳郭魚 Oreochromis sp.

Photo Credit: 商周出版

二〇二一年台灣遭遇大乾旱，中南部各地水庫、湖泊幾乎乾涸，這時有人驚訝地發現高雄澄清湖底有好多顆「隕石坑」，甚至還上了新聞。

哇，烏龍大啦！其實這些坑洞是雄吳郭魚的傑作啦！繁殖期間，公魚會「一個蘿蔔一個坑」地守候母魚到來。而母魚會將產下的卵含回嘴裡，公魚同時排精， 母魚含著卵「漱口」，以助卵充分受精。

「吳郭魚」這個名字聽起來台味十足，但牠其實是原產於非洲的慈鯛科魚類唷！牠們的種系十分繁雜， 吳郭魚只是一個統稱。是因為將牠們引入台灣的兩位先生吳振輝、郭啟彰而得名。近年又有人針對吳郭魚的品種改良優化，培育出有名的「台灣鯛」。

吳郭魚對環境的適應力強，既耐鹽又耐低溶氧，下游大水溝幾乎都有牠們的身影。從水產的角度來說，這是超好養的魚，但當牠們入侵台灣的野溪河流，就不是什麼好事情了。

Photo Credit: 商周出版

美國螯蝦 Procambarus clarkia

Photo Credit: 商周出版

美國螯蝦也被稱為「克氏原螯蝦」或「克氏原蝲（ㄌㄚ）蛄（ㄍㄨ）」，生活在各種溫暖的淺灘濕地水域中，通常一身暗紅色， 不知道的人還以為牠是被煮熟了呢。

美國螯蝦原產於美國中南部至墨西哥北部，牠們成長、性成熟的速度快，能適應多種水質條件與季節性的暫時水域，甚至可以離水存活數天、前往下一個水域討生活。另外，母螯蝦的「抱卵」*習性也提升了寶寶的存活率，各種因素都讓美國螯蝦成為很好養殖的物種。

＊抱卵：各種蝦類、寄居蟹類、蟹類的雌性會將受精後的蛋沾附在腹部，等待一段時間孵化。

美國螯蝦不只好養，還很好吃！高食用價值令牠們佔據約八到九成的食用螯蝦市場，並被引入東亞地區，中國稱呼牠們為「小龍蝦」。但是當牠被丟棄到野外，卻成為強勢的外來種，會捕食兩生類、水生昆蟲、軟體動物和魚類等，當濕地生態被牠衝擊，也壓縮了原生種的居住空間。

除此之外，美國螯蝦的鑿洞習性還會破壞土堤與灌溉系統，造成農業與漁業的損失。但若為了防治美國螯蝦而施用化學藥劑，反而會進一步破壞環境，實在令人頭痛。

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埃及聖䴉 Threskiornis aethiopicus

Photo Credit: 商周出版

埃及聖䴉（ㄒㄩㄢ）原產於非洲與中東地區，在埃及被視為「聖鳥」的牠們，為了觀賞目的被引入台灣。由於動物園業者管理不當，造成一批埃及聖䴉逃脫，開始在野地繁殖，數量甚至一度多達三千隻，排擠了原生鷺科鳥類的生活空間。

由於埃及聖䴉看到人會飛走，移除不容易，使用獵槍是較有效的方式，但因為外界觀感不佳，早期只能透過破壞巢位、撿蛋的方式移除。這個方法不僅費時費力，也沒有顯著效果。二〇一九年開放使用獵槍移除後，效果顯著提升，二〇二一年大約只剩數百隻，我們也終於要走完最後一哩路了。

移除外來種是必要之惡，開槍看似殘忍，但至少可以快速有效、不給鳥帶來多餘痛苦。而從一開始就避免讓外來種逃逸，則是對牠們更根本的仁慈！

Photo Credit: 商周出版

書籍介紹

本文摘錄自《噢！原來你家住這裡：臺灣野生動物的呆萌宅宅日常》，商周出版

作者：玉子

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認識台灣生態的第一本書！

都市、農村、山地、濕地、海外

不可不知的49隻野生動物大集合

【趣味圖文 X 手繪圖鑑 X 知識詳解】

一起認識身邊的動物好朋友

「咦～在都市裡也能看到老鷹嗎？！」

「河邊常常看見彩色的鳥，牠究竟叫什麼名字呢？」

「特有種跟外來種，到底有什麼不同？」

野生動物不只在深山裡才能看見，很多其實就住在你我身邊。

在公園、稻田、河邊，甚至都市的角落，都住著各式各樣的野生動物。

牠們就和你我一樣努力生活，過著熱鬧而充實的每一天，

越認識牠們，越會覺得這座島嶼真是豐富有趣呀。

本書特色

1. 以空間為經，物種為緯：以台灣環境常見的「棲地」為分類架構，分為農田、都市、濕地、山林與國外。從野生動物的居住環境認識起，每一篇開頭，會簡單介紹棲地特性，以及目前面臨的環境問題。「海外」篇則精選常見、但其實並非台灣本土生物的物種。

2. 人氣趣味圖文：精選「玉子日記」粉專受歡迎的動物漫畫，另外會新增多篇未發表的新漫畫。

3. 紮實科普知識：每一篇漫畫圖文，會搭配物種大圖＋辨識特徵，以及約200-400字的文字介紹，輕鬆閱讀之餘也吸收科普知識。成人、小孩兩相宜。

審訂者簡介

林大利

特有生物研究保育中心助理研究員、澳洲昆士蘭大學生物科學系博士班研究生。由於家裡經營漫畫店，從小學就在漫畫堆中長大。出門總是帶著書、會對著地圖發呆、算清楚自己看過幾種小鳥。是個龜毛的讀者，認為龜毛是探索世界的美德。

曾文宣

台師大生科系生態演化組碩士，人稱甩阿老師，是個鱷魚癡。熱愛在如山如海的文字間遊蕩，試著脈絡化那些腦裡的稍縱即逝。提筆或演講時，會像止不住的火車般，不斷地想把新知帶向未知的遠方。

曾柏諺

台大生命科學系碩士，《國語日報》及雜誌刊物專欄作家，樂在科普揭開樸實無華的動物們最驚人、驚嚇、驚豔的真面目。

主角現身說法

夜鷺：「大家不要再說我是企鵝了啦！」

鳳頭蒼鷹：「又到了曬小孩的直播時間了～」

山椒魚：「我跟台灣的珍奶一樣QQ的。」

台灣八哥：「有白色嘴巴的我才是本土派喔！」

Photo Credit: 商周出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰