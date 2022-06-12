《噢！原來你家住這裡》：吳郭魚、美國螯蝦、埃及聖䴉，誰才是台灣最強外來種？
我們想讓你知道的是
認識台灣生態的第一本書！都市、農村、山地、濕地、海外，不可不知的49隻野生動物大集合。
文：玉子
吳郭魚 Oreochromis sp.
二〇二一年台灣遭遇大乾旱，中南部各地水庫、湖泊幾乎乾涸，這時有人驚訝地發現高雄澄清湖底有好多顆「隕石坑」，甚至還上了新聞。
哇，烏龍大啦！其實這些坑洞是雄吳郭魚的傑作啦！繁殖期間，公魚會「一個蘿蔔一個坑」地守候母魚到來。而母魚會將產下的卵含回嘴裡，公魚同時排精， 母魚含著卵「漱口」，以助卵充分受精。
「吳郭魚」這個名字聽起來台味十足，但牠其實是原產於非洲的慈鯛科魚類唷！牠們的種系十分繁雜， 吳郭魚只是一個統稱。是因為將牠們引入台灣的兩位先生吳振輝、郭啟彰而得名。近年又有人針對吳郭魚的品種改良優化，培育出有名的「台灣鯛」。
吳郭魚對環境的適應力強，既耐鹽又耐低溶氧，下游大水溝幾乎都有牠們的身影。從水產的角度來說，這是超好養的魚，但當牠們入侵台灣的野溪河流，就不是什麼好事情了。
美國螯蝦 Procambarus clarkia
美國螯蝦也被稱為「克氏原螯蝦」或「克氏原蝲（ㄌㄚ）蛄（ㄍㄨ）」，生活在各種溫暖的淺灘濕地水域中，通常一身暗紅色， 不知道的人還以為牠是被煮熟了呢。
美國螯蝦原產於美國中南部至墨西哥北部，牠們成長、性成熟的速度快，能適應多種水質條件與季節性的暫時水域，甚至可以離水存活數天、前往下一個水域討生活。另外，母螯蝦的「抱卵」*習性也提升了寶寶的存活率，各種因素都讓美國螯蝦成為很好養殖的物種。
＊抱卵：各種蝦類、寄居蟹類、蟹類的雌性會將受精後的蛋沾附在腹部，等待一段時間孵化。
美國螯蝦不只好養，還很好吃！高食用價值令牠們佔據約八到九成的食用螯蝦市場，並被引入東亞地區，中國稱呼牠們為「小龍蝦」。但是當牠被丟棄到野外，卻成為強勢的外來種，會捕食兩生類、水生昆蟲、軟體動物和魚類等，當濕地生態被牠衝擊，也壓縮了原生種的居住空間。
除此之外，美國螯蝦的鑿洞習性還會破壞土堤與灌溉系統，造成農業與漁業的損失。但若為了防治美國螯蝦而施用化學藥劑，反而會進一步破壞環境，實在令人頭痛。
埃及聖䴉 Threskiornis aethiopicus
埃及聖䴉（ㄒㄩㄢ）原產於非洲與中東地區，在埃及被視為「聖鳥」的牠們，為了觀賞目的被引入台灣。由於動物園業者管理不當，造成一批埃及聖䴉逃脫，開始在野地繁殖，數量甚至一度多達三千隻，排擠了原生鷺科鳥類的生活空間。
由於埃及聖䴉看到人會飛走，移除不容易，使用獵槍是較有效的方式，但因為外界觀感不佳，早期只能透過破壞巢位、撿蛋的方式移除。這個方法不僅費時費力，也沒有顯著效果。二〇一九年開放使用獵槍移除後，效果顯著提升，二〇二一年大約只剩數百隻，我們也終於要走完最後一哩路了。
移除外來種是必要之惡，開槍看似殘忍，但至少可以快速有效、不給鳥帶來多餘痛苦。而從一開始就避免讓外來種逃逸，則是對牠們更根本的仁慈！
書籍介紹
本文摘錄自《噢！原來你家住這裡：臺灣野生動物的呆萌宅宅日常》，商周出版
作者：玉子
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認識台灣生態的第一本書！
都市、農村、山地、濕地、海外
不可不知的49隻野生動物大集合
【趣味圖文 X 手繪圖鑑 X 知識詳解】
一起認識身邊的動物好朋友
「咦～在都市裡也能看到老鷹嗎？！」
「河邊常常看見彩色的鳥，牠究竟叫什麼名字呢？」
「特有種跟外來種，到底有什麼不同？」
野生動物不只在深山裡才能看見，很多其實就住在你我身邊。
在公園、稻田、河邊，甚至都市的角落，都住著各式各樣的野生動物。
牠們就和你我一樣努力生活，過著熱鬧而充實的每一天，
越認識牠們，越會覺得這座島嶼真是豐富有趣呀。
本書特色
1. 以空間為經，物種為緯：以台灣環境常見的「棲地」為分類架構，分為農田、都市、濕地、山林與國外。從野生動物的居住環境認識起，每一篇開頭，會簡單介紹棲地特性，以及目前面臨的環境問題。「海外」篇則精選常見、但其實並非台灣本土生物的物種。
2. 人氣趣味圖文：精選「玉子日記」粉專受歡迎的動物漫畫，另外會新增多篇未發表的新漫畫。
3. 紮實科普知識：每一篇漫畫圖文，會搭配物種大圖＋辨識特徵，以及約200-400字的文字介紹，輕鬆閱讀之餘也吸收科普知識。成人、小孩兩相宜。
審訂者簡介
林大利
特有生物研究保育中心助理研究員、澳洲昆士蘭大學生物科學系博士班研究生。由於家裡經營漫畫店，從小學就在漫畫堆中長大。出門總是帶著書、會對著地圖發呆、算清楚自己看過幾種小鳥。是個龜毛的讀者，認為龜毛是探索世界的美德。
曾文宣
台師大生科系生態演化組碩士，人稱甩阿老師，是個鱷魚癡。熱愛在如山如海的文字間遊蕩，試著脈絡化那些腦裡的稍縱即逝。提筆或演講時，會像止不住的火車般，不斷地想把新知帶向未知的遠方。
曾柏諺
台大生命科學系碩士，《國語日報》及雜誌刊物專欄作家，樂在科普揭開樸實無華的動物們最驚人、驚嚇、驚豔的真面目。
主角現身說法
夜鷺：「大家不要再說我是企鵝了啦！」
鳳頭蒼鷹：「又到了曬小孩的直播時間了～」
山椒魚：「我跟台灣的珍奶一樣QQ的。」
台灣八哥：「有白色嘴巴的我才是本土派喔！」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。