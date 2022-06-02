獨立參選曼谷高人氣市長上任，曾向台灣借鏡電子化政府概念
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查察3年多前曾造訪台灣並拜會政務委員唐鳳，當時查察認為台灣的零時政府（g0v Community）是很好的意見交流平台，很多國家都有類似的平台，但泰國還沒起步，他認為泰國在這部分可向台灣學習。
（中央社）曼谷新任市長查察6月1日就職，市民對挾著高人氣上台的查察有高度期待。查察對中央社記者表示，電子化政府是他上任後的優先事項，台灣多個電子化政府的平台將是他們的參考範例。
睽違9年後，曼谷終於在今年5月22日舉行市長選舉，前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）時期的交通部長查察（Chadchart Sittipunt）以超過51.8%得票率將近138多萬票拿下選舉，多數泰媒以「壓倒性的勝利」 形容查察此次的勝選。
查察在2019年曾代表國會最大在野黨為泰黨（Pheu Thai Party）參選總理，不過他這次以獨立參選人的身分參選，選民對他寄予高度期待。查察從政多年早已有高人氣，多年前一張他穿著背心赤腳走出寺廟的網路圖片被改成各種迷因圖，泰國網友笑稱查察是「浩克」，更有粉絲稱他為「地表最強的男人」。
選舉委員會5月31日正式公布查察為曼谷第17任市長，查察一早先前往選委會領取當選證書， 隨後參加曼谷市政府舉行的市長就職典禮。
查察在就職典禮後舉行記者會，介紹新的市政團隊，並表示市府第一要務是透明化，他不會容忍貪污，治水、道路安全和街邊攤販是他關切的議題，泰國媒體則關心街友、都市綠化、捷運和市政預算等議題。
查察3年多前曾造訪台灣並拜會政務委員唐鳳，當時查察認為台灣的零時政府（g0v Community）是很好的意見交流平台，很多國家都有類似的平台，但泰國還沒起步，他認為泰國在這部分可向台灣學習。
查察在1日的記者會中接受中央社記者提問表示，電子化政府對曼谷來說非常重要，這將是他上任後的優先事項，還有「開放曼谷」（Open Bangkok）的概念，市政府將開放約2000組與商業和其他領域相關的重要資訊，讓民眾可以有效率地使用這些資料，「而不是只是一個PDF檔而已」。
查察進一步表示，台灣在電子化政府方面有很多平台如虛擬法規調適平台（vTaiwan）和零時政府（g0v Community），這些都是很好的範例，他從中學習了很多也將會參考使用。
泰國各府首長並非透過選舉產生而是中央指定，只有曼谷和巴達雅（Pattaya）市長是透過民選產生，上一次的曼谷市長選舉是2013年3月。
泰國2014年政變後軍政府上台執政，2016年8月當時的曼谷市長蘇坤邦（Sukhumbhand Paribatra）因涉嫌挪用公款遭停職，軍政府2016年10月指定由當時的副市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）擔任曼谷市長。
2019年國會大選後，軍政府時期的總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）成為民選總理，各界期待曼谷市長選舉盡快舉行。今年是曼谷睽違9年後的市長選舉，備受各界關注，不少觀察家認為這次的選舉結果可能會成為下次國會大選的風向球。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。