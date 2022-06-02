獨立參選曼谷高人氣市長上任，曾向台灣借鏡電子化政府概念

（中央社）曼谷新任市長查察6月1日就職，市民對挾著高人氣上台的查察有高度期待。查察對中央社記者表示，電子化政府是他上任後的優先事項，台灣多個電子化政府的平台將是他們的參考範例。

睽違9年後，曼谷終於在今年5月22日舉行市長選舉，前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）時期的交通部長查察（Chadchart Sittipunt）以超過51.8%得票率將近138多萬票拿下選舉，多數泰媒以「壓倒性的勝利」 形容查察此次的勝選。

查察在2019年曾代表國會最大在野黨為泰黨（Pheu Thai Party）參選總理，不過他這次以獨立參選人的身分參選，選民對他寄予高度期待。查察從政多年早已有高人氣，多年前一張他穿著背心赤腳走出寺廟的網路圖片被改成各種迷因圖，泰國網友笑稱查察是「浩克」，更有粉絲稱他為「地表最強的男人」。

選舉委員會5月31日正式公布查察為曼谷第17任市長，查察一早先前往選委會領取當選證書， 隨後參加曼谷市政府舉行的市長就職典禮。

Photo Credit：中央社 曼谷第17任市長查察（Chadchart Sittipunt）1日就職上任，他在市府中庭向市府員工揮手致意。

查察在就職典禮後舉行記者會，介紹新的市政團隊，並表示市府第一要務是透明化，他不會容忍貪污，治水、道路安全和街邊攤販是他關切的議題，泰國媒體則關心街友、都市綠化、捷運和市政預算等議題。

Photo Credit：中央社 曼谷第17任市長查察（Chadchart Sittipunt）1日就職上任，他在市府中庭舉行記者會介紹新的市府團隊。

查察3年多前曾造訪台灣並拜會政務委員唐鳳，當時查察認為台灣的零時政府（g0v Community）是很好的意見交流平台，很多國家都有類似的平台，但泰國還沒起步，他認為泰國在這部分可向台灣學習。

查察在1日的記者會中接受中央社記者提問表示，電子化政府對曼谷來說非常重要，這將是他上任後的優先事項，還有「開放曼谷」（Open Bangkok）的概念，市政府將開放約2000組與商業和其他領域相關的重要資訊，讓民眾可以有效率地使用這些資料，「而不是只是一個PDF檔而已」。

查察進一步表示，台灣在電子化政府方面有很多平台如虛擬法規調適平台（vTaiwan）和零時政府（g0v Community），這些都是很好的範例，他從中學習了很多也將會參考使用。

Photo Credit：中央社 曼谷第17任市長查察（Chadchart Sittipunt）（後方戴黑色口罩者）1日就職上任，不少粉絲等在市府外和查察拍照留念。

泰國各府首長並非透過選舉產生而是中央指定，只有曼谷和巴達雅（Pattaya）市長是透過民選產生，上一次的曼谷市長選舉是2013年3月。

泰國2014年政變後軍政府上台執政，2016年8月當時的曼谷市長蘇坤邦（Sukhumbhand Paribatra）因涉嫌挪用公款遭停職，軍政府2016年10月指定由當時的副市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）擔任曼谷市長。

2019年國會大選後，軍政府時期的總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）成為民選總理，各界期待曼谷市長選舉盡快舉行。今年是曼谷睽違9年後的市長選舉，備受各界關注，不少觀察家認為這次的選舉結果可能會成為下次國會大選的風向球。

Photo Credit：中央社 曼谷第17任市長查察（Chadchart Sittipunt）1日就職上任，他參加就職典禮前先到市府中庭的佛像前禮佛。

Photo Credit：中央社 曼谷第17任市長查察（Chadchart Sittipunt）（左）1日參加曼谷市長就職典禮，正式宣告走馬上任。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒