他在泰國難民營吃到人生第一口花生醬，因而開發這款深受美國大眾喜愛的花生醬威士忌

《富比世雜誌》在2021年是這樣介紹這款威士忌品牌「 Skrewball」：

烈酒市場上最熱門的新品牌之一。 Skrewball花生醬威士忌已進入了這時代飲酒者的思潮中，並因此在美國蓬勃發展，不到兩年時間內就賣出了他們的第 100萬箱。 一路走來，它獲得了眾多獎項和讚譽，並有能力在未來繼續快速成長。

而身為「 Skrewball」的創辦人 史蒂芬（Steven Yeng），他的故事也如同他獨創的花生醬威士忌口味一樣獨特。

在泰國難民營的那一口花生醬味道

史蒂芬出生柬埔寨，父母在紅色高棉（Khmer Rouge）時期中倖存下來，然而他的祖父母、姑姑和叔叔卻未逃過一劫。1歲時 史蒂芬罹患上小兒麻痺症，導致右腿一夜之間癱瘓，他的父母為了醫治兒子的身體，決定全家冒險逃至泰國難民營，並在4年後一對美國夫婦贊助下順利前往加州聖地牙哥。談及此事， 史蒂芬表示是「祈禱得到了回應」。

這對美國夫妻在首次與史蒂芬一家見面那天，送來了一籃子的食物，裡面放有麵包、花生醬和水果，而那一天也讓史蒂芬從此對花生醬情有獨鍾。

根據史蒂芬回憶，他在難民營期間除了香蕉以外幾乎什麼都不吃，「贊助我們的那對夫婦看到我們都是皮包骨，給了我們裝滿麵包和花生醬的食物籃」，「我之所以愛上花生醬，本質上是因為那是自由的味道。每次嚐它（花生醬）時，它仍讓我想起首次嚐到的自由的滋味。」

移民的背景啟發他將威士忌命名為「Skrewball」

赴美後 ， 史蒂芬動了6次手術，腿上曾有一根鉛筆大小的針穿過他的病腿；當時他對英語一竅不通，又是個坐在輪椅上、極度貧困的孩子，每次還都穿同件衣服，因此在學校較難融入群體，而因家庭的佛教背景，他與兄弟姐妹們都被教導不可訴諸暴力或憤怒，而要選擇善良。史蒂芬的父母同大多柬埔寨移民，最初是在甜甜圈店找到一份工作 ，他們最後還成功買下了OB Donuts的店面成為老闆。

史蒂芬表示，成長過程中，他對自己的柬埔寨文化感到尷尬，因此拒看家鄉電影或聽柬埔寨歌曲；他非常想融入美國文化，而曾經作為不會說英語的移民經驗，和成長時自稱為「局外人」或「害群之馬」的感受，使他之將威士忌品牌取名為「Skrewball」的原因——美國人會用「Skrewball」這個單字來形容團體中的「怪胎」。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 「Skrewball」的品牌標誌是一隻白臉黑羊

儘管史蒂芬在幼年時對學校適應不良，卻在小學期間交上了一位好朋友，而那就是他的妻子兼商業夥伴布列塔妮（Brittany Merrill-Yeng ）。布列塔妮的母親當時常帶她去光顧史蒂芬父母經營的甜甜圈店，兩人因此成為好友，並在未來成為終身伴侶。

夫妻聯手開發美味花生醬威士忌

史蒂芬表示，他在22歲時開了第一間酒吧，而布列塔妮正在攻讀化學碩士學位，後來則成為了一名律師，同時，史蒂芬開始在酒吧的飲食中嘗試加入花生醬，例如炒飯、雞翅、春捲甚至清酒，也開始嘗試調製花生醬威士忌。Skrewball正是如此孕育而生，而布列塔妮則是透過她的專業背景，協助史蒂芬將他對美味花生醬威士忌的願景變為現實。

讓夫妻倆意識到Skrewball打開了知名度，首先是當時有人寫了篇關於Skrewball的負評文章，讓晨間節目《今日秀》（The Today Show）製作團隊發現了這款威士忌，並邀請他們上節目分享；夫妻兩人原以為這是惡作劇電話，不過下一刻就跳上了紅眼航班，為的是把產品送到製作團隊手中，之後也在今日秀上成功曝光。

In honor of #NationalInventorsDay, we'd like to recognize our fearless leaders and iconic husband and wife duo, Steve & Brittany Yeng. Not only are these two the inventors of Skrewball, but also inventors of the entire peanut butter whiskey category! Now you know who to thank👏 pic.twitter.com/zzBdq5cXHm — Skrewball Whiskey (@getskrewed) February 11, 2022

有評論者在威士忌評價網站《威士忌怪獸》（Whisky Monster.）上是這樣描述Skrewball：在嗅覺上有焦糖、咖啡奶油、脆餅、烤香草的味道，「想像一下在花生醬池中潛水， 然後泳中享受花生醬浴」，口感上有肉桂、餅乾和甘草的油膩感，而回味中有肉荳蔻和蜂蜜的甜味。

而自2019年推出「Skrewball」 以來，史蒂芬和布列塔妮的努力已獲得豐碩的收穫，除了在2019年獲得紐約世界葡萄酒與烈酒大賽（New York World Wine and Spirits Competition）的「最佳風味威士忌」（Best Flavored Whiskey）金牌，短短兩年內，公司已售出超過100萬箱花生醬威士忌，並在2021年實現了近2000%的驚人消費零售成長率，其行銷策略包括與社交媒體網紅、當地調酒師和全國知名經銷商合作。此外，Skrewball目前也是美式足球水牛城比爾（Buffalo Bills）隊和美國職棒聖地牙哥教士隊的官方合作威士忌品牌。

談到這一路走來的故事， 史蒂芬在一次訪談中表示：

參考資料

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核稿編輯：杜晉軒、楊士範