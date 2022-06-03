他在泰國難民營吃到人生第一口花生醬，因而開發這款深受美國大眾喜愛的花生醬威士忌
我們想讓你知道的是
「我之所以愛上花生醬，本質上是因為那是自由的味道。每次嚐它（花生醬）時，它仍讓我想起首次嚐到的自由的滋味。」
「成功的創辦人和企業家常被問到他們成長時期想成為什麼樣的人。 這是一個相當簡單的問題，回答範圍從『太空人』到『消防員』，但對Skrewball花生醬威士忌創辦人Steven Yeng的大部分童年而言，他只專注於生存。」（摘自Austa Somvichian-Clausen，“The first taste of peanut butter changed his life forever”）
《富比世雜誌》在2021年是這樣介紹這款威士忌品牌「Skrewball」：
烈酒市場上最熱門的新品牌之一。Skrewball花生醬威士忌已進入了這時代飲酒者的思潮中，並因此在美國蓬勃發展，不到兩年時間內就賣出了他們的第 100萬箱。一路走來，它獲得了眾多獎項和讚譽，並有能力在未來繼續快速成長。
而身為「Skrewball」的創辦人史蒂芬（Steven Yeng），他的故事也如同他獨創的花生醬威士忌口味一樣獨特。
在泰國難民營的那一口花生醬味道
史蒂芬出生柬埔寨，父母在紅色高棉（Khmer Rouge）時期中倖存下來，然而他的祖父母、姑姑和叔叔卻未逃過一劫。1歲時 史蒂芬罹患上小兒麻痺症，導致右腿一夜之間癱瘓，他的父母為了醫治兒子的身體，決定全家冒險逃至泰國難民營，並在4年後一對美國夫婦贊助下順利前往加州聖地牙哥。談及此事， 史蒂芬表示是「祈禱得到了回應」。
這對美國夫妻在首次與史蒂芬一家見面那天，送來了一籃子的食物，裡面放有麵包、花生醬和水果，而那一天也讓史蒂芬從此對花生醬情有獨鍾。
根據史蒂芬回憶，他在難民營期間除了香蕉以外幾乎什麼都不吃，「贊助我們的那對夫婦看到我們都是皮包骨，給了我們裝滿麵包和花生醬的食物籃」，「我之所以愛上花生醬，本質上是因為那是自由的味道。每次嚐它（花生醬）時，它仍讓我想起首次嚐到的自由的滋味。」
移民的背景啟發他將威士忌命名為「Skrewball」
赴美後，史蒂芬動了6次手術，腿上曾有一根鉛筆大小的針穿過他的病腿；當時他對英語一竅不通，又是個坐在輪椅上、極度貧困的孩子，每次還都穿同件衣服，因此在學校較難融入群體，而因家庭的佛教背景，他與兄弟姐妹們都被教導不可訴諸暴力或憤怒，而要選擇善良。史蒂芬的父母同大多柬埔寨移民，最初是在甜甜圈店找到一份工作，他們最後還成功買下了OB Donuts的店面成為老闆。
史蒂芬表示，成長過程中，他對自己的柬埔寨文化感到尷尬，因此拒看家鄉電影或聽柬埔寨歌曲；他非常想融入美國文化，而曾經作為不會說英語的移民經驗，和成長時自稱為「局外人」或「害群之馬」的感受，使他之將威士忌品牌取名為「Skrewball」的原因——美國人會用「Skrewball」這個單字來形容團體中的「怪胎」。
儘管史蒂芬在幼年時對學校適應不良，卻在小學期間交上了一位好朋友，而那就是他的妻子兼商業夥伴布列塔妮（Brittany Merrill-Yeng ）。布列塔妮的母親當時常帶她去光顧史蒂芬父母經營的甜甜圈店，兩人因此成為好友，並在未來成為終身伴侶。
夫妻聯手開發美味花生醬威士忌
史蒂芬表示，他在22歲時開了第一間酒吧，而布列塔妮正在攻讀化學碩士學位，後來則成為了一名律師，同時，史蒂芬開始在酒吧的飲食中嘗試加入花生醬，例如炒飯、雞翅、春捲甚至清酒，也開始嘗試調製花生醬威士忌。Skrewball正是如此孕育而生，而布列塔妮則是透過她的專業背景，協助史蒂芬將他對美味花生醬威士忌的願景變為現實。
讓夫妻倆意識到Skrewball打開了知名度，首先是當時有人寫了篇關於Skrewball的負評文章，讓晨間節目《今日秀》（The Today Show）製作團隊發現了這款威士忌，並邀請他們上節目分享；夫妻兩人原以為這是惡作劇電話，不過下一刻就跳上了紅眼航班，為的是把產品送到製作團隊手中，之後也在今日秀上成功曝光。
有評論者在威士忌評價網站《威士忌怪獸》（Whisky Monster.）上是這樣描述Skrewball：在嗅覺上有焦糖、咖啡奶油、脆餅、烤香草的味道，「想像一下在花生醬池中潛水， 然後泳中享受花生醬浴」，口感上有肉桂、餅乾和甘草的油膩感，而回味中有肉荳蔻和蜂蜜的甜味。
而自2019年推出「Skrewball」 以來，史蒂芬和布列塔妮的努力已獲得豐碩的收穫，除了在2019年獲得紐約世界葡萄酒與烈酒大賽（New York World Wine and Spirits Competition）的「最佳風味威士忌」（Best Flavored Whiskey）金牌，短短兩年內，公司已售出超過100萬箱花生醬威士忌，並在2021年實現了近2000%的驚人消費零售成長率，其行銷策略包括與社交媒體網紅、當地調酒師和全國知名經銷商合作。此外，Skrewball目前也是美式足球水牛城比爾（Buffalo Bills）隊和美國職棒聖地牙哥教士隊的官方合作威士忌品牌。
談到這一路走來的故事， 史蒂芬在一次訪談中表示：
每個人心底都有一個怪胎。這個品牌適合所有人——年輕人、老年人、男性、女性，當然，只要他們符合了飲酒年紀。人們喜歡花生醬，Reese's （一款包裹花生醬的巧克力）是1940年代以來最暢銷的糖果之一，而平均而言，美國孩子在18歲前會吃掉1500個花生醬三明治。對我來說，它（花生醬）在Skrewball品牌中又具有更深層次的含義，我們的品牌標誌是隻巧克力花生醬紋的黑羊，而在正中央，我們看到一張白羊的臉。對我而言，我的家人曾歷經想要消滅整個社會上怪胎的種族滅絕（指紅色高棉），任何為他們所相信而挺身且願發聲的人都被殺了。對我們來說，更深層次的意義是不只是當一個怪胎很重要，我們還需要表達我們的聲音和意見。
參考資料
- How Skrewball Brought Peanut Butter Whiskey To The World（富比世雜誌）
- The first taste of peanut butter changed his life forever.（Thrillist）
- From Refugee Camp to Running a Restaurant Empire: Steven Yeng of OB Noodle House Shares His Long Road to Success（Sandiego Magazine）
- From Bootstrapped To Booming, Skrewball Peanut Butter Whiskey Is One Of The Fastest-Growing Spirits On The Market.（富比世雜誌）
- Skrewball Peanut Butter Whiskey（Whisky Monster.）
延伸閱讀
- 從柬埔寨難民到加州「甜甜圈之王」，他的真實人生比電影還要瘋狂
- 紅色高棉政權下的倖存者，全美首位柬埔寨裔市長Sokhary Chau宣布就職
- 柬埔寨移民花了超過40年的時間，才逐步將家鄉飲食介紹給美國大眾
核稿編輯：杜晉軒、楊士範
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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