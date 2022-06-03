機身老舊事故率高的AT-3高教機，過去曾是象徵中華民國「莊敬自強」的驕傲

2022年5月的最後一天，又傳來了一個不幸的噩耗，中華民國空軍少尉徐大鈞駕駛AT-3自強號高級教練機墜毀。自強號的殘骸與徐大鈞的遺體，當天上午就被軍方尋獲，這是進入2022年以來中華民國空軍的第三起飛行事故，徐大鈞少尉也是本年度繼F-16V飛行員陳奕上尉以來死亡的第二位空軍飛行員。直到目前為止，官方尚未公布發生此次事故的原因。

如果把時間拉長來看，這已經是AT-3從1984年服役以來發生的第15起失事，合計共有10名飛官駕駛該機遇難。光是從2012年起，短短10年來就發生四起AT-3相關的飛行事故，摔掉了三架自強號也損失了三名飛行員。過去兩年來，中華民國空軍飛行事故頻傳，但因為發生事故的機種以F-5E中正式戰鬥機為主，其次則是F-16與幻象2000，人們忘了AT-3同樣損失慘重。

盤點現役的中華民國空軍主力機種，F-16系列戰鬥機共計墜毀八架，折損10名飛行員；幻象2000共計墜毀七架，折損四名飛行員；經國號戰鬥機含試飛官伍克振上校駕駛的原型機在內共計墜毀五架，折損三名飛行員；F-5E/F中正式則發生28起飛行事故，共有22名飛行員死亡。乍看之下，F-5E/F是最危險的機種，經國號則出乎意料最安全。

可是真的要把F-5E/F系列戰鬥機進入中華民國空軍服役以來的年限，還有中華民國空軍取得的F-5E/F系列戰鬥機的數量來與AT-3比的話，就會發現事情可能沒有那麼簡單。自1974年接收首架F-5E戰鬥機以來，總共接收242架單座型F-5E與雙座型66架F-5F，總計308架戰機，使中華民國空軍一度擁有全球規模最大的F-5機隊。

至於國產的AT-3自強號，則從頭到尾只生產63架，而且服役時間比F-5E/F晚了整整10年，所以從這個角度來看，其實自強號發生事故的頻率並不比中正號還要低。雖然自強號不可否認是國人的驕傲，但服役到今天快要40年，難免與F-5E/F系列戰機一樣面臨機身老舊的問題。無論F-5E/F還是AT-3，都將分別在2024與2026年除役，由66架T-BE5A勇鷹式教練機接手。

Photo Credit: 中央社（讀者提供） 空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸，幸未波及其他民宅。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日

「迎接自強年」的時代

AT-3高級教練機的誕生，本身反應的就是1979年中美斷交後特殊的時代背景。長年向中華民國空軍提供先進戰機的美國，在確立了聯合中共牽制蘇聯的大戰略之後，不願意再向台灣提供先進戰機。教練機方面的情況也沒好到哪去，美國為了感謝中華民國空軍向南越提供48架F-5A/B自由鬥士戰鬥機，曾向台灣出借28架T-38高級教練機。

然而這28架T-38教練機只是借給中華民國，不是無條件贈送或者出售給中華民國，到了1975年還是被交還給美方。中華民國空軍只能仰賴1953年起接收的T-33A來繼續充當空軍官校的高級教練機，顯然已經不符合時代的需要。於是漢翔航空工業的前身，空軍航空工業發展中心，在1975年與諾斯洛普－格魯曼（Northrop Grumman）簽約，引進美國技術打造國產教練機。