「六年後，陪審團讓我重獲新生」：安柏赫德被認為「行為惡意」，強尼戴普將獲得1035萬美元賠償

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗案，陪審團週三（6月1日）做出了判決，稱安柏赫德在暗示她經歷的家暴事件時誹謗了強尼戴普， 陪審團判給強尼戴普一共1500萬美元（ 約新台幣4.5億元 ）的 賠償，實際將得到1035萬美元（約新台幣3.1億元）。

在為期6週的審判過程後，陪審團今日作出決定，一共有 數百萬人在線觀看。 強尼戴普 目前人在英國參與演出，沒有出席判決宣讀，安柏赫德則在律師的陪同下出席。當法庭宣讀有利於強尼戴普的判決時，安柏赫德神情落寞，低頭看著桌子。

在法庭宣讀有利強尼戴普的判決時，法院外傳來支持者的陣陣歡呼。

VERDICT REACHED: Jury finds Amber Heard defamed her former husband Johnny Depp.#DeppVsHeard #verdict https://t.co/aYEhwthksB pic.twitter.com/fvO9CKqZqZ — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) June 1, 2022

美國男星強尼戴普控告前妻安柏赫德在2018年於《華盛頓郵報》上刊登的專欄文章，將她自己描述成「受家暴的公眾人物代表」是誹謗，雖然她沒有指名強尼戴普，但強尼戴普聲稱他的演藝生涯受到重大影響，求償5000萬美元（約新台幣15億元）。安柏赫德則反控強尼戴普1億美元（約新台幣30億元），稱男方律師發聲明稱她的受虐指控是騙局，是對她的誹謗。

誹謗審判在4月於維吉尼亞州地方法院展開，因這是《華盛頓郵報》印刷的地點，一連6週的審判， 陪審團一共聽取了100多個小時的證詞，包括家人、朋友、其他娛樂圈明星以及心理諮商專家等 數十名證人被傳喚，強尼戴普與安柏赫德也出席作證。

法庭書記官大聲宣讀了陪審團的裁決，安柏赫德在專欄中的3項陳述每一項都誹謗了強尼戴普。陪審團發現，安柏赫德的行為帶有「真正的惡意」，這意味著他們相信她明知這些陳述是虛假的，還是做出了這樣的陳述。

陪審團判給強尼戴普一共1500萬美元 的賠償，包括1000萬的補償性賠償（約新台幣3億元）和500萬美元的懲罰性賠償（約新台幣1.5億元）， 但由於維吉尼亞州法律將懲罰性賠償限制在35萬美元內，強尼戴普最後將獲得1035萬美元（約 新台幣 3.1億元）的賠償。

BREAKING NEWS: Johnny Depp has won his US lawsuit against his ex-wife Amber Heard after a jury ruled a 2018 article Washington Post article was defamatory.



He has been awarded $15m by the court.



Live: https://t.co/ZxyXggushn



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陪審團則就安柏赫德的反訴，判給她200萬美元（約新台幣6000萬元）的賠償金。在安柏赫德提出3項對強尼戴普律師的指控，同意了其中一項。

陪審團由7人組成，身份將保密一年。而 據法院電視台報導，陪審團一共有5男2女 ，年齡從20多歲到60歲以上不等。

強尼戴普： 陪審團讓我重獲新生

在判決後強尼戴普發表聲明，表示安柏赫德在2016年首次提出假的陳述後，「對我的生活和事業產生了巨大的影響」。他說，

六年前， 我的生活，我孩子們的生活，我最親近的人的生活，以及多年來一直支持和相信我的人們的生活，都被永遠改變了。 一切都在眨眼之間。 虛假的、嚴重的刑事指控，透過媒體指向我，引發了無盡的仇恨內容......在十億分之一秒內傳遍世界兩次，它對我的生活和事業產生了巨大的影響。 六年後，陪審團讓我重獲新生。 我真的很謙卑。 我非常清楚我面臨到的法律障礙，以及我的生活將不可避免的成為全世界在看的奇觀，但我仍決定追究此案，這是經過深思熟慮後才做出的決定。 從一開始，提起這個案子的目的就是為了揭露真相，不管結果如何。 說真話是我對我的孩子和所有堅定支持我的人的虧欠。 知道自己終於做到了，我感到很平靜。 來自世界各地的愛的傾瀉和巨大的支持和善意讓我受寵若驚。 我希望我對真相的追求能夠幫助那些發現處於和我一樣境地的其他人，無論男女，還有那些支持他們的人，永遠不要放棄。

安柏赫德也發表聲明，稱她 感到的失望難以言喻：

我感到心碎的是，堆積如山的證據仍然不足以抵抗我前夫不成比例的權力和影響力。 我對這個判決對其他女性意味著什麼，感到更加失望。 這是一個挫敗， 它讓時間倒退到當女人為自己發聲時，可能會被公開羞辱的時代。 它推翻了應該更認真對待受暴婦女的想法。 我相信強尼的律師成功地讓陪審團忽視了言論自由，忽視了我們在英國獲勝的決定性證據。 我很遺憾我輸掉了這個訴訟。 但更讓我難過的是，我似乎失去了我認為自己作為美國人所擁有的權利——能夠自由和公開地發言。

2020年強尼戴普狀告英國《太陽報》在新聞標題中稱呼他是「打老婆的人」，不過當時英國法院宣判強尼戴普敗訴。

Photo Credit: AP / 達志影像 安柏赫德5月27日出庭作證。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元