「六年後，陪審團讓我重獲新生」：安柏赫德被認為「行為惡意」，強尼戴普將獲得1035萬美元賠償
我們想讓你知道的是
陪審團判給強尼戴普一共1500萬美元的賠償，包括1000萬的補償性賠償和500萬美元的懲罰性賠償，但由於維吉尼亞州法律將懲罰性賠償限制在35萬美元內，強尼戴普最後將獲得1035萬美元（約新台幣3.1億元）的賠償。
強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗案，陪審團週三（6月1日）做出了判決，稱安柏赫德在暗示她經歷的家暴事件時誹謗了強尼戴普，陪審團判給強尼戴普一共1500萬美元（約新台幣4.5億元）的賠償，實際將得到1035萬美元（約新台幣3.1億元）。
在為期6週的審判過程後，陪審團今日作出決定，一共有數百萬人在線觀看。強尼戴普目前人在英國參與演出，沒有出席判決宣讀，安柏赫德則在律師的陪同下出席。當法庭宣讀有利於強尼戴普的判決時，安柏赫德神情落寞，低頭看著桌子。
在法庭宣讀有利強尼戴普的判決時，法院外傳來支持者的陣陣歡呼。
美國男星強尼戴普控告前妻安柏赫德在2018年於《華盛頓郵報》上刊登的專欄文章，將她自己描述成「受家暴的公眾人物代表」是誹謗，雖然她沒有指名強尼戴普，但強尼戴普聲稱他的演藝生涯受到重大影響，求償5000萬美元（約新台幣15億元）。安柏赫德則反控強尼戴普1億美元（約新台幣30億元），稱男方律師發聲明稱她的受虐指控是騙局，是對她的誹謗。
誹謗審判在4月於維吉尼亞州地方法院展開，因這是《華盛頓郵報》印刷的地點，一連6週的審判，陪審團一共聽取了100多個小時的證詞，包括家人、朋友、其他娛樂圈明星以及心理諮商專家等數十名證人被傳喚，強尼戴普與安柏赫德也出席作證。
法庭書記官大聲宣讀了陪審團的裁決，安柏赫德在專欄中的3項陳述每一項都誹謗了強尼戴普。陪審團發現，安柏赫德的行為帶有「真正的惡意」，這意味著他們相信她明知這些陳述是虛假的，還是做出了這樣的陳述。
陪審團判給強尼戴普一共1500萬美元的賠償，包括1000萬的補償性賠償（約新台幣3億元）和500萬美元的懲罰性賠償（約新台幣1.5億元），但由於維吉尼亞州法律將懲罰性賠償限制在35萬美元內，強尼戴普最後將獲得1035萬美元（約新台幣3.1億元）的賠償。
陪審團則就安柏赫德的反訴，判給她200萬美元（約新台幣6000萬元）的賠償金。在安柏赫德提出3項對強尼戴普律師的指控，同意了其中一項。
陪審團由7人組成，身份將保密一年。而據法院電視台報導，陪審團一共有5男2女，年齡從20多歲到60歲以上不等。
強尼戴普：陪審團讓我重獲新生
在判決後強尼戴普發表聲明，表示安柏赫德在2016年首次提出假的陳述後，「對我的生活和事業產生了巨大的影響」。他說，
六年前，我的生活，我孩子們的生活，我最親近的人的生活，以及多年來一直支持和相信我的人們的生活，都被永遠改變了。
一切都在眨眼之間。
虛假的、嚴重的刑事指控，透過媒體指向我，引發了無盡的仇恨內容......在十億分之一秒內傳遍世界兩次，它對我的生活和事業產生了巨大的影響。
六年後，陪審團讓我重獲新生。我真的很謙卑。
我非常清楚我面臨到的法律障礙，以及我的生活將不可避免的成為全世界在看的奇觀，但我仍決定追究此案，這是經過深思熟慮後才做出的決定。
從一開始，提起這個案子的目的就是為了揭露真相，不管結果如何。說真話是我對我的孩子和所有堅定支持我的人的虧欠。知道自己終於做到了，我感到很平靜。
來自世界各地的愛的傾瀉和巨大的支持和善意讓我受寵若驚。我希望我對真相的追求能夠幫助那些發現處於和我一樣境地的其他人，無論男女，還有那些支持他們的人，永遠不要放棄。
安柏赫德也發表聲明，稱她感到的失望難以言喻：
我感到心碎的是，堆積如山的證據仍然不足以抵抗我前夫不成比例的權力和影響力。我對這個判決對其他女性意味著什麼，感到更加失望。這是一個挫敗，它讓時間倒退到當女人為自己發聲時，可能會被公開羞辱的時代。它推翻了應該更認真對待受暴婦女的想法。我相信強尼的律師成功地讓陪審團忽視了言論自由，忽視了我們在英國獲勝的決定性證據。我很遺憾我輸掉了這個訴訟。但更讓我難過的是，我似乎失去了我認為自己作為美國人所擁有的權利——能夠自由和公開地發言。
2020年強尼戴普狀告英國《太陽報》在新聞標題中稱呼他是「打老婆的人」，不過當時英國法院宣判強尼戴普敗訴。
新聞來源
- Johnny Depp and Amber Heard Each Defamed Each Other, Jury Rules（Variety）
- Johnny Depp wins defamation case against Amber Heard（BBC）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：