中途島海戰80週年：精準情報與無畏勇氣，確立了美國在太平洋的海上霸權
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今年是許多第二次世界大戰重要戰役80周年的紀念日。從太平洋戰爭的角度來看，就分別有珊瑚海海戰、中途島海戰以及瓜達康納爾島戰役等，每一場都是對日作戰的重要轉折點。尤其是讓日本帝國海軍一次損失四艘航空母艦的中途島海戰，更是讓原本攻勢勢如破竹的日軍就此陷入被動，為盟軍贏取太平洋戰爭的勝利打下基礎。
赤城號、加賀號、蒼龍號與飛龍號等四艘在中途島海戰中被擊沉的航艦，都參加了1941年12月7日的珍珠港事件，所以這場勝利的意義對美軍而言也等同為死去的戰友報仇。除了四艘航空母艦外，還有大量具有充足實戰經驗的日本海軍飛行員在這場戰役中死亡，自此以後再也沒有挑戰美國海軍航空隊的能力，此為中途島海戰勝利帶來的最大改變。
珍珠港事件爆發以來，日本陸軍參謀長杉山元大將與海軍軍令部長永野修身大將主張日軍的進攻方向應該以西南方的澳洲為主，因為他們評估美國需要18個月的時間才能恢復實力，此一進攻路線比較能鞏固日本在東南亞的戰果。等到拿下澳洲，就能夠完全將西方勢力從東南亞和西南太平洋驅逐出去，以後就算等到美國實力恢復，要想再回到西太平洋也將十分困難。
可沒想到發生在1942年4月18日的「杜立德空襲」（Doolittle Raid），讓主張向中太平洋發起進攻，一舉拿下夏威夷的聯合艦隊司令長官山本五十六大將有了改變日軍進攻路線的充足理由。賭徒性格強烈的山本五十六瞭解，日本難以與工業實力雄厚的美國打持久戰，相信日軍唯一勝利的途徑是主動發起進攻，尋求速戰速決的勝利。
他希望在中途島海域捕捉並且殲滅美國海軍太平洋艦隊的主力，然後以中途島為跳板向夏威夷發起進攻，確保整個西太平洋成為日本的內海。山本五十六深信「太平洋夠大，可以容納日美兩個大國」，只要日軍控制住夏威夷，美國就會願意經由談判結束與日本的戰爭。不料中途島海戰的結果，完全出乎山本五十六所料，美國勝利的原因到底是什麼？就由本文來向各位讀者一一解析。
對航空母艦的重視
美國能夠在中途島海戰勝利的一大關鍵原因，在於美國對海軍航空作戰此一全新的概念有著比日本還有英國更多的掌握，畢竟無論如何美國都是全球第一個推出航空母艦的國家。其實今年正好也是蘭利號（USS Langley），美國與世界第一艘航空母艦服役的第100周年，未來筆者也將撰文探討，不過為了避免模糊焦點，本文還是聚焦在中途島海戰上。
事實上，日本能夠在太平洋戰爭爆發之初取得許多關鍵勝利的原因，亦在於帝國海軍願意走出「大艦巨砲」主義的迷思，重視航空力量在海戰中的作用。1941年12月10日的馬來亞海戰，英國皇家海軍的戰艦威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）與卻敵號（HMS Repulse）巡洋艦，就是遭到日本海軍航空隊由越南起飛的九六式陸上攻擊機和一式陸上攻擊機所聯手擊沉。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
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數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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