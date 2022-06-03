參議員達克沃絲訪台的意義：台美要開始「公開」進行正規軍事合作了

雖然有點晚了，但還是該說一下美國參議員訪問團的意義有多重大。《路透社》報導，蔡英文總統表示美國國民兵計畫與台灣軍隊合作訓練。

這是官方首度高層級證實台美軍方合作。

蔡總統、蘇院長、吳釗燮部長在相關新聞也多提及國民兵話題，表示台美要開始公開進行正規軍事合作了。

美國與盟國的軍事合作計畫，其中一個支線是1992年援助前蘇聯加盟國的「聯合往來小組計畫」（Joint Contact Team Program, JCTP）。後來JCTP太燒錢、太花時間，才有精簡版的「州夥伴計畫」（State Partnership Program, SPP），由各州國民兵跟美國盟友建立合作關係。

大家在烏克蘭戰爭初期，應該都有看到美國佛州國民兵撤離的新聞。烏克蘭相關的訓練計畫最早是1993年與加州國民兵的SPP合作案，2014克里米亞事件後，美國成立「聯合多國訓練小組」（Join Mutinational Training Group￼-Ukraine, JMTG-U），送了一堆佛羅里達英語老師去德國幫忙教烏克蘭阿兵哥。

台灣有沒有機會加入SPP？現在就是機會。

多虧有一位真心熱愛自由、關心台灣的朋友，譚美．達克沃絲參議員。這位一年前飛來台灣送疫苗的美國戰爭英雄，去年6月短暫拜訪台灣後，一回美國就趕著推出保護台灣的法案。

去年7月，達克沃絲參議員提出《台灣夥伴關係法》（Taiwan Partnership Act），推動台灣參與SPP。雖然該案沒有成功，但是《2022財政年度國防授權法》納入了國民兵計畫，要求美國國防部提交國民兵與台灣軍隊合作的報告。

在推動國民兵合作計畫幕後，達克沃絲參議員居功厥偉。

加入SPP好不好？可以先參考美國國民兵局長霍肯森上將（Daniel R. Hokanson）的意見：

有些人對烏克蘭（在戰爭中）的表現感到驚訝，但國民兵成員一點都不驚訝，因為國民兵協訓烏克蘭軍隊，並用他們一起受訓近29年了。

一個州英語老師協訓29年打好基礎，多國外語老師協訓8年，把俄國大兵打得落花流水，SPP絕對能夠協助提升軍隊戰力。更何況，台灣接受美國協訓早就超過29年了，只是AIT附近那些愛打網球的阿多仔之前不會公開承認而已⋯⋯哎，不說太多，說太多怕趙立堅明天在記者會要氣哭了。

本文由恕我無法支持授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航