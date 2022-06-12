詹順貴：俄烏戰爭引發糧食與能源「完美風暴」，高度仰賴進口的台灣如何讓人民安渡劫難？

文：詹順貴

俄羅斯入侵略烏克蘭迄今已逾3個月，短時間仍看不出有快速終結的跡象。根據聯合國官員說法，已引發另一場橫跨糧食危機、能源與金融市場陷入混亂的「完美風暴」，將對全世界數十億人口造成負面衝擊。

德國外交部長貝爾柏克（Annalena．Baerbock）在七大工業國會議5月18日的一場記者會中直接挑明說：「俄羅斯現在是將對烏克蘭的戰爭，升級為糧食戰爭。」能源、糧食、飼料與化學肥料都高度仰賴進口的台灣，無法倖免置身風暴之中，問題在於如何讓人民能安穩渡過劫難？

俄侵烏讓世界糧食危機加劇

聯合國月前公布《全球糧食危機》年度報告，指出「衝突」是糧食危機主要推力，而且已成為長期發展趨勢。尤其2021年，在衝突、極端氣候、疫情影響下，面臨嚴重缺糧風險的人數遽增4000萬人，2022年將因俄侵烏戰爭（最嚴重的衝突）再度暴增。因為俄國遭國際制裁幾乎無法出口糧食，素有歐洲糧倉之譽的烏克蘭，在黑海的出口要港遭俄軍封鎖，加上30%的耕地淪為戰場，也瞬間失去糧食出口能力。

根據聯合國糧食計畫署估計，俄軍封鎖黑海港市，至少450萬噸糧食滯留烏克蘭，首當其衝是高度仰賴俄烏糧食進口的非洲國家，受害最嚴重的便是這些國家的人民。所以，聯合國秘書長古特瑞斯指出「烏克蘭的農業，俄羅斯的糧食、化肥無法恢復生產，全球糧食安全就無法真正解決。」

過去5年，俄烏合計占全球小麥出口近30%、玉米17%、大麥32%、葵花油更高達75%，此外還有農業不可或缺的化肥與其製造元素，如維持玉米、大豆、小麥、稻米高產量的關鍵元素鉀鹽、氨氣、尿素等土壤肥料，俄國也都是全球第1大出口國，可見俄烏在全球糧食市場的重要性。

俄侵烏戰爭打亂了全球糧食生產與貿易市場，俄烏無法輸出的糧食、化肥缺口，不僅沒有其他替代來源可以及時補上，甚至擴散引發一些國家限制出口與搶購，更進一步惡化全球食物與肥料價格的飆漲。自2月24日俄侵烏以來，小麥價格上漲21%、大麥33%，部分肥料的價格漲幅更高達40%，全球主要經濟體正飽受通貨膨脹居高不下之苦。

烏克蘭基輔地區赫雷貝尼村附近的一塊田地裡，一台收割機正將小麥噴入卡車中（Photo Credit: Reuters / 達志影像）

各國採限糧政策，無疑雪上加霜

受影響的全球穀物出口量逾三成，連帶引發許多國家限制糧食與化肥出口。如全球第2大小麥供應國，但今年因遭熱浪侵襲穀物收成不佳的印度，5月14日突然宣布禁止小麥出口。

此外，根據國際食物政策研究所（IFPRI）最新統計，包括中國、印尼、阿根廷、阿爾及利亞、伊朗、哈薩克斯坦、土耳其、塞爾維亞、埃及、突尼斯、科威特、馬來西亞…等20幾個國家也都發布出口禁令。限制的品項從最初的玉米、麵粉、黑麥、大麥，一路擴增到大豆、動物油、植物油、鹽、糖、馬鈴薯、洋蔥，乃至肉類。

對已屬世界第一大糧食進口國的中國而言，2021年進口糧食創下歷史新高達1.645億噸，糧食對外依存度已高達19.4%，其大宗農產品進口來源國中烏克蘭排名第六，主要進口產品為玉米、大麥和葵花籽油。於俄侵烏戰爭之後，轉而向美國在內其他糧食出口國展開全球搶糧，被懷疑有屯糧之嫌。

美國有線電視新聞網《CNN》曾報導指出，因為航運塞港危機、能源成本高漲、極端氣候造成乾旱與洪水等，已導致糧食價格上漲與供應緊繃。而新冠肺炎疫情更讓全球飢餓人口增加約18%，達到7.2億至8.11億人。俄入侵烏後，聯合國預估2022年全球將有2億8300萬人需要糧食援助，其中烏克蘭因為戰爭所產生的數百萬名難民及生產停頓，更從「歐洲糧倉」變成需要救濟的國家。

全球經濟皆受影響，台灣自不例外

世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）於5月25日在美國商會（U.S. Chamber of Commerce）主辦的一場活動中警告：「這場二次大戰之後歐洲最大規模戰爭，恐將引發全球經濟衰退」。

其實世銀在4月間已將其對今年全球GDP成長率預估值從4.1％下調至3.2％，並舉全球第四大經濟體德國為例，受到能源價格上漲影響，該國經濟成長已大幅放緩。至於開發中國家受到的衝擊更大，馬爾帕斯表示：「光是能源價格翻倍這一點，就足以引發經濟衰退」。

我國行政院主計總處於2月（俄侵烏之前）還樂觀地將今年經濟成長從4.15％上調至4.42％，5月27日也不得不下修到3.91％，可見在全球化體系下，台灣也無法倖免於置身此一風暴之中，接下來要看的是，政府如何讓風暴對人民的衝擊影響降到最低。

台灣由於經濟實力佳，目前雖然沒有受到糧食不安全、飼料供應不足之苦。而一度傳出化肥短缺的現象，在農委會緊急調度進口下，新聞上已看不到爭議持續的報導。但糧食、飼料與化肥的價格上漲，仍然讓已飽受疫情帶來經濟不振之苦的中底層人民生活上更加窘迫。

也就是說，台灣縱使不至於直接出現一定規模的糧食不足危機導致飢餓的情況，但包括餐飲、農耕、畜牧等行業（筆者在這三種行業都有不少熟識朋友，曾多次傾聽他們苦悶的心聲），於疫情導致消費低迷之際，雪上加霜地飽受原物料漲價卻無法充分反映的產品售價之苦。而衝擊最大的，仍是家庭收入受疫情影響而短少乃至無以為繼的中底層民眾。

當然，政府一連串的紓困措施，會有相當程度的舒緩作用，但畢竟無法常態化。而且必定會出現不少亟須紓困、救助的漏網之魚，這是政府必須再加強補漏之處，重要的功課，包括紓困政策本身如何更周延與紓困對象如何減少漏網之人。

Photo Credit: 中央社

糧食之外，能源亦受影響