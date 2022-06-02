台美21世紀貿易倡議：工商界肯定政府開啟談判大門，紐時評「欲對抗中國在亞太的影響力」

蔡英文總統：就11個議題進行談判，以具體方式深化台美貿易關係

（中央社）台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，總統蔡英文指出，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

行政院1日晚間宣布，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」。

蔡總統深夜透過臉書發文指出，經過行政院政委鄧振中和美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會議，台美宣布共同發起「台美21世紀貿易倡議」，首次會議將於6月底在美國華府登場，這將是台美經貿關係的重要進展。

蔡總統說，就在上個月，鄧振中也與美國貿易代表戴琪在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，並將做好準備，共同找到具體可行的方式，提升美台雙邊經貿關係。昨天的會談也是上次會談的進一步成果。

蔡總統指出，根據倡議架構，將就11個議題進行談判，包括：

貿易便捷化 法規訂定原則 農業 反貪污 協助中小企業貿易 掌握數位貿易所帶來的利益 推廣以勞工為中心的貿易 支持環境及氣候行動 標準 國營事業 非市場政策及做法

蔡總統說，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

她表示，政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，政府持續努力，推動台灣經貿大步向前。

工商界肯定政府開啟談判大門，曾銘宗：好的開始，還不算有重大突破

《中央社》報導，外交部晚間發布新聞稿指出，「台美21世紀貿易倡議」涵蓋的議題，均是當前印太區域經貿發展的重點，凸顯台美互為彼此優先貿易夥伴，具有重大戰略意涵。

外交部表示，台美之間已具備良好堅實的經貿對話平台，如台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等。透過這次嶄新的倡議，台美可望發展出更全面、實質且領先的經貿夥伴關係，有助於台灣與全球經濟的連結，深化台美未來在印太區域的經貿合作。

《中央社》報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，行政院政委鄧振中能與美國副貿易代表畢昂奇直接進行視訊會議，象徵台美關係良好。不過「台美21世紀貿易倡議」只是一個好的開始，雙方只是決定好之後要談的內容，並準備開始談，還不算有重大突破，但國民黨仍對這樣的進展表達歡迎之意，樂見台美趕快啟動談判，簽訂相關的協議。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委趙天麟則於臉書發表，表示台美21世紀貿易倡議啟動，各項倡議項目都與印太架構（IPEF）對接，見證台灣是全球供應鏈不可獲缺一環，也為未來加入IPEF提供強而有力的基礎。

《中央社》報導，工商協進會理事長林伯豐接受電訪時提出三點看法，首先，台灣自身利益必須照顧好；第二，對於政府，特別是經濟部，在台灣、美國雙邊經貿協商所付出的努力與用心，給予肯定，未來「最好BTA（雙邊貿易協定）也能做到」。第三點是要將台灣投資環境打造得更好、更優惠，讓外國投資持續活絡，挹注台灣經濟發展，也是重要議題。

商總理事長許舒博表示，台美談判過程中，應納入工商界的聲音，而非只有政府代表；台灣、美國攻防，需將實際產業因素納入考量，後續也會關注具體內容對台灣目前的產業狀況是否有所挹注。

紐時：美台開啟貿易談判，欲對抗中國影響力

（中央社）《紐約時報》報導，美台為加強貿易與科技連結，將依「台美21世紀貿易倡議」啟動談判。此舉意在挑戰中國貿易作為、對抗中國在亞太地區的影響力，可能引發北京不滿。

行政院政務委員鄧振中昨（1）日宣布，台灣與美國將依「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）啟動貿易談判，涵蓋11項議題，以便未來能獲得高標準、具經濟利益的貿易協議，首次會議預定6月底在華府舉行。

不久前，美方發起包含14國的印太經濟架構（IPEF），力圖打造亞太經濟聯盟，台灣卻被排除在外。紐時報導，許多成員國認為讓台灣加入IPEF「太具爭議性」。

報導指出，美台貿易談判議題將與IPEF高度重疊，如減少進出口繁文縟節的數位貿易途徑。多項議題明顯鎖定雙方對中國貿易作為不滿之處。美方官員說，將與台灣一同消除國際供應鏈存在的強迫勞動，並制定因應國營事業非市場作為的條款。

談判將採雙軌進行。美國貿易代表署（USTR）處理貿易議題；商務部負責技術與投資議題，包括協調出口管制及保全半導體供應鏈的措施。

台灣長期推動深化與美國的經貿關係，2020年鬆綁美國牛、豬肉進口限制，以期美國答應正式談判。2021年，美台在北京反對下恢復停擺多年的貿易暨投資架構協定（TIFA）對話。隨著全球半導體荒加劇，台灣戰略重要性進一步強化。

美方資深官員說，美台貿易談判不會包含需要美國修法的市場准入條款，行政團隊認為雙方達成的任何協議都不需要國會批准，但相關官員會持續就此事與國會諮商。

報導提到，鑑於台灣地位具爭議，美台也將以美國在台協會（AIT）與中華民國駐美代表處名義非正式會面。

美方資深官員5月31日向媒體表示，美國雖未將台灣納為IPEF首批談判成員，仍打算在參與上採取「彈性」做法。

《華爾街日報》報導，美台宣布貿易倡議可能使美中關係更加緊繃。美國總統拜登（Joe Biden）5月訪問東京時表態，美方將在中國對台動武時軍事干預。中國外交部發言人汪文斌隨後說：「世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐。」