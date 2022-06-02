澳洲可能結束120年君主立憲？回顧1999年「澳洲共和國」公投為何失敗
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儘管總理艾班尼斯在競選時期沒有承諾將舉行共和國公投，但諸多共和國支持者仍相當期盼公投的來臨，以往的澳洲工黨領袖亦曾允諾將辦理公投，以此決定是否廢除澳洲採行的君主立憲制度。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
澳洲聯邦政府自1901年運作以來，皆以君主立憲（Constitutional monarchy）作為國家政治體制。然而，政治立場中間偏左翼的新任澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），卻於2022年5月31日，提名所屬澳洲工黨（ALP）的國會議員齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）擔任「共和國事務助理部長」（Assistant Minister for the Republic）一職。
根據《法新社》（AFP）報導，共和國事務助理部長任用一事，是在女王慶祝「白金禧年」（Platinum jubilee）前所公布的任免命令。
現年96歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於今（2022）年2月登基屆滿70年，英國將於6月2日至6月5日為此展開一連串的慶祝活動。
美國《巴倫周刊》（Barron's）認為，艾班尼斯及其新籌組的澳洲聯邦政府增設共和國事務助理部長一職，等於是朝罷黜同為澳洲君主的英國女王邁出象徵性的一步。
澳洲即將舉辦「共和國公投」？
澳洲媒體《第7台新聞》（7News）認為，在艾班尼斯任命共和國事務助理部長後，對於支持澳洲脫離君主制的民眾及團體而言，可說是獲得了25年來最值得振奮的消息，並期待未來澳洲能再次舉辦共和國公投。
澳洲知名共和派作家、「澳洲共和運動」（Australian Republic Movement）領袖費茲西蒙斯（Peter FitzSimons）便表示，新政府的決策，是對國家邁入共和體制進程的重大貢獻，澳洲共和運動期待能與政府在這個議題上有更多的合作。
費茲西蒙斯同時也在推特上寫道：「感謝所有幫助我們邁向這一目標的人，這是等待已久的突破！沒錯，我們正在前行的路上！」
「這是大英國協王國史上，澳洲首次有政府職位是為了致力廢除王權而設立。」費茲西蒙斯補充寫道。
不過，部分英國保守派人士明顯抱持著不同的看法，曾擔任英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）助手的保守派評論員加德納（Nile Gardiner），便批評澳洲政府增設共和國事務助理部長一職的舉措並不恰當。
「這是澳洲新左派政府可悲且輕率的舉動，該行徑完全傳遞出錯誤的國家走向。」加德納於推特上如此抨擊。
據英國《每日快報》（Daily Express）報導，總理艾班尼斯曾於2019年表示，英國社會對「英國脫歐」（Brexit）及「英國潛在分裂問題」之看法存有相當大的分歧，這也提醒著澳洲社會，澳洲目前是「被動的」與世界另一端的這類事件繫在一起。艾班尼斯過往也形容，澳洲總有一天將「不可避免」的成為共和國。
儘管如此，《第7台新聞》亦強調，政府不會在短時間內進行與邁入共和國有關的公投，當前聯邦政府將優先處理澳洲原住民的權益問題，即在澳洲憲法中承認原住民地位，並維護澳洲原住民的土地正義。
艾班尼斯在2022年澳洲聯邦大選競選期間也曾表明，共和國的問題固然重要，但不如澳洲原住民納入憲法保障來得重要。同屬澳洲工黨的現任澳洲教育部長克勒爾（Jason Clare）也多次矢言，澳洲原住民的處境及權益，才是聯邦政府當前的首要任務。
澳洲共和國公投已有先例？
英國《每日快報》表示，儘管總理艾班尼斯在競選時期沒有承諾將舉行共和國公投，但諸多共和國支持者仍相當期盼公投的來臨，以往的澳洲工黨領袖亦曾允諾將辦理公投，以此決定是否廢除澳洲採行的君主立憲制度。
而澳洲確實於1999年11月上旬舉行過共和制公投，在該年的公民投票中，澳洲選民須針對兩個不同的憲法修改提案進行投票，第一個提案為「序言公投」（Preamble referendum），即「您是否同意在澳洲憲法的起頭處加入序言？」；第二個修憲提案便是澳洲共和國公投，選民在這個修憲案上被問及的問題為：「您是否同意將澳洲聯邦（Commonwealth of Australia）改為共和國（Republic）體制，並由國會三分之二議員所任命的總統取代女王和總督，來作為國家元首？」
若共和國公投提案通過，澳洲預計於2001年1月1日，即澳洲聯邦成立100週年之際改為共和體制。
根據澳洲選舉委員會（AEC）解釋，每張選票皆印有上述兩項提案的聲明，若選民同意某項聲明，即在選票的方框中圈選「是」，反之若不同意，則圈選「否」，且雖然序言及共和國公投在同日舉行，但2個修憲提案是相互獨立的，即一個提案的結果將不會影響另一個提案。
此外，共和國公投中其實還涉及了總統的遴選制度，由三分之二的國會多數議員任命總統的方式，為澳洲聯邦政府在1998年2月時的制憲會議上所制定的規章。
值得注意的是，本次公投採「雙重多數制」（Double Majority），該制度是指全澳洲要有一半以上的選民須對修憲改革提案投下贊成票，且澳洲的6個州級（state）行政區中，至少要有4州的過半選民投下同意票，該項修憲提案才算通過，兩項條件缺一不可。
然而，在此次投票中的兩項憲法修正案，皆未通過雙重多數制的門檻，修憲公投最終遭到否決。
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