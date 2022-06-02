美再爆槍擊案：奧克拉荷馬州醫院含槍手釀4死，槍枝已超越車禍成為美國兒少頭號死因

美國奧克拉荷馬州醫院爆槍擊，警：釀4死含槍手

（中央社）美國警方表示，奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）一間醫院院區1日發生槍擊事件，造成4人喪生，包括1名槍手。

杜爾沙警察局在社群媒體上說，警方仍在聖法蘭西斯醫院（St. Francis Hospital）院區徹查是否有進一步威脅。

警察隊長告訴《美國廣播公司》（ABC），有4人中槍身亡，1人在離開現場後尋求就醫不治。4名死者中有1人是嫌犯。

《CNN》報導，警方是在美國當地時間1日下午4點52分接到報案電話，表示在聖法蘭西斯醫院的納塔莉醫療大樓有槍手正在犯案。

警方於4點56分趕往現場，並在5分鐘內便抵達受害者與凶手附近。現場警員聽見建築內槍聲大作，隨著聲音來到槍手所在的2樓。

死亡的嫌犯身上有明顯槍傷，警方在新聞發布會上表示，當局認為嫌犯的槍傷是自己造成的。嫌犯犯案時攜帶一支步槍和一支手槍，其確切身分正在調查中。

美國兒童青少年頭號死因，槍枝已超越車禍

（中央社）官方數據顯示，槍擊已超越車禍，成為美國兒童和青少年的頭號死亡原因。美國與槍枝有關的殺人事件激增，包括24日才發生一名凶手在德州一所小學濫射，造成19名學童喪生。

《法新社》報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的統計圖顯示，2020年美國總計有4368名19歲以下兒童和青少年死於槍枝，相當於每10萬人有5.4位；其中殺人占所有槍枝死亡的近2/3。

反觀美國這個年齡層人口的原本頭號死亡原因車禍，在2020年造成的死亡人數為4036名。

兩種死亡的人數所以不斷縮小差距，是因為過去數十年來美國道路安全措施已改善，而槍枝造成的死亡案件卻攀升。

這兩種死因的趨勢線在2020年交叉，這也是現有最新統計數據的一年。《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）上週接獲的一封投書，指出這個結果。

投書的作者指出，最新數據與其他證據一致，顯示在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，美國槍枝暴力案件增多，原因並非全然清楚，且「無法認為以後會回復到疫情前水準」。

美國疾病管制暨預防中心最新統計圖顯示，美國未成年人槍枝死亡案件當中，自殺占近30%，其中非蓄意案件占3%略多，意圖不明占2%。

此外，黑人兒童和青少年占槍枝死亡案件的絕大多數，是同年齡層白人的4倍多。車禍造成白人兒童和青少年死亡的人數仍多於槍枝。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航