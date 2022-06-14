《中國網路圈套》：這些「金」字工程不是要讓中國與世界連結，而是希望與中國共產黨連接
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這些「金」字工程的核心目的，不是要將中國與世界連結，而是希望使中國與中國共產黨連接。藉由使自己成為所有網路的管理者暨中央結點，中國共產黨讓自身得利於增加的資訊流，因此能夠做到更好的監視，最終管理國家與經濟。
文：強納生．希爾曼（Jonathan E. Hillmangn Museo）
金盾工程熱
西方企業聚焦於出售技術的商業面，而中國卻著眼於可以獲得的軍事與國安利益，但兩者非但不相抵觸，當西方企業公開支持、並從中國的國安議程中獲利時，將更強化這些觀點。
一場在北京舉辦的博覽會就凸顯了西方論點與中國現實之間的背道而馳：西方聲稱它在向中國輸出其價值觀，但現實是，中國共產黨為了幫助自己保持與強化權力的掌控而輸入工具。「二○○○年中國國際社會公共安全博覽會」吸引了數百家外國公司參展，包括思科系統（Cisco Systems）、摩托羅拉、北電等等。獨立研究員格雷・華爾頓（Greg Walton）在其重要報告《中國的金盾工程》（China’s Golden Shield）中指出，這博覽會的主辦單位之一是中共中央委員會底下的社會治安綜合治理委員會，這些西方公司是在向中國的公安部門推銷產品。
這活動的核心主題是中國的「金盾工程」（Golden Shield），根據其主要建築師之一所言，金盾工程有六個目標：建立連結公安部門的網路；創立中央化的中國公安資料庫；打造公安工作資訊化標準，以促進資訊分享；維持網路安全性與資料完整性；建設改善網路性能的能力；監視即時通訊與封鎖不當內容。最後一個目標最能引起西方觀察家的注意，他們稱之為「防火長城」（Great Firewall），卻忽視了這金盾工程有更大的野心，以及此工程更聚焦於國內監控，而非對外的警戒。
「金盾」這個名稱把此項工程錨定於此一傳統——由政府所建設的網路。一九九○年代，中國政府啟動一系列「金」字工程，最早的是「三金工程」——「金關工程」收集關稅及貿易資料；「金卡工程」把銀行、企業及消費者連結至公共的信用卡系統；最富雄心的是「金橋工程」，把政府機關、國營企業與大眾連結起來，形成全國內部網路。其他「金」字工程還有：監視稅收資料（「金稅工程」）、農業（「金農工程」）、醫療衛生（「金衛工程」）等等領域。這些總結形成當時國務院副總理朱鎔基所謂的「國家公用經濟信息通信網」。
這些「金」字工程的核心目的，不是要將中國與世界連結，而是希望使中國與中國共產黨連接。藉由使自己成為所有網路的管理者暨中央結點，中國共產黨讓自身得利於增加的資訊流，因此能夠做到更好的監視，最終管理國家與經濟。蘇聯的隕落非常鮮明地昭示，蘇聯官員非常難以像市場那樣有效率地訂定價格、分配資源，以及做出其他決策。中共的這些「金」字工程，顯然為共產主義所面臨的最大挑戰提供了解方，中共把網路連結視為促進它協調與控管的工具。
為了實現金盾工程，中國官員仍然需要外國技術。在取得外國支持中國加入世貿組織之後，中國政府或許就不再那麼關心人權批評是否會限制他們取得西方技術了，因此，中國官員非但不淡化他們的企圖，還大剌剌地推動金盾工程意圖延伸的監控創舉。華爾頓指出，到了二○○○年末，中國官員聲稱已經在金盾工程上投入了七千萬美元，並且打算在未來投入更多錢。這些工程就像建構出一座數位圓形監獄的藍圖，西方公司應該要警醒戒慎的，但它們沒有，反而爭相參一腳。
在二○○○年中國安博會上，北電推銷JungleMUX。這項數位網路產品原本是為了發電廠及電力公司而開發的，不過公司行號若使用JungleMUX，把它們的電線換成光纖，就能更快速、更遠距離地傳輸更多資料。奇異公司（GE）於二○○一年，從北電取得這些技術時，這麼說：「它們很適合用於整合分散在各地大型廠房的工業及商業客戶的電訊應用，例如石油化學廠、機場、運輸路廊。」90但是，中國當局更感興趣的是這項產品的次要用途：它能長距離地把大量監視影片傳輸至中央控管中心。
北電在中國的合資企業，原本就已經在幫助中國政府建置一些監視設備了，不過華爾頓在報告中指出，北電和清華大學合作發展語音辨識技術，其潛在應用廣泛，從自動化客服熱線，到政府監聽電話交談。北電在中國的合資企業之一所生產的第一款交換機，遵從著美國與歐洲有關電信設備能讓政府攔截通訊的法律規定。這些能力是在受到法律規範及限制政府使用的國家所設計的，但在中國，中國共產黨就是法律。
北電的OPTera Metro系列產品，也出現於二○○○年中國安博會上，此系列產品強調西方公司推銷技術的軍民兩用性。這些商品可用於管理網路流量，以改善網路效能，但是，這麼做需要有能力監視流量本身，並且建立行政控管，而這些可被輕易地用於其他目的。例如，管理者可以架構無聲警報，在使用者不知情之下，報告使用者的網路活動，傳送檔案至連網的電腦或把連網電腦裡的檔案傳輸出去，以及把網路流量改道。簡言之，一項用以擴大資訊流的產品，也可被拿來增進政府的控管。
北電把OPTera產品包含在「個人網際網路策略」（Personal Internet Strategy）裡，這構想在西方公司的會議室和中國政府官僚兩處都獲得回響。北電這麼做的目的，是想遞送更客製化的內容給網際網路使用者，並且做得更有效率，但這需要追蹤使用者的行為、器材特性，甚至使用者的所在地。「想像網路會知道你是誰，你在何處，而且，不論你現在使用的是自己的手機或桌上型電腦，這網路都可以觸及你。」北電在廣告如此誇耀：「更棒的是，想像不是你去找自己的網路內容，而是網路內容自行找到你，這聽起來很個人化，沒錯。」
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【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
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毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！