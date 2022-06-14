《中國網路圈套》：這些「金」字工程不是要讓中國與世界連結，而是希望與中國共產黨連接

文：強納生．希爾曼（Jonathan E. Hillmangn Museo）

金盾工程熱

西方企業聚焦於出售技術的商業面，而中國卻著眼於可以獲得的軍事與國安利益，但兩者非但不相抵觸，當西方企業公開支持、並從中國的國安議程中獲利時，將更強化這些觀點。

一場在北京舉辦的博覽會就凸顯了西方論點與中國現實之間的背道而馳：西方聲稱它在向中國輸出其價值觀，但現實是，中國共產黨為了幫助自己保持與強化權力的掌控而輸入工具。「二○○○年中國國際社會公共安全博覽會」吸引了數百家外國公司參展，包括思科系統（Cisco Systems）、摩托羅拉、北電等等。獨立研究員格雷・華爾頓（Greg Walton）在其重要報告《中國的金盾工程》（China’s Golden Shield）中指出，這博覽會的主辦單位之一是中共中央委員會底下的社會治安綜合治理委員會，這些西方公司是在向中國的公安部門推銷產品。

這活動的核心主題是中國的「金盾工程」（Golden Shield），根據其主要建築師之一所言，金盾工程有六個目標：建立連結公安部門的網路；創立中央化的中國公安資料庫；打造公安工作資訊化標準，以促進資訊分享；維持網路安全性與資料完整性；建設改善網路性能的能力；監視即時通訊與封鎖不當內容。最後一個目標最能引起西方觀察家的注意，他們稱之為「防火長城」（Great Firewall），卻忽視了這金盾工程有更大的野心，以及此工程更聚焦於國內監控，而非對外的警戒。

「金盾」這個名稱把此項工程錨定於此一傳統——由政府所建設的網路。一九九○年代，中國政府啟動一系列「金」字工程，最早的是「三金工程」——「金關工程」收集關稅及貿易資料；「金卡工程」把銀行、企業及消費者連結至公共的信用卡系統；最富雄心的是「金橋工程」，把政府機關、國營企業與大眾連結起來，形成全國內部網路。其他「金」字工程還有：監視稅收資料（「金稅工程」）、農業（「金農工程」）、醫療衛生（「金衛工程」）等等領域。這些總結形成當時國務院副總理朱鎔基所謂的「國家公用經濟信息通信網」。

這些「金」字工程的核心目的，不是要將中國與世界連結，而是希望使中國與中國共產黨連接。藉由使自己成為所有網路的管理者暨中央結點，中國共產黨讓自身得利於增加的資訊流，因此能夠做到更好的監視，最終管理國家與經濟。蘇聯的隕落非常鮮明地昭示，蘇聯官員非常難以像市場那樣有效率地訂定價格、分配資源，以及做出其他決策。中共的這些「金」字工程，顯然為共產主義所面臨的最大挑戰提供了解方，中共把網路連結視為促進它協調與控管的工具。

為了實現金盾工程，中國官員仍然需要外國技術。在取得外國支持中國加入世貿組織之後，中國政府或許就不再那麼關心人權批評是否會限制他們取得西方技術了，因此，中國官員非但不淡化他們的企圖，還大剌剌地推動金盾工程意圖延伸的監控創舉。華爾頓指出，到了二○○○年末，中國官員聲稱已經在金盾工程上投入了七千萬美元，並且打算在未來投入更多錢。這些工程就像建構出一座數位圓形監獄的藍圖，西方公司應該要警醒戒慎的，但它們沒有，反而爭相參一腳。

在二○○○年中國安博會上，北電推銷JungleMUX。這項數位網路產品原本是為了發電廠及電力公司而開發的，不過公司行號若使用JungleMUX，把它們的電線換成光纖，就能更快速、更遠距離地傳輸更多資料。奇異公司（GE）於二○○一年，從北電取得這些技術時，這麼說：「它們很適合用於整合分散在各地大型廠房的工業及商業客戶的電訊應用，例如石油化學廠、機場、運輸路廊。」90但是，中國當局更感興趣的是這項產品的次要用途：它能長距離地把大量監視影片傳輸至中央控管中心。

北電在中國的合資企業，原本就已經在幫助中國政府建置一些監視設備了，不過華爾頓在報告中指出，北電和清華大學合作發展語音辨識技術，其潛在應用廣泛，從自動化客服熱線，到政府監聽電話交談。北電在中國的合資企業之一所生產的第一款交換機，遵從著美國與歐洲有關電信設備能讓政府攔截通訊的法律規定。這些能力是在受到法律規範及限制政府使用的國家所設計的，但在中國，中國共產黨就是法律。

北電的OPTera Metro系列產品，也出現於二○○○年中國安博會上，此系列產品強調西方公司推銷技術的軍民兩用性。這些商品可用於管理網路流量，以改善網路效能，但是，這麼做需要有能力監視流量本身，並且建立行政控管，而這些可被輕易地用於其他目的。例如，管理者可以架構無聲警報，在使用者不知情之下，報告使用者的網路活動，傳送檔案至連網的電腦或把連網電腦裡的檔案傳輸出去，以及把網路流量改道。簡言之，一項用以擴大資訊流的產品，也可被拿來增進政府的控管。

北電把OPTera產品包含在「個人網際網路策略」（Personal Internet Strategy）裡，這構想在西方公司的會議室和中國政府官僚兩處都獲得回響。北電這麼做的目的，是想遞送更客製化的內容給網際網路使用者，並且做得更有效率，但這需要追蹤使用者的行為、器材特性，甚至使用者的所在地。「想像網路會知道你是誰，你在何處，而且，不論你現在使用的是自己的手機或桌上型電腦，這網路都可以觸及你。」北電在廣告如此誇耀：「更棒的是，想像不是你去找自己的網路內容，而是網路內容自行找到你，這聽起來很個人化，沒錯。」