制服短裙優惠挨批「物化女性」，六福村：男女皆可穿，搭上王心凌〈愛你〉熱潮

（中央社）六福村推出穿制服享折扣活動，若裙子短過膝上10公分加碼專屬攝影，但被網友質疑「物化女性」，婦女團體也認為不適宜。六福村表示，活動男女不拘，純粹盼減輕學生負擔。

六福村昨（1）日提供新聞資料指出，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，不少學校取消畢業旅行，為讓學生能到遊樂園遊玩、且享有優惠價格，今天起至8月31日止，推出制服季，也擴大服務民眾，不限年齡，只要穿著校服或系服，皆可享新台幣500元購票入園（原價999元）。活動期間，若制服裙短過膝上10公分加碼再送專屬攝影。

Photo Credit: 中央社 新竹關西知名主題遊樂園「六福村」推出穿學生制服享折扣活動，若裙子短過膝上10公分再加碼送專屬拍照，卻引發網友議論。業者1日表示，活動不限年齡性別，純粹盼藉制服季活動搭配優惠，讓學生能在畢業季有難忘的遊玩體驗，也減輕金錢負擔。（六福村提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月1日

對此，網友表示，活動內容不妥，有物化女性疑慮，也可能有被偷拍的風險。但也有網友說，很多人喜歡穿制服或水手服到遊樂園遊玩，這次的優惠很適合學生族。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩告訴《中央社》記者，企業推出行銷活動吸引年輕族群消費，若使用這樣的誘因，如同部分網友所說，可能會吸引其他人期待在遊樂器材下面偷拍等、有其他用意，有引人遐想及導致曝光的可能。

吳姿瑩表示，業者是否刻意使用短裙為賣點有可議之處，但就婦女團體角度來看並不適宜，可能有利用他人隱私部位來行銷情況，這是值得大家思考的。

吳姿瑩也提醒，可能有學生因為行銷活動而想去消費，一定要做好安全措施，避免不肖人士拍攝，業者推出行銷活動，要如何因應或遏止這情況，也必須慎重考量。

對此，六福村表示，這次活動內容，皆不限年紀與性別，只要穿著制服就享有優惠，而穿著制服、或膝上10公分短裙者，加碼贈專屬拍照，這活動也只是搭上藝人王心凌〈愛你〉的舞蹈熱潮。

六福村強調，純粹是希望藉制服季活動搭配優惠，讓學生能在畢業季有難忘的遊玩，也減輕金錢負擔。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀