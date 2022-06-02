澳洲戰略政策研究所分析師：中國持續操縱輿論、散播不實訊息，離間太平洋島國與美澳台

（中央社）澳洲戰略政策研究所（ASPI）專家指出，中國持續蓄意於太平洋島國操縱輿論風向，試圖製造輿論以便損害太平洋島國與美國、澳洲和台灣的關係。

隨著近日中國外交部部長王毅出訪多個太平洋島國，有關中國針對印太地區國家實行政治干預的議題，再度引起澳洲輿論關注。儘管王毅並未如願地與10個太平洋島國就安全議題達成協議，被視為是中國外交失利；不過，澳洲戰略政策研究所分析師強生（Blake Johnson）在接受《中央社》訪問時提醒，中共黨媒及中國官媒持續蓄意帶動太平洋島國的輿論風向，長期而言恐怕有助中國針對太平洋島國實行政治干預。

強生說：「中國共產黨透過多種相互呼應的方式，帶動太平洋地區輿論風向，進而損害澳洲、美國，甚至台灣在太平洋地區的利益。中國共產黨通常散播符合其戰略目標的說法；散播管道包括黨媒、官媒、中國駐太平洋島國官員、中國扶植的當地團體，還有媒體機構等。」

強生指出，中國共產黨通常的做法，是針對社交媒體和傳統新聞媒體分頭操作，以便製造符合中國官方需要的輿論氛圍。

強生說：「有些臉書網頁替中國領事館分享轉貼內容，有些中國官員會向媒體投書，還有媒體和報紙刊登中國官方聲明。」

強生提到，中國帶動輿論風向的手法，包括散播不實訊息（disinformation）；其中最明顯的例子，就是在2011年索羅門群島反政府暴動後，中國隨即製造輿論，指控澳洲、美國和台灣在幕後煽動。

強生說：「在暴動後，中國共產黨所推銷的說法，可以說是不實訊息；它是蓄意針對澳洲、美國和台灣的。這些說法並不是一口氣譴責所有人，而是透過一連串不同的文章呈現，分別針對不同對象逐一譴責。總括而言，它們所製造的輿論就是：除了中國共產黨之外，其他外國勢力都是試圖煽動暴動。」

澳洲戰略政策研究所分析師強生向中央社指出，中國持續蓄意於太平洋島國操縱輿論風向，試圖製造輿論以便損害太平洋島國與美國、澳洲和台灣的關係｜Photo Credit: 中央社

強生又提到，針對中國操縱太平洋島國輿論的問題，澳洲政府目前的反制措施，主要向太平洋島國的新聞工作者提供訓練，以便提升當地新聞媒體水平，進而阻擋外國操縱當地輿論。

強生說：「澳洲目前透過太平洋媒體援助計畫（The Pacific Media Assistance Scheme），向當地新聞記者提供大量訓練；除了新聞內容方面的訓練之外，還有新聞機構管理技巧，以及網路傳播等。更理想的做法，是澳洲應該擴大這方面的訓練，進而幫助太平洋地區媒體崛起，能夠有效地抵擋目前所遭受的外國干預和壓力。」

強生坦承，面對中國操縱太平洋輿論風向，澳洲需要加強反制。

強生說：「澳洲需要向太平洋地區加強推銷自己；例如在數月前，也就是中國與索羅門群島即將達成安全協議一事曝光時，澳洲隨即宣告要替索國興建其東部邊境軍事哨站、架設無線電網絡，以及向索國政府提供更多經費援助。不過，幾乎沒有媒體報導這些事情。澳洲向索國提供援助時，澳洲卻未能向索國媒體推銷自己，無法讓索國民眾了解到這些援助是如何地改善他們的生活。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺