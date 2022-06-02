澳洲戰略政策研究所分析師：中國持續操縱輿論、散播不實訊息，離間太平洋島國與美澳台
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澳洲戰略政策研究所分析師強生（Blake Johnson）提到，中國帶動輿論風向的手法，包括散播不實訊息（disinformation）；其中最明顯的例子，就是在2011年索羅門群島反政府暴動後，中國隨即製造輿論，指控澳洲、美國和台灣在幕後煽動。
（中央社）澳洲戰略政策研究所（ASPI）專家指出，中國持續蓄意於太平洋島國操縱輿論風向，試圖製造輿論以便損害太平洋島國與美國、澳洲和台灣的關係。
隨著近日中國外交部部長王毅出訪多個太平洋島國，有關中國針對印太地區國家實行政治干預的議題，再度引起澳洲輿論關注。儘管王毅並未如願地與10個太平洋島國就安全議題達成協議，被視為是中國外交失利；不過，澳洲戰略政策研究所分析師強生（Blake Johnson）在接受《中央社》訪問時提醒，中共黨媒及中國官媒持續蓄意帶動太平洋島國的輿論風向，長期而言恐怕有助中國針對太平洋島國實行政治干預。
強生說：「中國共產黨透過多種相互呼應的方式，帶動太平洋地區輿論風向，進而損害澳洲、美國，甚至台灣在太平洋地區的利益。中國共產黨通常散播符合其戰略目標的說法；散播管道包括黨媒、官媒、中國駐太平洋島國官員、中國扶植的當地團體，還有媒體機構等。」
強生指出，中國共產黨通常的做法，是針對社交媒體和傳統新聞媒體分頭操作，以便製造符合中國官方需要的輿論氛圍。
強生說：「有些臉書網頁替中國領事館分享轉貼內容，有些中國官員會向媒體投書，還有媒體和報紙刊登中國官方聲明。」
強生提到，中國帶動輿論風向的手法，包括散播不實訊息（disinformation）；其中最明顯的例子，就是在2011年索羅門群島反政府暴動後，中國隨即製造輿論，指控澳洲、美國和台灣在幕後煽動。
強生說：「在暴動後，中國共產黨所推銷的說法，可以說是不實訊息；它是蓄意針對澳洲、美國和台灣的。這些說法並不是一口氣譴責所有人，而是透過一連串不同的文章呈現，分別針對不同對象逐一譴責。總括而言，它們所製造的輿論就是：除了中國共產黨之外，其他外國勢力都是試圖煽動暴動。」
強生又提到，針對中國操縱太平洋島國輿論的問題，澳洲政府目前的反制措施，主要向太平洋島國的新聞工作者提供訓練，以便提升當地新聞媒體水平，進而阻擋外國操縱當地輿論。
強生說：「澳洲目前透過太平洋媒體援助計畫（The Pacific Media Assistance Scheme），向當地新聞記者提供大量訓練；除了新聞內容方面的訓練之外，還有新聞機構管理技巧，以及網路傳播等。更理想的做法，是澳洲應該擴大這方面的訓練，進而幫助太平洋地區媒體崛起，能夠有效地抵擋目前所遭受的外國干預和壓力。」
強生坦承，面對中國操縱太平洋輿論風向，澳洲需要加強反制。
強生說：「澳洲需要向太平洋地區加強推銷自己；例如在數月前，也就是中國與索羅門群島即將達成安全協議一事曝光時，澳洲隨即宣告要替索國興建其東部邊境軍事哨站、架設無線電網絡，以及向索國政府提供更多經費援助。不過，幾乎沒有媒體報導這些事情。澳洲向索國提供援助時，澳洲卻未能向索國媒體推銷自己，無法讓索國民眾了解到這些援助是如何地改善他們的生活。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。