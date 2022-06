響應世界環境日，富邦人壽Work for Green為台灣土地增加「韌性」

聯合國為鼓勵地球村每份子,提高環保意識並採取環保行動,將每年6月5日訂定為「世界環境日」,成為全球各界相互交流的重要平台;今(2022)年主題為「只有一個地球」(Only One Earth),聯合國以此為號召,期待每位世界公民能正視環境議題,並以集小溪而成江海的力量,共同守護我們所居住的地球。永續,是富邦人壽營運核心DNA,在環境面向上,不僅關注河川保育和水資源議題,亦持續響應富邦金控「Run for Green」發揮永續影響力,首創「Work for Green」永續創新機制,以業績連結綠色永續目標,希冀保險業務推動也能為環境盡心力。

富邦人壽總經理陳俊伴表示,為呼應聯合國永續發展目標SDGs,響應富邦金控2025年《永續願景工程》,富邦人壽致力實踐永續承諾,不僅推動河川保育成為善的起點,未來還將持續擴大永續影響力,為社會、環境與大眾,創造「共好」的正向循環,讓「Work for Green」成為真正落實的永續行動。

攜手全台業務員讓每張保單、每次服務都能使環境更美好

一棵小樹苗,難有改變世界的能耐,但一片綠意盎然的樹林,就有撼動人心的力量!富邦人壽秉持「與地球共好」的善念,首創「Work for Green」永續創新機制,以業績連結綠色永續目標,每位業務員在努力衝刺業績之時,只要業績達標,就會為他們種一棵樹,每位業務員從App應用程式就可看到自己參與種下多少幼苗,並透過與慈心有機農業發展基金會合作,預計在台灣山海植下數萬顆樹苗,體現心繫永續的企業堅持。

不只大力推動植樹,富邦人壽也積極投入水資源永續行動,攜手產官學研推動河川保育,發表「電子河川保育白皮書」,共同倡議「三認三用」守護河川。

長期關注環境永續的富邦人壽,連續三年支持荒野保護協會「河川廢棄物快篩調查計畫」,倡議「三認三用」,以「認養、認識、認感情」、「用對力氣、用對方法、用對論述」守護河川,號召全民共同關注水資源議題,為台灣環境盡一份心力。

選定一山一海廣植樹林,每棵樹苗成就台灣土地「韌性」

水資源從山裡來、往海裡去,相互間密不可分,從關注水資源議題為起心動念,富邦人壽以恢復自然生態為目標選擇植樹地點,包括台中福壽山農場和台南台江國家公園,藉由植樹造林守護水源地、保護海岸生態。慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡感性地說:「樹與森林,具有不可思議的力量能改變環境,看到富邦人壽投入植樹行動,共同激發出改變社會的正向力量,內心非常喜悅。」

「富邦人壽這次選擇台中福壽山農場、台南台江國家公園兩地,委託慈心基金會進行植樹,就特別具有意義!」程禮怡分析 ,這一山一海的選擇,最具關鍵的意涵,就是為台灣土地強化「韌性」。

以福壽山農場為例,距離德基水庫集水區只有5公里,過去周邊由於種植高經濟作物,可能影響水土保持,水庫也較易有淤沙,加強植樹後能把水資源再度涵養於上游集水區,讓水土保持更好,也延長水庫生命週期。

另一同樣與富邦人壽共同攜手的台江國家公園植樹行動,也有迥然不同的意義。程禮怡語重心長指出,「台灣的海岸線正面臨消失危機,持續在海岸造林,不僅能讓地形抬升,土層也更容易鞏固,帶來緩衝與保護。」但多年投入海岸造林的她也坦承,儘管這樣的需求愈來愈殷切,在海岸種樹卻是愈來愈困難。

植樹除了技術挑戰外,經費的限制總是如影隨形。程禮怡說:「幸好富邦人壽的全力贊助,就像一場及時雨,且企業大力支持具有帶動效果,讓種樹團隊可以預定樹苗、專心備料,朝向鎖定的理想邁進。」富邦人壽不僅從企業內部積極實踐永續,更發揮綠色金融影響力擴及至合作夥伴,跨界攜手與地球共好。