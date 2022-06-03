強尼戴普 vs. 安柏赫德案：邊緣型人格、做作型人格與「司法心理學」的應用

文：Jamie.K

庭上庭下都精彩，關注度超高的對決

安柏赫德（Amber Heard）與強尼戴普（Johnny Depp）的離婚官司打得火熱，法庭上不僅當事人是注目焦點，就連律師、心理師以及記者都成了這場官司的討論熱度。

安柏赫德與強尼戴普的婚姻關係在2017年就畫下了句點。今（2022）年4月開庭的訴求，是針對之前的八卦雜誌所報導的家暴案，但不知道是安柏對強尼施暴，還是強尼對安柏。然而，在庭上的時間安柏卻又提出曾被強尼性侵。經過心理專家的鑑定之下發現安柏有邊緣性人格（BPD）與做作型人格（HPD）的特質，會不會這一切都是策劃好的？本篇文章將介紹這兩個人格與心理學在司法上的應用。

司法心理學是什麼？

罹患心理疾患可能會出現幻視聽覺，以及行為與情緒的脫離常態等，也有因為心理疾患會影響到大腦功能，進而造成認知或是記憶力低下的狀況。因此，如果在犯案當時是被診斷出有心理疾患，或是正在發病的急性期，通常都因為行為能力的減損而被減少刑期。

法律當中很重要的就是公平性，司法心理學（Forensic Psychological）是指將心理測驗以及心理專家的評估結果，作為協助法律上的判定的過程。主要會依據客觀的心理測驗，以及案主過去的經驗、情緒與行為表達等作為依據。而會使用在法律上的心理評估包括是否有創傷經驗（生理、性、情緒、被忽視等）、是否有學習困難的經驗、腦傷、記憶缺失、智能不足、注意力缺失、是否有心理疾患病史、情緒壓力等。

邊緣型人格（BPD）

邊緣型人格罹病率1.6至6％之間，在女性中更常見。邊緣性人格對於管理情緒有困難，時常會出現情緒起伏過大的情況。擁有邊緣型人格的人格特質則會出現害怕被拋棄、難以與他人建立關係、自尊低下、衝動與自傷行為、處於情緒與壓力不穩定的狀況下，對於事物的評斷都偏向極端化（極端好或是極端壞）。

邊緣型人格的成因與基因遺傳、環境（童年的負向環境、家人也有心理疾患等）以及與大腦功能有關（杏仁核、海馬迴、眶額皮質這些腦區與情緒、自我控制與決策有關）。

邊緣型人格疾患又分成衝動型、洩氣型、任性型、自毀型：

衝動型（Impulsive）：展現迷人的、活力充沛的、善於調情、動機高昂，可能出現過度進食、花費及衝動性行為（危險性交、物質濫用）。

洩氣型（Discouraged）：又被稱為安靜的邊緣人格，會用各種手段來避免自己被拋棄，也會出現容易責怪自己的行為，完美性格、非常成功、高功能、尋求認可卻自我孤立、自傷行為、感到長時間的孤單。

任性型（Petulant）：可能會一下生氣，一下又感到悲傷，常搖擺於不穩定的情緒當中，覺得自己不值得也不被愛，會出現容易不耐煩、頑固、被動攻擊性等。

自毀型（Self-destructive）：充滿活力、睡眠減少、出現物質濫用、自傷行為。

做作型人格（HPD）

做作型人格（Histrionic Personality Disorder, HPD）罹病率約1.8％，女性比男性更常見。做作型人格通常會有強烈且不穩定的情緒表現，非常渴望獲得他人的注意，因此常會表現得非常戲劇化（而且自己不會覺得有任何問題）。

表現行為：希望自己是注意力的中心、多變且表面的情緒、戲劇化的表現（即使會讓身邊的人感到尷尬）、很有吸引力、過度擔心自己的外表、會認為自己與他人建立非常緊密的關係（但卻無法長久維持）。

成因： 基因、童年創傷（被虐待）、教養風格（缺乏界線、不一致的行為，照顧者出現戲劇性、暴力以及不恰當的性行為等）。

Photo Credit: AP / 達志影像 安柏赫德5月27日出庭作證。

所謂的公平是什麼？

因為近期暴露在媒體之下，所造成的曝光效應，還有感覺這些行為特徵滿像自己或身邊人的行為，可能也就會懷疑是不是有該人格特質。然而必須要了解到這兩種人格特質盛行率都是很低的。

確認偏誤（Confirmation bias）是指我們會傾向於尋找支持自己觀點的意見，而忽略了反對自己觀點的意見。讓我聯想到的是在法庭上因為指出安柏赫德有邊緣型以及做作型的人格，因此若在法庭上表現出符合此人格的行為以及情緒等，就會加深法官對此的想法，進而更加確認她就是擁有此種人格特質。

此外，單一評斷的誤差是指對於精神疾患可能只有經過一位專業人士的判斷，進而可能會受到像性別、生活環境以及成長背景，或是根本就與此無關的天氣及場合因素等雜訊干擾，司法心理學因為與刑期或是可能會奪去一個人的性命有關，所以在下任何判斷時都要非常的謹慎小心。因為有人的因素，就必定會產生誤差，儘管是客觀的心理測驗都有解釋上的偏差，再加上心理衡鑑上有部分主觀意見，使用時一定要特別當心。

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航