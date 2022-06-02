電通行銷傳播集團重磅推出Web3行銷服務，延攬區塊鏈界名人葛如鈞加入顧問群

電通行銷傳播集團今日(6月1日)正式宣布設立Web3行銷服務，延攬區塊練名人葛如鈞博士(寶博士)於8月1日起擔任電通集團Web3成長顧問 (Web3 Growth Consultant)，並同時宣布與LeadBest顧問集團旗下「EchoX虛實共鳴科技」啟動NFT技術戰略合作；電通行銷傳播集團將擔任領路人的角色，帶領台灣企業一起從Web2.0進入Web3.0新世界，善用區塊鏈科技的力量接觸新世代，在新浪潮中發現下一波的成長曲線。

電通行銷傳播集團執行長唐心慧表示：「新世代邁向 Web3.0是必然的趨勢，現在雖仍在早期建構階段，但企業必須提前思考當下的服務、溝通、以及組織如何跨入新世界，如何面對快速演變的科技，學習新的規則運作，企業才能在這波無法抵擋的趨勢中定位方向，與新世代共同打造未來的競爭力，成為對下一個世代極具影響力的企業品牌。」

葛如鈞(寶博士)表示：「加入電通行銷傳播集團是我對台灣企業、品牌與產業將見證 Web3 時代爆炸性成長的巨大信心與承諾。無論 NFT、元宇宙、DeFi、GameFi 或下一個社交化金融SocialFi的熱潮，都將在穿越牛市、熊市的震盪狀態後，全面改寫品牌行銷傳播與人類溝通的互動方式。未來，我的任務是連結電通集團與區塊鏈社群、加密領域創作者，共同創建新的行銷傳播語彙和文化，創造品牌勢能，加速企業在Web3 經濟與新行銷時代能有十倍數的成長機會。」

這將是一場全新的賽道，電通行銷傳播集團數位長邵懿文指出：「電通商業顧問的〈Web3行銷服務〉將以顧問諮詢、行銷傳播與社群經營，以及NFT發行管理與系統為三大服務範疇，並與技術戰略夥伴EchoX虛實共鳴科技組合成超級戰隊，協助企業客戶拓展全新的行銷與商業模式，實現與新世代同行，共創式行銷，區塊鏈賦能應用的嶄新做法。」

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