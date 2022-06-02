【未來大人物】城隍＋月老＋媽祖+關公 4神認證，小紅帽：拜拜與月經無關，願消弭與終結月經貧窮

文：陳淑玲

你聽過「月經來時不能進廟裡拜拜」這項傳說中的習俗嗎？由林薇發起的「小紅帽With Red」非營利組織，不但致力於推廣月經平權、終結月經貧窮與教育，近來更與「台北霞海城隍廟」聯名，由城隍爺親自證言：「進廟拜拜只要誠意十足，跟月經一點關係都沒有！」

4大神明齊認證，拜拜與月經無關

2022年5月28日世界經期衛生日那天，由「小紅帽X台北霞海城隍廟X友洗社創」發起的一項運動，號招身穿有紅色象徵服飾的夥伴，到霞海城隍廟前發起清洗廟埕的活動，藉由洗刷這個動作響應洗去月經汙名；更有意義的是，由霞海城隍爺、月老都認可的正名：「拜拜、談戀愛都是要看誠意，跟月經來沒關係！」發起人林薇更分享：「活動後接到高雄關帝廟來訊，他們也筊杯問了關老爺，獲得了許可、真的OK！不但如此，我們還去了萬華媽祖廟，連媽祖也說沒問題。」於是乎一場實體活動貫穿過去與未來，卸除了長期女性被桎梏的「月經來時不能拜拜、拿香」等習俗觀念。而這樣的活動，只是小紅帽組織的眾多倡議行動之一。

Photo Credit - 小紅帽 With Red 到霞海城隍廟「作伙來洗」活動，同時也受到城隍爺加持，證實「拜拜無關月經、心誠則靈喔！」

破除對月經的佛地魔式隱晦觀念

時間回到2019年，從初經起就關切著月經議題的林薇，在秋日夜晚於英國的宿舍起心動念，超級行動派地開創了一場「以月經為名的運動」，藉由自己從小到大經歷的「月經被隱晦」經驗，例如：初經時大人閃避回答問題、國中時期衛生棉掉下來被同學取笑、甚至在高中時突然找上門的卵巢瘤…林薇深深感嘆著，好希望月經不用再像提到佛地魔一樣，永遠只能說「那個人」，去除「大姨媽、好朋友、那個」等隱晦的說法，月經就是一種正常的生理現象，為何要閃避與被嘲笑？

於是「小紅帽」誕生，即使林薇還在愛丁堡讀書，她與3個夥伴一起成立了「社團法人全球小紅帽協會」，開站臉書發文裡寫著：「我們深耕解決月經貧窮、月經不平等、月經污名化等三大月經問題」。

Photo Credit - 小紅帽 With Red 願消弭對月經的隱晦感，讓月經來時也能成為值得慶祝的事。

草創時期都各有正職或學業的三人，在下班後、休息日積極參與組織的成立，深具熱誠、腦筋動得快的各項活動於焉展開，以消除月經貧窮、月經不平等、月經污名化面向為宗旨，開啟了社會應援、學校教育、醫學觀念等多方面的延伸觸角。

接住社會上月經貧窮的角落

小紅帽成立後，成為台灣第一個推動月經議題的非營利組織，想法飛快的年輕人將觸角伸展到社會、教育裡；例如想要深度訪查台灣社會的月經貧窮角落，他們就一步一腳印地踏訪台灣各社福機構與安置場域，向從來沒有接觸過該類議題的團體開始宣導與解說月經權益，逐步建構屬於團隊自己的月經貧窮個案，找出在社會角落中因無法負擔生理用品而深陷月經貧窮狀態的10-18歲的青少女。他們推出長期陪伴的「小紅盒」青少女生理用品物資配送計畫，至今已陪伴超過200位青少女的小紅盒，以提供「個人化的生理用品物資包」、搭配月經教育課程、衛教資源與自我照護指南等多方角度，協助無助的青少女一走慢慢走出不安、不適的環境中。



Photo Credit - 小紅帽 With Red 每一個個案的小紅盒都是量身打造，以專屬需求為設定來提供。

教育上，小紅帽也深度觸及校園教育，一場場對老師、對學生與家長的「月經教育」在全台各地開花，被林薇形容說：「我們每個月都在環島！」的教育活動，打開相對封閉的體制內校園知識，透過正面且正向的態度來教導男男女女關於「月經」的大小事，林薇分享：「曾經遇過一位小男生在開課前高喊著說，不要靠近、我不要聽，這些都是可怕的事！當時我們先將他安置在教室的最後端讓他冷卻下來，但後來上課到一半，小男生逐漸能打開心胸聆聽關於月經的事。後來課程結束後，他甚至變成了只要聽到別人嘲笑月經，就會自動地認真告訴其他人這是不對的！」

在孩子成長過程階段，即時撕去「月經污名化」標籤，才是走向月經平權的根本。



Photo Credit - 小紅帽 With Red 到國中、國小上課的課程，讓孩子能坦然且正面面對月經。

用月經倡議活動來與世界接軌、為台灣發聲

2020年世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上公開指稱台灣民眾與政府惡意以種族身份對他人身攻擊，那天夜裡林薇熬著夜上傳「一封致予譚德塞博士的公開信」，以她堅定且流利的英文陳述要求譚德塞要向台灣人民致歉的訴求。

一夕之間林薇成了全球爆紅的台灣人，「那個嗆爆譚德塞的女孩」、「台灣之光」之名冠於她身上。但對林薇來說，投入倡議是她從小就開始的行為活動，對每次腦袋裡打轉的想法她都勇於挑戰與付諸行動，而這也是她透過創立小紅帽、提倡「月經平權」的倡議，付諸行動讓世界看見台灣的一種方式。



Photo Credit - 小紅帽 With Red 透過林薇與夥伴的努力，終極希望有天台灣甚至全世界，不再需要小紅帽。

2021年，林薇藉由月經平權的倡議，成了台灣第一位「英國黛安娜人道主義獎（The Diana Award）」得主。林薇分享說：「讓世界看見台灣有很多種面向，我只是把生活中最關切的問題提出，大家都用不同角度在發揚台灣。」

教育上，台大開啟了一堂為「月經」的通識課程，林薇就是參與課程授課的老師之一。社會努力上，2022年3月起，台北市正式宣佈國中女生每個月可免費換取200元生理用品的發放。

平權不一定要走向抗爭之途才能獲得所謂的勝利，小紅帽的月經平權目標，在未來希望能將原本18歲以下的月經貧窮個案救助擴展到全年齡，政策持續推動正視月經議題；同時更希望將月經教育納於正統教育之中，不再需要大聲疾呼、或老師需要苦苦追尋資源的事，讓各種經濟地位、社會背景的孩子都能被完整且正面的教育，讓台灣不再有月經貧窮的事情發生。

林薇熱誠地說著：「終極目標是，希望有一天，這個世界不再需要小紅帽！​」

看更多：小紅帽 With Red

捐款支持：小紅帽

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳