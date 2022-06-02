強尼戴普 vs. 安柏赫德案：侵害名譽權該怎麼認定？Me too運動是否可能導致誣告？
我們想讓你知道的是
我想真正應該做的是，社會仍然需要思考如何給予真正被害人有空間可以提出救援，而不是將問題點怪罪到Me too運動，應該避免用先入為主的「性別框架」或是「種族」、「職業」等等標籤化可能的加害者或被害者，而導致真正的被害者不敢或擔心被污名化而不敢對外求援，而造成嚴重的後果。
文：有一種潮流叫法律
最近國內外都在關注的名人夫妻的訴訟案件，莫屬強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）了吧！
不管你是不是強尼戴普的粉絲，應該都有看過強尼戴普主演的《剪刀手愛德華》（1990年）、《神鬼奇航：鬼盜船魔咒》（2003年）和其系列續集、《巧克力冒險工廠》（2005年）、《魔境夢遊》（2010年）等等的知名電影，而安柏赫德（Amber Heard）也因為演出《水行俠》而聲名大噪。
強尼戴普與安柏赫德剛結束於美國維吉尼亞州法庭就誹謗案件的訴訟，主因是2016年時，安柏赫德在兩人結婚15個月後訴請離婚，聲稱戴普對她家暴，並向法院申請保護令。兩人隨後達成離婚協議，安柏赫德撤銷了保護令申請，協議中也包含保密條款，要求兩人不得對外發表不利彼此的言論。
然而女方在2018年《華盛頓郵報》專欄中撰寫自己受到家暴的經歷，雖然在文章當中，安柏赫德並沒有提到強尼戴普的名字，但是強尼戴普的團隊認為這篇文章就是在影射男方，而且因此重創強尼戴普的演藝事業，所以強尼戴普向安柏赫德提起誹謗訴訟並要求女方賠償5000萬美元。
對此，安柏赫德也提出反訴，指控強尼戴普稱她騙子是污衊，並稱遭到強尼戴普「嚴重肢體暴力與虐待」[1]，要求賠償一億美元的損失。而且，兩人都否認有對方指控的家暴行為。
侵害名譽權與誣告罪的法律要件是什麼？
從這個案件當中有牽涉的就是目前提出的誹謗訴訟（在這裡應該類似我國的民事侵害名譽權案件，而不是指刑事上的誹謗罪），另外如果認為對方有捏造事實而提起訴訟的話，則可能會有誣告的問題，那麼這兩個訴訟成立的要件是什麼？
侵害名譽權的要件：
- 名譽是指個人在社會上的評價，名譽權是維護個人在社會上評價的權利。只要不法的行為使他人在社會上的評價遭到貶損，不論故意或過失，都會成立侵權行為[2]。
- 是否有相當理由確信其所為言論為真實部分。（這一點也是目前雙方律師進行攻防的部分，也就是安柏有沒有理由跟證據來確信他講的話是真實的）
誣告罪的要件：
- 使他人受「刑事」或「懲戒」處分。
- 須為完全虛偽不實在的事實或證據。
- 「故意」虛構告訴事實。
需要思考：如何給予真正被害人有空間可以提出救援
這次的案件因為雙方打官司的維吉尼亞州，是允許法庭直播的州，也因為這場法庭直播，讓這個案件成為社群上火熱的議題。本文無意討論強尼戴普和安柏赫德之間的關係與案件細節，而是要聚焦在本次事件中，輿論關心的目標與進行的方向，以及我們可以從中學到的事。
很多人在討論這起家暴案的時候，會連帶提起Me too運動。什麼是Me too運動？
MeToo運動是2017年10月哈維．韋恩斯坦性騷擾事件後，在社交媒體上廣泛傳播的一個主題標籤，用於譴責性侵犯與性騷擾行為。而在強尼戴普被控家暴案件，有人認為安柏一開始就是利用這股運動的浪潮取得了優勢，而認為是不是Me too運動可能會導致誣告的產生。
然而，為什麼需要設計出法院的訴訟制度，正是因為案件事實往往不是三言兩語可以評斷或是釐清。而且在訴訟制度上，每一項證據也必須要經過檢視，例如錄音有沒有被偽造或是照片有沒有被修改等等，這些在法院訴訟程序中都是必須要被檢驗的。然而目前這種風向一面倒的情況，也可能會削弱家暴行為產生的效應，使得真正的家暴受害者與倖存者不敢說出真相，擔心會受到和目前安柏赫德一樣的對待。
所以，我想真正應該做的是，社會仍然需要思考如何給予真正被害人有空間可以提出救援，而不是將問題點怪罪到Me too運動，應該避免用先入為主的「性別框架」或是「種族」、「職業」等等標籤化可能的加害者或被害者，而導致真正的被害者不敢或擔心被污名化而不敢對外求援，而造成嚴重的後果。
註釋
- 安柏赫德稱誹謗官司是折磨要強尼戴普放過她
- 民法第195條第1項規定：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。