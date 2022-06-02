丹麥一改過去「歐盟懷疑論」，公投三分之二贊成加入歐盟共同防衛政策

丹麥昨（1）日舉行公投，以66.9%對上33.1%的反對票通過加入歐盟共同防衛政策。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，各國重新思考如何維持安全環境。當政策生效，丹麥不僅可以和歐盟其他成員國討論國防話題，丹麥軍隊也可以參加歐盟的軍事行動。

向普亭表明，戰爭讓歐盟更強大

《CNN》報導，丹麥總理弗雷德里克森（Mette Frederiksen）表示：「丹麥向我們的盟友、北約和歐洲發出了一個非常重要的訊息，我們向普亭發出了明確的訊息」，她說：「當威脅敲響歐洲的大門，我們就不能保持中立，我們支持烏克蘭和烏克蘭人民。」

這場公投對於那些強調加強歐盟合作的人而言也是一場勝利。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示：「丹麥人民做出了歷史性的選擇，這一決定將使歐洲剩受益，並使歐盟和丹麥人民更安全、更強大。」

The people of Denmark have made a historic choice.



The world has changed since Russia invaded #Ukraine



This decision will benefit Europe and make both the EU and the Danish people safer and stronger.



I welcome the determined leadership shown by @Statsmin Mette Frederiksen. pic.twitter.com/Q9Ja0F5ce0 — Charles Michel (@eucopresident) June 1, 2022

德國外交部長同樣也對丹麥的加入表示歡迎，她表示：「丹麥做出的歷史性決定讓歐洲更緊密的連結在一起，歐盟對俄羅斯出兵烏克蘭的回應是更強而有力的共同安全和國防政策，我們所採取的每一步都會讓我們變得更強大。」

Today, #Denmark has taken a historic decision to move Europe even closer together. The EU’s response to Russia's war against #Ukraine is a stronger Common Security and Defense Policy. Every step each of us takes makes us stronger in the face of these tectonic shifts. @JeppeKofod — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) June 1, 2022

從歐盟懷疑論者轉往支持

丹麥長期對歐盟採取批評態度，該國在1993年的公投中獲得了加入共同安全和國防政策以及歐元區的豁免權，但這個公投結果顯示，是時候改變策略，丹麥終結了它在共同防衛政策近30年的退出。

作為北約的創始國之一，這個擁有580萬人口的國家是歐盟和北大西洋公約組織21個國家中唯一不參加歐盟共同防務的國家。

日前北歐鄰國瑞典和芬蘭才申請加入北約，和他們相同，自俄羅斯向烏克蘭發動戰爭以來，丹麥一直重新評估其安全政策。

《彭博社》報導，丹麥在過去一直對歐盟保持懷疑態度，自1973年加入，它曾兩次舉行投票退出歐盟共同貨幣歐元以及司法和內政（包括移民）政策。而丹麥在過去30年來對歐盟共同防務的保留意味它在大多數歐洲國防和安全倡議中都沒有發揮作用。《BBC》報導，丹麥不被邀請參加會議，不能參與或資助任何軍事行動。投票通過後它可能參加歐盟軍事任務中的至少兩項，讓丹麥可以與其他歐洲盟友合作應對外來的威脅。

《衛報》報導，弗雷德里克森在俄羅斯侵烏的兩週後就召集了公投，此前她與丹麥多數政黨達成協議，承諾在2023年根據北約成員國的要求將國防開支增加到GDP的2%。

丹麥強調北約仍是丹麥重要的防禦工具之一，社會民主黨國防發言人詹森（Mogens Jensen）說：「北約當然仍將是我們最重要的工具，但歐盟確為我們提供了另一個工具。」

哥本哈根大學軍事研究中心的一位專家表示，這在很大程度上將被視為歐盟的象徵性勝利。「政治意義將超過軍事貢獻。」

丹麥國防部長博茲科夫（Morten Bodskov）接受採訪時表示：「看起來丹麥人已經發出了一個非常明確的信號，即我們希望在我們的夥伴和鄰居一起行動時與他們在一起。」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航