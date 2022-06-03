長榮經營權之爭白熱化，鄭深池「延時播放」的股東臨時會有何蹊蹺？
我們想讓你知道的是
張家兄弟這次恐怕又被鄭利用，他們似乎忘了父親當年為何把鄭逐出長榮集團，因為引鄭入關的決定，才是真正違背父親遺願。而鄭深池回歸長榮，就像深池裡的鱷魚，靜靜等待出手時機。
文：邱寧樺
長榮經營權之爭越演越烈，哥哥派與弟弟派之間的交手已趨近白熱化的階段。在這場兄弟鬩牆大戰中，以外戚鄭深池和老三張國政連襟謝國獻為首。然而鄭謝兩人，過去的經營管理能力明顯不足，昔日司法爭議以及引進黑衣人使出違法暴力手段的陰影，始終揮之不去。
為了擺脫這些黑歷史，鄭深池近日急著將自己形象漂白，從他接任長榮國際董事長後，於今年4月6日發出聲明，強調他是和張榮發同等級的「長輩」藉此拉高自己的地位外，近日還搭上「巴拿馬長榮國際臨時股東會記者會」的便車，假藉張家弟弟們的名義發表聯合聲明，將自己被張榮發逐出長榮、淨身出戶的不堪往事，漂白成是自己完成階段性任務後「主動交棒」。
這讓熟悉內情的長榮人無不搖頭，認為鄭深池真的顛倒事實也墊高自己的角色，甚至直指「長榮這池的水真的很深」。
念「張榮發遺願」、弟弟們都「看過」的聯合聲明
今年5月10日召開的「巴拿馬長榮國際股東臨時會」，遲至24日才召開會後記者會。主角們（大房二子張國明、三子張國政、二房張國煒）都沒有出席接受媒體提問，現場只有播放影片，並宣稱是兩個禮拜前實況，宛如新聞台的DELAY LIVE，但因為延時太久，外界紛紛質疑影片的時效性。
令人疑惑的是，現場司儀在開放媒體提問前，異常突兀地朗讀一份鄭深池念念不忘的「張榮發遺願」，司儀還特別提醒現場記者們要看一下那份資料，並宣稱是三個弟弟「都看過」的聯合聲明。這種此地無銀三百兩的操作，反而讓巷子內的人看破手腳。
仔細探究，記者會當天「弟弟們」根本不在現場，所謂的聯合聲明紙本資料跟電子檔也沒有他們的簽名。究竟是誰扮演背後「影武者、藏鏡人」的角色答案不言而諭：這篇以三位弟弟之名所發出的聲明，極可能就是鄭深池臉上貼金之作。
此外，內文一部份還抄自4月6日鄭深池自己的聲明書，有兩大段落就像鄭在漂白黑歷史，這場記者會根本就是鄭為自己搭的舞台。聲明書還用紅字跟粗黑體標示重點，告訴大家他有多麼想從外人變內人，將張榮發的家業換上「鄭字標記」！
鄭深池離開長榮是「階段性任務」還是淨身出戶？
稍微了解過去長榮歷史的人都知道，鄭深池早在2001年7月就被張榮發逐出集團。但是鄭今日卻振振有詞，大言不慚表示當年是因為張家兄弟都長大成人了，等他完成「階段性任務」後，才「選擇交棒」離開長榮，彷彿自己扮演「扶上馬送一程」的功臣角色。
豈不知，張榮發當年看清鄭深池之後，隨即將他趕出長榮，還要求鄭把名下佔比高達18%的長榮國際股票全數吐出來給「張榮發基金會」，形同淨身出戶，鄭當下根本沒得選擇。對於這段往事他選擇隻字不提且三緘其口。
知道來龍去脈的資深長榮人說，這篇「漂白聲明」聲明內容不僅扭曲歷史、也對張榮發極為不敬，令長榮人相當氣憤；也難怪鄭這次以弟弟派名義發出的聲明稿，沒有任何張家兄弟願意簽名背書。
而這份沒有署名的聲明，跟鄭4月6日親自發出（鄭有簽名的）聲明稿內容大致雷同。唯一新增的內容，就是謊稱鄭當年是主動離開長榮，而且內容極盡美化鄭深池之能事，明眼人都看得出這是鄭在背後操刀。
張家兄弟這次恐怕又被鄭利用，他們似乎忘了父親當年為何把鄭逐出長榮集團，因為引鄭入關的決定，才是真正違背父親遺願。而鄭深池回歸長榮，就像深池裡的鱷魚，靜靜等待出手時機。長榮人也擔心，不知弟弟們何時會被鄭反咬一口。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。