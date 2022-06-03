長榮經營權之爭白熱化，鄭深池「延時播放」的股東臨時會有何蹊蹺？

文：邱寧樺

長榮經營權之爭越演越烈，哥哥派與弟弟派之間的交手已趨近白熱化的階段。在這場兄弟鬩牆大戰中，以外戚鄭深池和老三張國政連襟謝國獻為首。然而鄭謝兩人，過去的經營管理能力明顯不足，昔日司法爭議以及引進黑衣人使出違法暴力手段的陰影，始終揮之不去。

為了擺脫這些黑歷史，鄭深池近日急著將自己形象漂白，從他接任長榮國際董事長後，於今年4月6日發出聲明，強調他是和張榮發同等級的「長輩」藉此拉高自己的地位外，近日還搭上「巴拿馬長榮國際臨時股東會記者會」的便車，假藉張家弟弟們的名義發表聯合聲明，將自己被張榮發逐出長榮、淨身出戶的不堪往事，漂白成是自己完成階段性任務後「主動交棒」。

這讓熟悉內情的長榮人無不搖頭，認為鄭深池真的顛倒事實也墊高自己的角色，甚至直指「長榮這池的水真的很深」。

念「張榮發遺願」、弟弟們都「看過」的聯合聲明

今年5月10日召開的「巴拿馬長榮國際股東臨時會」，遲至24日才召開會後記者會。主角們（大房二子張國明、三子張國政、二房張國煒）都沒有出席接受媒體提問，現場只有播放影片，並宣稱是兩個禮拜前實況，宛如新聞台的DELAY LIVE，但因為延時太久，外界紛紛質疑影片的時效性。

令人疑惑的是，現場司儀在開放媒體提問前，異常突兀地朗讀一份鄭深池念念不忘的「張榮發遺願」，司儀還特別提醒現場記者們要看一下那份資料，並宣稱是三個弟弟「都看過」的聯合聲明。這種此地無銀三百兩的操作，反而讓巷子內的人看破手腳。

仔細探究，記者會當天「弟弟們」根本不在現場，所謂的聯合聲明紙本資料跟電子檔也沒有他們的簽名。究竟是誰扮演背後「影武者、藏鏡人」的角色答案不言而諭：這篇以三位弟弟之名所發出的聲明，極可能就是鄭深池臉上貼金之作。

此外，內文一部份還抄自4月6日鄭深池自己的聲明書，有兩大段落就像鄭在漂白黑歷史，這場記者會根本就是鄭為自己搭的舞台。聲明書還用紅字跟粗黑體標示重點，告訴大家他有多麼想從外人變內人，將張榮發的家業換上「鄭字標記」！

鄭深池離開長榮是「階段性任務」還是淨身出戶？

稍微了解過去長榮歷史的人都知道，鄭深池早在2001年7月就被張榮發逐出集團。但是鄭今日卻振振有詞，大言不慚表示當年是因為張家兄弟都長大成人了，等他完成「階段性任務」後，才「選擇交棒」離開長榮，彷彿自己扮演「扶上馬送一程」的功臣角色。

Photo Credit: 關鍵評論網 長榮集團創辦人張榮發

豈不知，張榮發當年看清鄭深池之後，隨即將他趕出長榮，還要求鄭把名下佔比高達18%的長榮國際股票全數吐出來給「張榮發基金會」，形同淨身出戶，鄭當下根本沒得選擇。對於這段往事他選擇隻字不提且三緘其口。

知道來龍去脈的資深長榮人說，這篇「漂白聲明」聲明內容不僅扭曲歷史、也對張榮發極為不敬，令長榮人相當氣憤；也難怪鄭這次以弟弟派名義發出的聲明稿，沒有任何張家兄弟願意簽名背書。

而這份沒有署名的聲明，跟鄭4月6日親自發出（鄭有簽名的）聲明稿內容大致雷同。唯一新增的內容，就是謊稱鄭當年是主動離開長榮，而且內容極盡美化鄭深池之能事，明眼人都看得出這是鄭在背後操刀。

張家兄弟這次恐怕又被鄭利用，他們似乎忘了父親當年為何把鄭逐出長榮集團，因為引鄭入關的決定，才是真正違背父親遺願。而鄭深池回歸長榮，就像深池裡的鱷魚，靜靜等待出手時機。長榮人也擔心，不知弟弟們何時會被鄭反咬一口。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航