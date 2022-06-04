《北漂台灣》導論：馬來西亞華人在台灣，是很「幽微」的存在
我們想讓你知道的是
大馬華人與其他東南亞新移民相比，可以說是很幽微的存在。大馬華人並沒有較顯著的外貌特徵讓台灣人注意到，也不契合台灣社會對東南亞「種族」、「階級」、「落後國」的想像。
文：杜晉軒
這本書，談的不僅是大馬的歷史，更是大馬人在台灣的歷史。
先談談這11年來，我對台灣出版市場裡，有關東南亞主題書籍的觀察，這可以分新南向政策前，與新南向政策實施後。
在蔡英文政府在2016年推行「新南向政策」前，雖然台灣已有不少東南亞主題的書籍，但與大馬有關的卻相當少，尤其與鄰國新加坡的書籍出版量相比更為明顯，台灣讀者對新加坡的興趣比大馬高。必須要強調的是，我所觀察到的書籍，主要是人文史地類，無論是翻譯西方作者的，或由台灣人寫的，大馬主題書籍存在感相對低。
每當我書店逛時，發現儘管東南亞主題的書都已被擺在一起，但「熱門」的國家，往往是新加坡、泰國、越南、柬埔寨、緬甸、印尼，大馬主題的書明顯較少，當然還能自我安慰的是，汶萊、寮國、東帝汶等國的書籍，幾乎不見蹤影。明明大馬華人的中文水平算是最高的，當地的中文出版業亦是東南亞國家中相對「最蓬勃」的，在台灣的能見度卻相對低，實在耐人尋味。
根據筆者的拙見，新南向政策推行前的東南亞主題書籍中，大馬之所以能見度不高，最重要的因素，可能就是「不夠慘」，意味話題性、戲劇性不足。這說法帶有點「東方主義」色彩，但難道這不是台灣社會往往在看待東南亞、發展中國家時的視角？
簡單來說，能見度較高的東南亞國家，多是在建國與民主轉型中，曾有過大規模戰爭、族群衝突的血淚史，如越戰、紅高棉統治、印尼排華、菲律賓馬可仕獨裁統治、緬甸與泰國反覆無常的政變等，抑或是這國家有聞名國際的魅力型領袖，如新加坡國父李光耀、緬甸的翁山蘇姬、越南的胡志明、泰王拉瑪九世等。對出版社而言，這些著名的符號，因更有話題性，也更容易吸引台灣讀者。
當然，「比較慘」也並非全然是吸引台灣讀者的因素，例如新加坡在世界經濟、國際政治的影響力、越南的經濟崛起等正面話題，都是吸引台灣讀者的重要因素。
反觀大馬，就顯得「不夠慘」，但又處於不是太「先進國」的窘境。而可以拿上檯面比拼的魅力型領袖也只有馬哈迪，不過他在台灣的知名度可能不比李光耀、翁山蘇姬。
儘管大馬曾發生「五一三種族衝突」事件，馬哈迪與安華政爭掀起的「烈火莫熄運動」，但相比同時期的其它東南亞國家，卻顯得平淡；其他東南亞國家有因共產黨因素而起的排華運動（印尼）、戰爭（越戰）、赤色危機（紅色高棉）、白色恐怖（泰國、緬甸、菲律賓）等。雖然大馬也反共，但馬共始終不成氣候，在1957年馬來亞建國前，就被驅逐到馬泰邊境，使得大馬在建國後的政治局勢，都較周邊國家來得相對穩定。
當然，新加坡也和大馬一樣，建國後局勢相對穩定，儘管李光耀政府也有打壓反對派的歷史（如「冷藏行動」），但台灣讀者對新加坡建國神話的興趣，更甚於對當地的政治、人權問題的關懷。
雖然大馬華人常給人的印象，總帶有受害者的面貌，在自己的國家遭歧視，種族主義對國家發展荼毒甚深，但和週邊國家相比，其實大馬算始終在平穩發展的道路上。也因國家發展的歷史顯得較「中庸」，確實難以讓出版社找到個賣點，去行銷大馬的故事。
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無論如何，新南向政策依然有其正面效益，至少鼓動了社會去認識東南亞各國，進而帶動東南亞主題的書籍如雨後春筍版出現，大馬主題的書也開始增加，也許不是最多的，但沒有缺席。
例如，在2018至2020年間，依序在台灣推出的有《華語電影在後馬來西亞》（聯經）、《啊，這味道：深入馬來西亞市井巷弄，嚐一口有情有味華人小吃》（聯經）、《馬來西亞史：多元共生的赤道國度》（聯經）、《鯨吞億萬》（早安財經）、《來去馬來西亞》（八旗）、《我們在馬來西亞當志工》（真文化）。若有遺漏，盼請見諒。
前述這幾部著作的共同點在於，內容的時空背景主要是在大馬，那麼，在台灣的大馬華人史呢？除了《血統的原罪》，以及陳欽生前輩在2017年出版的回憶錄《謊言世界，我的真相》外，幾乎不見其他有關在台灣的大馬華人史主題的書了。
雖然有不少大馬人在台灣工作、成家立業，但有關其他東南亞國家新住民、移工故事的書籍卻比較多。箇中原因在於，在近代台灣社會發展過程中，如泰國、越南、印尼、柬埔寨等國，和台灣有著系統性的婚姻、勞動力仲介市場的往來，龐大的人員流動是很明顯的，而大馬人無論是在台灣工作、成家，多是個體的選擇，沒有太多市場力量的介入。相比之下，那些經仲介而在台灣成為外籍新娘、移工的泰國、印尼、越南的「新移民」們，在台灣的存在感，可能會比大馬人來得高，如全台各地都有的泰式、越南餐廳，或印尼雜貨店等。
另一方面，主要還是階級問題。台灣社會長期對東南亞外籍配偶、移工等群體，多帶有歧視的眼光，反觀在台灣工作的大馬華人，多從事白領工作，加上與台灣人「同文同種」，若口音早已台化的話，一般台灣人根本無法認出對方是外國人。
因此大馬華人與其他東南亞新移民相比，可以說是很幽微的存在。大馬華人並沒有較顯著的外貌特徵讓台灣人注意到，也不契合台灣社會對東南亞「種族」、「階級」、「落後國」的想像，對部分大馬華人而言，某種程度上「同文同種」也是種保護色，在不必承受更多異樣眼光的環境下，在台灣實現自我。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。