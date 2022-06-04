《北漂台灣》導論：馬來西亞華人在台灣，是很「幽微」的存在

文：杜晉軒

這本書，談的不僅是大馬的歷史，更是大馬人在台灣的歷史。

先談談這11年來，我對台灣出版市場裡，有關東南亞主題書籍的觀察，這可以分新南向政策前，與新南向政策實施後。

在蔡英文政府在2016年推行「新南向政策」前，雖然台灣已有不少東南亞主題的書籍，但與大馬有關的卻相當少，尤其與鄰國新加坡的書籍出版量相比更為明顯，台灣讀者對新加坡的興趣比大馬高。必須要強調的是，我所觀察到的書籍，主要是人文史地類，無論是翻譯西方作者的，或由台灣人寫的，大馬主題書籍存在感相對低。

每當我書店逛時，發現儘管東南亞主題的書都已被擺在一起，但「熱門」的國家，往往是新加坡、泰國、越南、柬埔寨、緬甸、印尼，大馬主題的書明顯較少，當然還能自我安慰的是，汶萊、寮國、東帝汶等國的書籍，幾乎不見蹤影。明明大馬華人的中文水平算是最高的，當地的中文出版業亦是東南亞國家中相對「最蓬勃」的，在台灣的能見度卻相對低，實在耐人尋味。

根據筆者的拙見，新南向政策推行前的東南亞主題書籍中，大馬之所以能見度不高，最重要的因素，可能就是「不夠慘」，意味話題性、戲劇性不足。這說法帶有點「東方主義」色彩，但難道這不是台灣社會往往在看待東南亞、發展中國家時的視角？

簡單來說，能見度較高的東南亞國家，多是在建國與民主轉型中，曾有過大規模戰爭、族群衝突的血淚史，如越戰、紅高棉統治、印尼排華、菲律賓馬可仕獨裁統治、緬甸與泰國反覆無常的政變等，抑或是這國家有聞名國際的魅力型領袖，如新加坡國父李光耀、緬甸的翁山蘇姬、越南的胡志明、泰王拉瑪九世等。對出版社而言，這些著名的符號，因更有話題性，也更容易吸引台灣讀者。

當然，「比較慘」也並非全然是吸引台灣讀者的因素，例如新加坡在世界經濟、國際政治的影響力、越南的經濟崛起等正面話題，都是吸引台灣讀者的重要因素。

反觀大馬，就顯得「不夠慘」，但又處於不是太「先進國」的窘境。而可以拿上檯面比拼的魅力型領袖也只有馬哈迪，不過他在台灣的知名度可能不比李光耀、翁山蘇姬。

儘管大馬曾發生「五一三種族衝突」事件，馬哈迪與安華政爭掀起的「烈火莫熄運動」，但相比同時期的其它東南亞國家，卻顯得平淡；其他東南亞國家有因共產黨因素而起的排華運動（印尼）、戰爭（越戰）、赤色危機（紅色高棉）、白色恐怖（泰國、緬甸、菲律賓）等。雖然大馬也反共，但馬共始終不成氣候，在1957年馬來亞建國前，就被驅逐到馬泰邊境，使得大馬在建國後的政治局勢，都較周邊國家來得相對穩定。

當然，新加坡也和大馬一樣，建國後局勢相對穩定，儘管李光耀政府也有打壓反對派的歷史（如「冷藏行動」），但台灣讀者對新加坡建國神話的興趣，更甚於對當地的政治、人權問題的關懷。

雖然大馬華人常給人的印象，總帶有受害者的面貌，在自己的國家遭歧視，種族主義對國家發展荼毒甚深，但和週邊國家相比，其實大馬算始終在平穩發展的道路上。也因國家發展的歷史顯得較「中庸」，確實難以讓出版社找到個賣點，去行銷大馬的故事。

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無論如何，新南向政策依然有其正面效益，至少鼓動了社會去認識東南亞各國，進而帶動東南亞主題的書籍如雨後春筍版出現，大馬主題的書也開始增加，也許不是最多的，但沒有缺席。

例如，在2018至2020年間，依序在台灣推出的有《華語電影在後馬來西亞》（聯經）、《啊，這味道：深入馬來西亞市井巷弄，嚐一口有情有味華人小吃》（聯經）、《馬來西亞史：多元共生的赤道國度》（聯經）、《鯨吞億萬》（早安財經）、《來去馬來西亞》（八旗）、《我們在馬來西亞當志工》（真文化）。若有遺漏，盼請見諒。

前述這幾部著作的共同點在於，內容的時空背景主要是在大馬，那麼，在台灣的大馬華人史呢？除了《血統的原罪》，以及陳欽生前輩在2017年出版的回憶錄《謊言世界，我的真相》外，幾乎不見其他有關在台灣的大馬華人史主題的書了。

Photo Credit：杜晉軒 馬來西亞僑生政治受難者陳欽生前輩。

雖然有不少大馬人在台灣工作、成家立業，但有關其他東南亞國家新住民、移工故事的書籍卻比較多。箇中原因在於，在近代台灣社會發展過程中，如泰國、越南、印尼、柬埔寨等國，和台灣有著系統性的婚姻、勞動力仲介市場的往來，龐大的人員流動是很明顯的，而大馬人無論是在台灣工作、成家，多是個體的選擇，沒有太多市場力量的介入。相比之下，那些經仲介而在台灣成為外籍新娘、移工的泰國、印尼、越南的「新移民」們，在台灣的存在感，可能會比大馬人來得高，如全台各地都有的泰式、越南餐廳，或印尼雜貨店等。

另一方面，主要還是階級問題。台灣社會長期對東南亞外籍配偶、移工等群體，多帶有歧視的眼光，反觀在台灣工作的大馬華人，多從事白領工作，加上與台灣人「同文同種」，若口音早已台化的話，一般台灣人根本無法認出對方是外國人。

因此大馬華人與其他東南亞新移民相比，可以說是很幽微的存在。大馬華人並沒有較顯著的外貌特徵讓台灣人注意到，也不契合台灣社會對東南亞「種族」、「階級」、「落後國」的想像，對部分大馬華人而言，某種程度上「同文同種」也是種保護色，在不必承受更多異樣眼光的環境下，在台灣實現自我。