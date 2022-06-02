今日新增7萬6986例、死亡144例：兒童疫苗端午不休假隨到隨打，6/6第二輪快篩實名制開跑，確診率到達10%疫情可望下降

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增7萬6986例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7萬6967例本土個案及19例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。

羅一鈞今日也針對9歲的死亡個案進行說明。該名男童出生後患有橫膈膜疝氣，曾在醫院動過手術，5月28日出現嘔吐情形，送醫前一個小時出現語無倫次、意識不清等情況，到院已無生命跡象，隨後PCR測出陽性，死因經醫師判定為心肺衰竭與Covid-19。

目前12歲以下本土重症人數總計30位，死亡人數13位（其中有4位於家中死亡）；另腦炎患者共15位，其中5位死亡，4位仍住院治療中，不過已有一位拔管不需呼吸器，有陸續好轉的情況。

針對醫療量能部分，陳時中說明病床數持續增加，使用率降低，進的比出的還要少，尤其雙北約略往下降，其他地區則些微上升；近幾日篩檢站採檢人數也逐漸減少，未來指揮中心會再研議是否調整關閉；藥物使用比例則是偏高。

指揮中心宣布，因應父母憂心疫情希望孩子盡快施打疫苗，5至11歲兒童疫苗7大接種站端午節不休假，可隨到隨打。陳時中提醒，打疫苗如果可以先預約最好，但有問題還是能夠選擇隨到隨打，大家可以盡量利用。

Photo Credit：中央流行疫情指揮中心

6月6日起全國將開始實施第二輪家用快篩實名制，購買注意事項如下：

販售地點：全國4826家健保特約藥局＋79個偏鄉衛生所。

販售對象：無年齡限制，每人均可購買（第一批買過的人也可以）；須持有健保卡或居留證。

購買份數與售價：每身分證字號僅能購買一次（可代購），1份5劑，每劑100人，共500元。

分流機制：以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

販售資訊查詢方式：健保署、食藥署、藥師公會官網。

此外，陳時中補充市面上販售的快篩試劑都有經過食藥署檢驗，但漂白的過程可能還是會有一些殘存的螢光劑，不過這些都在檢驗的安全標準內，是合格的。其他不合格的快篩試劑當然也會出現這樣的情況，因此民眾若發現未經食藥署核准的情況，就盡量避免使用。

面對民眾對於二度感染應對方式的疑問，陳時中則是提醒要謹慎，雖然傳染力會有所降低，但還是要記得戴好口罩、不與不特定人員接觸、不要到餐廳吃飯。

關於確診者死亡的後續處理程序，莊人祥表示並不是24小時內要處理完屍體，而是要24小時內要通報。一般處理的方式是火化，但民眾若要深埋也可報請地方機關核准。

最後陳時中也提醒，確診率與染疫率不同。前者是確確實實感染Covid-19的比例，後者則是包含沒被驗出陽性確診或無症狀的民眾，就是所謂黑數的部分，比例大概會落在1.2%至1.3%。

他進一步說明當確診率達到10%的時候，染疫率大概會是20%至30%。不過，基本上觀察北北桃、基隆、花蓮的情勢以及相近國家情況後，推估確診率到達10%以上疫情就會開始下降。

陳時中補充感染人越多，防護網相對會越強、傳播速度變慢、個案數也會下降，不過實際情況還是要看自然感染的比例、民眾洗手、戴口罩的習慣、疫苗施打以及保護力消退的情況。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航