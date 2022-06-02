今日新增7萬6986例、死亡144例：兒童疫苗端午不休假隨到隨打，6/6第二輪快篩實名制開跑，確診率到達10%疫情可望下降
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中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增7萬6986例COVID-19確定病例，分別為7萬6967例本土個案及19例境外移入。陳時中說明當確診率達到10%的時候，染疫率大概會是20%至30%。觀察北北桃、基隆、花蓮的情勢以及相近國家情況後，推估確診率到達10%以上疫情就會開始下降。
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增7萬6986例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7萬6967例本土個案及19例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。
羅一鈞今日也針對9歲的死亡個案進行說明。該名男童出生後患有橫膈膜疝氣，曾在醫院動過手術，5月28日出現嘔吐情形，送醫前一個小時出現語無倫次、意識不清等情況，到院已無生命跡象，隨後PCR測出陽性，死因經醫師判定為心肺衰竭與Covid-19。
目前12歲以下本土重症人數總計30位，死亡人數13位（其中有4位於家中死亡）；另腦炎患者共15位，其中5位死亡，4位仍住院治療中，不過已有一位拔管不需呼吸器，有陸續好轉的情況。
針對醫療量能部分，陳時中說明病床數持續增加，使用率降低，進的比出的還要少，尤其雙北約略往下降，其他地區則些微上升；近幾日篩檢站採檢人數也逐漸減少，未來指揮中心會再研議是否調整關閉；藥物使用比例則是偏高。
指揮中心宣布，因應父母憂心疫情希望孩子盡快施打疫苗，5至11歲兒童疫苗7大接種站端午節不休假，可隨到隨打。陳時中提醒，打疫苗如果可以先預約最好，但有問題還是能夠選擇隨到隨打，大家可以盡量利用。
6月6日起全國將開始實施第二輪家用快篩實名制，購買注意事項如下：
- 販售地點：全國4826家健保特約藥局＋79個偏鄉衛生所。
- 販售對象：無年齡限制，每人均可購買（第一批買過的人也可以）；須持有健保卡或居留證。
- 購買份數與售價：每身分證字號僅能購買一次（可代購），1份5劑，每劑100人，共500元。
- 分流機制：以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。
- 販售資訊查詢方式：健保署、食藥署、藥師公會官網。
此外，陳時中補充市面上販售的快篩試劑都有經過食藥署檢驗，但漂白的過程可能還是會有一些殘存的螢光劑，不過這些都在檢驗的安全標準內，是合格的。其他不合格的快篩試劑當然也會出現這樣的情況，因此民眾若發現未經食藥署核准的情況，就盡量避免使用。
面對民眾對於二度感染應對方式的疑問，陳時中則是提醒要謹慎，雖然傳染力會有所降低，但還是要記得戴好口罩、不與不特定人員接觸、不要到餐廳吃飯。
關於確診者死亡的後續處理程序，莊人祥表示並不是24小時內要處理完屍體，而是要24小時內要通報。一般處理的方式是火化，但民眾若要深埋也可報請地方機關核准。
最後陳時中也提醒，確診率與染疫率不同。前者是確確實實感染Covid-19的比例，後者則是包含沒被驗出陽性確診或無症狀的民眾，就是所謂黑數的部分，比例大概會落在1.2%至1.3%。
他進一步說明當確診率達到10%的時候，染疫率大概會是20%至30%。不過，基本上觀察北北桃、基隆、花蓮的情勢以及相近國家情況後，推估確診率到達10%以上疫情就會開始下降。
陳時中補充感染人越多，防護網相對會越強、傳播速度變慢、個案數也會下降，不過實際情況還是要看自然感染的比例、民眾洗手、戴口罩的習慣、疫苗施打以及保護力消退的情況。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。