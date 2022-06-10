【專訪】設計師李政瀚、于薇：獲得葛萊美獎，當然很值得「八歌浪」一下！

文：YuhShan

The Grammy goes to Li Jheng Han and Yu Wei !

由李政瀚跟于薇操刀的《八歌浪Pakelang》專輯裝幀設計，在葛萊美奪下最佳唱片包裝設計獎，這也是第一座由台灣人拿下的葛萊美獎。這對雙人組合曾是老闆與實習生的關係，不過後來既不在同一間公司、又有一輪的年紀差、相識也不算太久，一但合作後卻能迸發如此成果，實在令人驚喜。

李政瀚笑說：「正是因為各自專長經歷的差異，才能擦出火花吧。我擅長平面設計，于薇更偏重動態影像的思考模式。」于薇言簡意賅地附和：「對啊，阿瀚會的，我不一定做得來。」

當然，還有來自董事長樂團的信任，董事長樂團主唱——吉董在《八歌浪Pakelang》專輯的設計包裝製作過程中從沒看過實體，一句「OK相信你們」，僅憑照片和電話溝通，讓設計師能放手在專業領域衝刺。兩人侃侃而談，從最受注目的得獎作品開始，回顧過往軌跡，能成就今天都是有理由的。

用設計語言 為音樂做旁白

《八歌浪Pakelang》由董事長樂團及蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊跨界合作，以阿美族語為主，將雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲融合進古調。如此豐富的曲風、和阿美族文化的深厚底蘊，讓李政瀚跟于薇首度收聽後，同樣有了「好多元」的感想，並依此為據，轉化成視覺設計。

「多元，呈現在每一頁不同的設計變化。」李政瀚梳理董事長樂團的創作目的，是為了向全世界展現台灣的樣貌，在設計角度的想像，有如站在台灣土地對海洋唱歌，把文化音樂傳播到世界角落。於是負責封面圖像的他藉著「山海」意象囊括內頁多元的精彩，那彎繞的線條，有如等高線、或是海波浪、也可以解釋成人的剪影。

而歌詞本從封面設計延伸而來，于薇由歌詞本著手，技巧性地融入阿美族圖騰、和彩虹橋傳說，讓其中一個篇章，絢爛地宛如蝴蝶翩翩飛舞；另外也有為了表達音樂傳承，分別使用了已故阿美族音樂家郭英男、和族人的肖像堆疊出三層側臉。五彩斑斕的歌詞本，歡快地傳達出《八歌浪Pakelang》所代表的慶祝感。

Photo Credit: 李政瀚提供

Photo Credit: 李政瀚提供 《八歌浪Pakelang》專輯歌詞本的視覺變化豐富。

年齡不是距離是互補 經驗與創意的默契搭配

從圖像到實體印刷，又是另一個關卡。為了更親近自然意象，李政瀚原本選擇木頭作為封面材料，但以木頭打樣的成果並不理想，無法克服雷射切割後帶來的燒焦感，尤其殘留的黑碳粉容易弄髒整張專輯；他必須在可預設的風險下降低失敗機率，因此最後轉而選用顏色更為多樣化、且能表現色階漸變感的紙張。

而在外包裝的部分，很早就擇定使用透明片UV，但為了在透明片上印出漸層的藍色和清透的效果，李政瀚苦笑說：「印了40幾次，才終於把容錯率降到最低。」

「阿瀚在印刷方面真的比我強很多。」于薇稱讚。「那是因為我比你老很多，自然有比較多經驗值。」李政瀚玩笑似地回應。兩人的年齡差距非但沒有帶來隔閡，反而能互相補足，李政瀚提起在他當學生的那個年代，海報設計尤為盛行，所以他習慣用Illustrator或Photoshop創作，專注在平面設計，但也因為深知並能活用印刷技巧，才能做出《八歌浪Pakelang》專輯封面的變化與層次，讓整體有「活」起來的感覺，帶出海浪的澎湃感。

而于薇因為出於對動態影像的興趣，自學TouchDesigner、AE，以動態的思考邏輯切入，並用動態軟體演算，才能做出《八歌浪Pakelang》具有變化及色彩豐富的歌詞本。李政瀚對于薇的技術表示肯定：「我用Photoshop畫不出這種感覺，除非得試非常、非常多遍。」

Photo Credit: 李政瀚提供

Photo Credit: 李政瀚提供 嘗試了不同媒材、並經過數十次的印刷打樣，才終於做出滿意的成品。

把生活過好 就有更多創作的可能

平面與動態，並非孰優孰劣，李政瀚認為：「重點是有沒有辦法內化自己對生活的感受，然後利用創作體現出那份獨一無二。」他提起大學時期一場以原住民為主題的海報比賽，當時女友的作品被老師評為很有冠軍相，而他的則被打了低分，他自嘲著自己從來不是老師看好的學生，倒是女友鼓勵他一起參加；沒想到最後結果公布，他得了銀獎，女友卻只有佳作。

「我的海報結合了布農族服飾和吉他的元素，那時的女友告訴我，這個吉他就是亮點，因為我有玩band，這是別人不一定會想到的方向。」原來習以為常的生活即是澆溉創作的最好養分，李政瀚從中得到很大的啟示。

把生活過得很有趣，那些軌跡自然會引領你往心之所向的地方。喜歡音樂的于薇時常聽團、看表演，很早就有機會接觸專輯裝幀設計，從大學累積至今已有十多張專輯的設計經驗，甚至比李政瀚還多。

「就學期間的經濟壓力比較小，可以盡情地去嘗試喜歡的東西。」于薇並鼓勵著說：「只要有興趣就多學習，保持開放的心，多嘗試都很好。」像她平常喜歡看MV、美劇、電影，時常打開視覺探索工具Pinterest，「大量的觀看可以累積成一定的養分，但不要刻意去記住些什麼，否則容易匡限自己。」李政瀚並補充，為了不被表面形式囿限，可以多了解設計師的邏輯脈絡，探討背後的精神，懂得「如何」做出來、比做出來的成品更重要。

Photo Credit: 李政瀚提供 李政瀚樂手的身份，幫助他在創作找出獨特的思維。

適時地「八歌浪」一下 為日常增添樂趣

「多交朋友、多聊天，也挺好的。」李政瀚為了設計《八歌浪Pakelang》的專輯視覺，而向阿美族的朋友請益，「一般Google八歌浪會跳出的解釋，不外乎是婚喪喜慶的慶典儀式，但其實朋友告訴我，八歌浪是阿美族日常的一部分，只要完成了一件事情、有喜悅的感覺，就算只是做完家事，都可以『八歌浪』一下。」