數據驅動X企業永續，鼎新電腦企業高峰年會，開創ESG製造業新優勢

ESG議題為近年大熱，企業如何利用全面的風險控制和長遠規劃，建立生產資源的穩定性，當製造業面臨全球供應鏈重組、淨零碳排壓力等來襲，轉型困境該如何解？

鼎新電腦理解現今製造業迎向ESG與數位轉型中數據應用現狀與挑戰，邀集典範企業分享產業面臨的衝擊與挑戰應具備的落地實施策略，以「開創ESG 製造業新優勢」為題，舉辦2022年線上《企業高峰年會》，盼協助企業完整掌握自身產業關鍵，善用數位科技，方能邁向企業永續。

ESG下沒有局外人

商周集團執行長郭奕伶從知識破題，她以商周曾經採訪過的塑膠業金元福為例，從循環經濟的角度，身為塑膠製品製造商，轉型成做綠色永續環保商品。

「永續，不用一開始就很高大尚。」2021年，商周打造結合知識分享與社群交流的〈商周共學圈〉，提供ESG教材，獲得許多企業迴響反饋，今年更與鼎新知識平台就享知合作，提供更多內容共享，以知識創價，伴隨企業在ESG路上一同前行。

數據可視，淨零碳排第一步

鼎新AIoT事業處副總裁吳丞傑，說明企業面臨的衝擊與挑戰，從能源監控到碳盤查，如何利用如雲端碳盤查與能源管理工具，可結合盤查表單、碳排放係數庫與碳足跡計算，成為企業內化可持續使用的一站式工具，數據為企業擁有，在年度盤點時不用重來。

吳丞傑表示，大部分企業很少能在短時間內完成淨零碳排與碳中和，其中碳排查的一環為能源管理，通過數字化的能源管理應用，時時掌握與分析用電量實況，透過裝置電錶，時時蒐集電力使用數據，除了可以得到各種能源績效指標，進一步掌握能源使用去處，進而發現用電異常或是節能改善的之處。

企業綠能減碳，不再遙不可及

專業綠能系統整合商日益能源執行長畢婉蘋，分享日益輔導的客戶，如何導入綠電與實施零碳措施，並加入RE100(全球再生能源倡議)成為企業標竿。

中小企業如何邁向能源轉型？畢婉蘋點出兩點，首先要定義範疇進行碳盤查，建立減碳目標，再來是從提高設備轉換效率與使用再生能源等，她也說，企業要邁向能源轉型，高層想法非常重要，「因為企業的選擇，會決定世界的未來。」

從A到A+ 建立永續續航力

精密金屬機械加工大廠時碩集團董事長黃亞興，分享時碩工業如何在變與不變當中，以Good to Great保持多元彈性，掌握局勢，在系統性的風險下將衝擊減到最小，以有組織有系統下找尋新商機。

時碩以數位轉型與ESG著手，透過加工性能的提升加上智能化的建置，由硬體製造整合軟體及服務，構建核心競爭力。時碩立志打造一個金屬製品永續精實共同發展生態體系，成立線上互聯網的串接以及線下實體的整合群聚的大平台，追求產業永續發展。

「ESGx數位轉型」建構企業營運的下一個里程碑

ESG體現了企業社會責任的全貌，而數位轉型儼然成為企業落實永續經營的關鍵。面對減碳的刻不容緩，鼎新製造事業群副總裁黃昱凱表示，鼎新在企業邁向ESG的浪潮中與客戶並肩而行，協助客戶從自身現況找到可以切入的ESG發展方向，可先從可視化的數據到資訊透明；以數位轉型進行商業模式的創新或產品供應鏈資源的配置使用。

鼎新電腦也提供《ESG之企業碳排管理執行力評量》，協助企業評估公司在碳排管理處於哪一階段，進而找到改善路徑，以數據推動轉型，與客戶夥伴一同在充滿變數的環境中施展韌性與創造永續價值。