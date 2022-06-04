防疫保單之亂，源自於業者「賭一把」拚輸贏、把保險當彩券賣的心態
我們想讓你知道的是
有部份業者把防疫保單當彩券賣，失去保險的精神，還添加幾分賭博的貪婪。這樣與保險的目的背道而馳，很難不出事，也會拖累周遭相關事務，防疫工作便因此受影響。目前疫情與防疫保單的傷害都還在擴大，兩相害的情況也還持續，如何解決？
文：王任昌
「防疫保單之亂」造成社會不安，各方檢討議論不少，但較少注意保險的本質，以及防疫險與防疫的相互影響、業者與消費者的互動關係。若能從此這幾點作檢視，應該可以找出較好的解決方案。
防疫險與防疫，應相助卻相害
防疫險的目的是要移轉民眾受疫情影響的損失風險，可以幫助防疫順利，例如染疫的民眾有了保險金，不用急著外出工作，可以比較安心的隔離或養病，對病患本身的健康有幫助，對阻隔病毒的傳播也有幫助。另一方面，防疫做得好，染病的人少，保險理賠就可較少，保費就會比較低，也就是保險業者、保險消費者、衛生防疫都有好處。這就是理論上，防疫險與防疫可以相助的情況。
可惜實務上見到的是，在疫情大爆發時期，眾多保戶為了申領保險金而爭先恐後去做PCR檢驗，造成已經緊繃的醫療資源更加難以負荷。另外一面，指揮中心為了紓解檢驗量能，無嚴謹的查核機制下施行「快篩陽性＝確診」，會吸引更多保戶去做檢驗，又會增加醫療負擔。再者，若被保險人有意詐保，可能故意染疫、造假檢體，又會造成更大的醫療負擔，也可能擴大疫情。這就是現實上，防疫險與防疫兩相害的情況。
為何理論上應該兩相助，現實上卻變成兩相害？問題主要是在產險業，且冰凍三尺非一日之寒。
產險業因為幾十年來的陋習，以及30年來賺錢太順利，以致忽視保險的本質與學能，當然也漠視了保險商品對於社會的影響，以致雙輸。簡單說，產險業用以前好賺的思維再自顧著賺錢，沒考慮社會責任，最後陷入危機，也才發現別人（醫療端）沒為自己考慮，結果互相傷害。
把保險當彩券賣是禍端，回歸風險轉嫁本質是上策
保險的本質是「損失填補（損害補償）」，是自助互助與善良的制度；不料產險業者看到疫情商機便大舉投入，又有部份業者把防疫保單當彩券賣，失去保險的精神，還添加幾分賭博的貪婪。這樣與保險的目的背道而馳，很難不出事，也會拖累周遭相關事務，防疫工作便因此受影響。目前疫情與防疫保單的傷害都還在擴大，兩相害的情況也還持續，如何解決？
治病須先知病，很多先進提出很多防疫保單之亂的問題根源，例如運氣不好遇上疫情大爆發、精算的經驗值太少、政策由清零轉共存、快篩陽性等於確診、消費者重複投保……這些確實都是問題根源，但這些問題在其他國家大都也有，為何只有泰國與台灣出現大量民眾不滿的情況？因為只有這兩地方把保險當彩券賣。
即使在台灣相同時間、相同環境下的壽險業，其開賣的防疫保單限制條件較多，「賭一把拚輸贏」的彩券味比較低，也就沒怎麼受傷。
簡單說，不管國內外的防疫險，「把保險當彩券賣」就出事，否則就沒事，明顯可見防疫保單之亂的深層根源是「把保險當彩券賣」。
病因知道了，就請業者放掉賭一把拚輸贏的態度，回歸保險善良互助的本質，再充分發揮經營學能，讓核保與理賠能依法依契約進行。該保就保，該賠就賠，讓保戶得所應得；同時不該保就不保，不該賠就不賠，以減少不肖者為詐領保險金，爭搶醫療資源或故意染疫而害了全民健康。
又業者可以主動協助保戶篩檢，這樣雖然要花成本還會讓保戶早知確診早領保險金，看似對業者自己不利，但有助疫情早日結束，理賠總數可降低，也可減少詐保機會，對社會大眾的健康與業者自身財務都應該比較好。但這需要疫情指揮中心的同意與協助才可能做到。
只不過關於詐保部分，日前陳指揮官曾表示「那是保險的事」，如此本位思考忽略了前述防疫險與防疫兩相害的情況，如果防疫機關可以幫助保險業者防堵詐保，應該可以讓防疫險與防疫變成兩相助。
對於上方建議，保險業者可能會認為回歸本質與學能是打高空；民眾可能認為建議業者「不要保不要賠」是傷害消費者的幫兇，以致本文可能落得兩面不是人。
如果業者真的認為那是打高空，表示業者即使陷入危機仍不重視基本功，也就難怪再製造出「陪同隔離」、「損害填補」等爭議而更難善了；如果消費者認為拒保拒賠就是不對，其主因是許多保險公司推銷防疫險時，給人的印象就是「來就賣，中就賠」，到後來卻屢屢以核保理賠之名拒保、退保、拒賠，而使消費者難以接受。
這問題出在業者把保險當彩券賣，讓消費者有「中彩」的錯誤期待所致，十之八九是保險業者的錯。但請理性看待：即使是賣彩券，彩券業者也會控管銷售額度（封牌）與抓詐領（彩券造假），所以保險業者對防疫保單採行核保、理賠措施，而有拒保、拒賠的情況也是合理且必要。只是前提必須是合法合理，像業者先前以「複保險」理由對防疫險拒保、退保就無法律依據，不應為之。
對立使問題惡化，互助互利對大家都好
看到這裡，應該很多人會說筆者想當牆頭草兩面討好。其實，筆者想討好的何止業者與消費者，如果有好的建議可以同時討好醫界、政府機關、多數民眾，也就是對大家都好的事為何不做？筆者只怕自己無能為力而已。
批評兩面討好者，應該是認為事件的兩面完全敵對、對你好就是對我不好；台灣的政治問題對立化，使問題惡化，其他的社會問題如果同樣採對立思考也會如此；雖然保險業者與消費者有不少利害對立，保險作業與防疫作業也有相互影響的地方，但都還是會有共利共好的地方。所以拋開本位與對立思維，朝著「對你好，我自己也會好」的互助互利思考，才能解決問題。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。