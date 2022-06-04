防疫保單之亂，源自於業者「賭一把」拚輸贏、把保險當彩券賣的心態

文：王任昌

「防疫保單之亂」造成社會不安，各方檢討議論不少，但較少注意保險的本質，以及防疫險與防疫的相互影響、業者與消費者的互動關係。若能從此這幾點作檢視，應該可以找出較好的解決方案。

防疫險與防疫，應相助卻相害

防疫險的目的是要移轉民眾受疫情影響的損失風險，可以幫助防疫順利，例如染疫的民眾有了保險金，不用急著外出工作，可以比較安心的隔離或養病，對病患本身的健康有幫助，對阻隔病毒的傳播也有幫助。另一方面，防疫做得好，染病的人少，保險理賠就可較少，保費就會比較低，也就是保險業者、保險消費者、衛生防疫都有好處。這就是理論上，防疫險與防疫可以相助的情況。

可惜實務上見到的是，在疫情大爆發時期，眾多保戶為了申領保險金而爭先恐後去做PCR檢驗，造成已經緊繃的醫療資源更加難以負荷。另外一面，指揮中心為了紓解檢驗量能，無嚴謹的查核機制下施行「快篩陽性＝確診」，會吸引更多保戶去做檢驗，又會增加醫療負擔。再者，若被保險人有意詐保，可能故意染疫、造假檢體，又會造成更大的醫療負擔，也可能擴大疫情。這就是現實上，防疫險與防疫兩相害的情況。

Photo Credit: 中央社 金管會主委黃天牧（前）日前在立法院表示，若民眾自選「3+4」居家隔離，防疫險要賠；若保險公司已承保，無論保戶買幾張，只要發生保險事故、符合保單約定，保險公司也都有責任賠。

為何理論上應該兩相助，現實上卻變成兩相害？問題主要是在產險業，且冰凍三尺非一日之寒。

產險業因為幾十年來的陋習，以及30年來賺錢太順利，以致忽視保險的本質與學能，當然也漠視了保險商品對於社會的影響，以致雙輸。簡單說，產險業用以前好賺的思維再自顧著賺錢，沒考慮社會責任，最後陷入危機，也才發現別人（醫療端）沒為自己考慮，結果互相傷害。

把保險當彩券賣是禍端，回歸風險轉嫁本質是上策

保險的本質是「損失填補（損害補償）」，是自助互助與善良的制度；不料產險業者看到疫情商機便大舉投入，又有部份業者把防疫保單當彩券賣，失去保險的精神，還添加幾分賭博的貪婪。這樣與保險的目的背道而馳，很難不出事，也會拖累周遭相關事務，防疫工作便因此受影響。目前疫情與防疫保單的傷害都還在擴大，兩相害的情況也還持續，如何解決？

治病須先知病，很多先進提出很多防疫保單之亂的問題根源，例如運氣不好遇上疫情大爆發、精算的經驗值太少、政策由清零轉共存、快篩陽性等於確診、消費者重複投保……這些確實都是問題根源，但這些問題在其他國家大都也有，為何只有泰國與台灣出現大量民眾不滿的情況？因為只有這兩地方把保險當彩券賣。

即使在台灣相同時間、相同環境下的壽險業，其開賣的防疫保單限制條件較多，「賭一把拚輸贏」的彩券味比較低，也就沒怎麼受傷。

簡單說，不管國內外的防疫險，「把保險當彩券賣」就出事，否則就沒事，明顯可見防疫保單之亂的深層根源是「把保險當彩券賣」。

病因知道了，就請業者放掉賭一把拚輸贏的態度，回歸保險善良互助的本質，再充分發揮經營學能，讓核保與理賠能依法依契約進行。該保就保，該賠就賠，讓保戶得所應得；同時不該保就不保，不該賠就不賠，以減少不肖者為詐領保險金，爭搶醫療資源或故意染疫而害了全民健康。

又業者可以主動協助保戶篩檢，這樣雖然要花成本還會讓保戶早知確診早領保險金，看似對業者自己不利，但有助疫情早日結束，理賠總數可降低，也可減少詐保機會，對社會大眾的健康與業者自身財務都應該比較好。但這需要疫情指揮中心的同意與協助才可能做到。

只不過關於詐保部分，日前陳指揮官曾表示「那是保險的事」，如此本位思考忽略了前述防疫險與防疫兩相害的情況，如果防疫機關可以幫助保險業者防堵詐保，應該可以讓防疫險與防疫變成兩相助。

對於上方建議，保險業者可能會認為回歸本質與學能是打高空；民眾可能認為建議業者「不要保不要賠」是傷害消費者的幫兇，以致本文可能落得兩面不是人。

如果業者真的認為那是打高空，表示業者即使陷入危機仍不重視基本功，也就難怪再製造出「陪同隔離」、「損害填補」等爭議而更難善了；如果消費者認為拒保拒賠就是不對，其主因是許多保險公司推銷防疫險時，給人的印象就是「來就賣，中就賠」，到後來卻屢屢以核保理賠之名拒保、退保、拒賠，而使消費者難以接受。

這問題出在業者把保險當彩券賣，讓消費者有「中彩」的錯誤期待所致，十之八九是保險業者的錯。但請理性看待：即使是賣彩券，彩券業者也會控管銷售額度（封牌）與抓詐領（彩券造假），所以保險業者對防疫保單採行核保、理賠措施，而有拒保、拒賠的情況也是合理且必要。只是前提必須是合法合理，像業者先前以「複保險」理由對防疫險拒保、退保就無法律依據，不應為之。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨立委張其祿（右）、邱臣遠（左）等人， 19日舉行「防疫險之亂，政府應負監督管理責任！」 記者會，要求政府應負起對保險公司的監督管理責任，確實保障民眾權益。

對立使問題惡化，互助互利對大家都好

看到這裡，應該很多人會說筆者想當牆頭草兩面討好。其實，筆者想討好的何止業者與消費者，如果有好的建議可以同時討好醫界、政府機關、多數民眾，也就是對大家都好的事為何不做？筆者只怕自己無能為力而已。

批評兩面討好者，應該是認為事件的兩面完全敵對、對你好就是對我不好；台灣的政治問題對立化，使問題惡化，其他的社會問題如果同樣採對立思考也會如此；雖然保險業者與消費者有不少利害對立，保險作業與防疫作業也有相互影響的地方，但都還是會有共利共好的地方。所以拋開本位與對立思維，朝著「對你好，我自己也會好」的互助互利思考，才能解決問題。