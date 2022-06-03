疫情與通膨推升新商機：統一集團2021年泡麵賣出近1900萬箱，產值上看55億
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統一分析，在台灣銷售泡麵的競爭利基與有利因素，來自於通路佈建網絡綿密，產品廣泛且深入的鋪貨，根據統計，統一旗下泡麵產品超過4成以上都是透過超商銷售。
文：陳瑩欣
疫情與通膨推升新商機。剛開完股東會的統一（1216）揭露旗下泡麵銷售金額連年成長，去年一年賣掉逾1893萬箱泡麵，產值高達54.6億元，創歷年新高，年增率超過8.67%，其中光是台灣泡麵內銷量就衝破1866萬箱，產值逾48.9億元。
目前統一在台灣泡麵市佔率超過五成，旗下泡麵銷售以國內為主，部份產品外銷香港、澳洲、韓國、日本、馬來西亞等地區。在台銷售的泡麵按產品線分成生活麵（速食麵）、休閒麵（乾吃麵）、麵條、鮮食麵體及肉燥風味醬等。主要品牌有統一麵、滿漢大餐、來一客、科學麵、阿Q桶麵、統一脆麵、拉麵道、好勁道麵條、統一調合米粉、大補帖等。
統一分析，台灣泡麵市場因商品本身易於儲存及方便料理的特性，於防疫期間民眾需求明顯增加，帶動整體市場成長。以超商零售通路資料為例，統一旗下泡麵產品超過四成以上透過超商銷售，另隨著生活型態轉變，外食需求日益增加，統一切入業務用麵市場。在市場對食品安全、品質意識日益重視的趨勢下，業務用麵將成為推動營運成長之新動能。
統一分析，在台灣銷售泡麵的競爭利基與有利因素，來自於通路佈建網絡綿密，產品廣泛且深入的鋪貨，提升商品能見度進而鞏固銷售；透過集團資源整合，強化供應鏈採購能力，降低原物料波動衝擊。
台灣泡麵市場雖然蓬勃發展，不過統一也坦言受到多項挑戰，包括不利因素則以全球氣候變遷，影響農作物產量變化，連帶影響原料價格波動；食安法規新法上路，營運成本與風險提高。超商鮮食產業持續成長，搶食速食麵市場。為了對抗這些挑戰，統一的策略以提升供應鏈管理能力、持續提升產品附加價值、跨入業務用鮮食麵體市場，布局新銷售類別為重。
至於中國地區泡麵主要品牌為「統一老壇酸菜牛肉麵」、「藤椒牛肉麵」、「統一茄皇」、「湯達人」及「滿漢大餐」。其他食品主要品牌為「開小灶」。統一集團表示，將以滿足消費者需求為宗旨，致力於將產品滲透到消費者不同場景中，豐富多元化的享用場景，持續聚焦品牌價值，提升品牌忠誠度。
統一指出，統一中控的食品業務2021年收益為人民幣95.25億元，較去年同期增長1.1%。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
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針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。