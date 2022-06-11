【台劇】《再世情緣》：玉琳國師真人真事改編，1992年「台灣錢淹腳目」時誰能看破紅塵？

《再世情緣》這部戲，我小時候斷斷續續看過，卻不知為何在我心中留下深刻印象，觸動極深，物換星移，拜網路之賜，於串流媒體平台發達的現在，終於有機會收看完完整全集。

劇情梗概

劇情以清朝玉琳國師一段前世與今生的「再世情緣」為依歸，藉由紅塵俗世的情愛糾葛闡述佛理，原著《玉琳國師傳》的作者居然是星雲大師。

劇情以夾敘方式進行，首先是今生，講述清朝順治年間順親王獨生女珍格格與玉琳國師終於相遇。其次回溯兩人的前世，於唐朝時代的柯天仁與白玉蓮，由於這段未了的姻緣，於大時代下愛得淒苦，彼此才會相約來世。

也因此珍格格其實已尋覓了柯天仁好幾世幾百年，才有今生的情緣。但最後則是這世的玉琳國師感於輪迴與因果之苦，決心超脫，化個人小愛為眾生大愛，與眾生結緣，引眾生入佛門的連串故事。

台劇的黃金時代

我當年感想是珍格格愛得好苦啊，癡心絕對，玉琳國師也不是不喜歡珍格格，只是不想再沉淪於小情小愛的苦海中，後來想到玉琳國師前世對格格前世同樣是不求回報的付出，才讓格格今生無盡的憐愛，原來這就是因果，這就是輪迴，定業不可轉，見識到業力的可怕！

《再世情緣》同時處於台劇的黃金時代，製作精緻，擁有三十年前的佛光山光景，一人分飾兩角同畫面的影像技術齊備，更以內容取勝，加上配景音樂、片頭曲萬芳清亮歌聲的〈我記得你眼裡的依戀〉與片尾曲〈猜心〉盡皆若合符節，非常貼近呼應劇情，匯聚打造出不朽經典。

而戲劇文化發展果然與經濟景氣、資本密集頗有相關，不過這部33集戲劇的本意無非是要去除紅塵煩惱、脫離顛倒夢想，竟然能在1992年台灣景氣蓬勃發展，「台灣錢淹腳目」時發行，也反應出名利富貴非但未能解去煩憂，反而動搖人心。

我見我感

《再世情緣》據說是玉琳國師真人真事改編，結合唐朝宦官干政，魚朝恩橫行朝野與清朝順治出家傳說，外搭揚州十日、嘉定三屠倖存者等人物。雖說大幅簡化了朝廷鬥爭、江湖劫掠的複雜。尤其現實中要讓窮凶極惡之人短時間皈依佛法，放下屠刀，立地成佛，談何容易，但故事本意終究符合匡正社會人心、增加人間道德勇氣的宗旨。

本來這部戲應是頗為沉重，帶有說教意味。劇中特別設計了一位專門插科打諢、帶點神通的僧侶師兄，但其實是負責講述佛理，寓佛理於生活之中。讓玉琳國師師兄以禪宗打機鋒加上珍格格的巧笑倩兮，令本劇得以雅俗共賞，這也是佛教引人入勝的萬千法門之一。

尤其前世唐朝柯天仁與白玉蓮的遭遇，已相當淒美感人，但一接回轉世的清朝珍格格與玉琳國師千載重逢後，才真正將故事昇華為經典，珍格格最後的結局令人震撼，我至今難忘。

故事還涉及諸多紅塵俗世中的功名利祿、俊美醜陋，將眾生百相濃縮成劇中人物，柯天仁與其雙胞胎弟弟柯天賜是明顯的對照組，大盜行善、高官作惡尤是，劇情中段珍格格洞房花燭夜跑香更加為本劇的關鍵，看似極為誇張，卻處處道盡無常，也展現出玉琳國師欲度珍格格的決心。

而珍格格出身富貴，任性刁蠻，但本性純良，玉琳國師最後終成國師，其中歷經艱險，幾乎都是仰賴珍格格解救。

年少時的我根本無法理解，總認為玉琳國師無情，但圓了珍格格這一世相守的願，難保大限來時，性格剛烈專情的珍格格不會想再續前緣，如此那就無窮無盡。且格格心善人美家世好，此生又眾善奉行，來世可能又是千金小姐，無盡糾纏如何能了，玉琳國師深知「天下恩愛皆當別離」，本劇終究是一場令人無言的結局。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航