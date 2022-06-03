火星爺爺《我在地球的奇異旅程》：人間，不就是一座迪士尼樂園？「折騰」才是最高級的玩耍

文：火星爺爺

22 地球旅行者的體悟

我過往的想法、信念、期待，都像一個APP，我可以安裝，也可以「解除安裝」。來到地球旅行五十五年，這一章，我想和你分享，我身為旅行者的一些體悟。

看待身體

從小，身體不便，常在特定場合，令我焦慮。搭公共交通工具，是一種。上下車當然不方便，主要是從台北回台南，一過嘉義，就開始緊張。我怕動作太慢，來不及下車，會坐到高雄。

搭捷運，短程我就站著（坐下、起身都慢，怕列車突然啟動）。長程即便坐著，也提前一站起身。搭飛機，如果不直接從空橋登機，要搭巴士去停機坪，上下巴士、爬樓梯上飛機，對我也不容易。

交通工具之外，另一個容易讓我焦慮的，是社交場合：新朋友會怎麼看我？我該如何跟他們相處？說什麼話比較恰當呢？我的不方便真實存在，因為不方便衍生無數內心戲，也真實存在。我是經歷多了，內心戲煩了，找到應對之道才稍微自在。

別人怎麼看我、對待我，取決於我怎麼看自己、對待自己。如果我輕鬆、能開玩笑，他們也會輕鬆，放寬尺度。我大學開始看舞台劇，看多了有個體悟：身體只不過是一件戲袍，一個好的演員，不會讓戲袍影響他的演出。

後來，我想到另一個比喻。我像太空人，有一個太空任務，完成任務得穿太空裝，我的身體就是太空裝。我慢慢明白，能換角度看一件事，就能緩解事件帶來的影響。

那麼，那個太空任務，是什麼呢？一開始我不清楚，現在知道了。就是在受限的生命條件下，去遇見無數支持我的人，從而明白，宇宙預備了無垠的豐盛，等著我去體驗。

只有極其受限，才能感受無垠豐盛。

換個角度

你應該看過一張圖，乍看是一位老婦人；細看，又看出一位美少女。既是老婦人又是美少女，好像量子力學「疊加態」。我查了那張圖，發現畫作名稱是〈My Wife and My Mother-in-Law〉。

「我的美嬌娘與丈母娘」；我把它改成：「親愛的跟他媽的」。一張圖同時存在「親愛的」跟「他媽的」，像極了人生。人生各種遭遇，也是「親愛的」跟「他媽的」並存。

從小瘦弱被霸凌，是他媽的；長大練就十八般武藝，武功蓋世，是親愛的。菜鳥一枚，老鳥什麼都丟給你，是他媽的；結果你什麼都會，提前升官加薪，是親愛的。

女友跟有錢小開跑了，是他媽的；你發憤圖強，認真上進打動了天命真女，是親愛的。多數時候，我們只看見他媽的，但他媽的不是全部的事實，事實是，我們沒有看見親愛的。

我喜歡小孩，也適合家庭，曾經很接近婚姻，還是錯過。失去，又挺過來，就明白我失去的，可能沒有想像中重要。 你想去東京，卻只能到東區，不要緊，東區也值得探索，也能豐富你。不執著東京，你就允許世界，用不同方式豐盛你。

我單身迄今，在大量單獨時間做了很多事，後來那些事，都繽紛了我。我沒有失去，我只是經歷另一種豐盛，是之前沒預想過的。我學會「uninstall」。我過往的想法、信念、期待，都像一個APP，我可以安裝，也能「解除安裝」。

我不需要被一個舊APP困住，只看見他媽的；我可以解除安裝，換一個新的，幫助我看見親愛的。我寫這段是期盼，有一天當你在一個境遇裡，放眼望去只見「他媽的」，請提醒自己，「親愛的」是存在的。

解除安裝你的舊信念、舊角度，然後像個偵探般，把親愛的找出來。相遇時你會詫異，她準備了一份厚重見面禮，要送給你。

升起慈悲

因為身體不便，在公共場所，我偶爾會用身障廁所。有時，廁所並不乾淨。那不是前一個使用者故意。他不小心，無力清理，又有下一個行程要趕赴，清潔阿姨還在往身障廁所的路上，於是讓我碰上……

我會把廁所清理乾淨，讓下一位朋友，有乾淨廁所可以用。我能力有限，但這一點做得到。

我要說的不是身障廁所，而是想從此延伸，來說「傷害」。這本書裡寫的，都是一路上幫過我的人，宛如我沒遇上「壞人」，沒受過傷害。不是。我遇過，受傷很重。

一開始錯愕、不平，很長一段時間無法理解，為什麼「真心換絕情」？是過了很久才明白，那是對方的選擇，木已成舟，情緒再多，也無法改變。

但即便傷到爬不起來，我還是有選擇。我可以選擇怎麼看，怎麼回應。我可以把他們看成十惡不赦的「加害者」，把自己看成可憐無辜的「受害者」，找機會加倍奉還……可以。

但還沒做我就發現，那只會把我降格。報復「加害者」，只會把我變成另一個「加害者」，那樣做，我跟他有什麼區別？我不想淪陷，更不想抬舉對方，允許他將我同化。

踩了狗大便，還把鞋子脫下來，湊近鼻子繼續聞……不，我的人生，值得更好的味道。

我會試著忘掉那個人。

我是公車司機，他們是乘客，他們在車上搞得我不開心，就讓他們下車，我有前程要奔赴，要專注，別被他們耽擱。我可以把「受傷害」這件事，當成一間不乾淨的身障廁所。

那些人不能把美好留給他人，有他的原因。也許能力、條件不足，也許沒人教他，我可以試著理解，至少不要跟著他，把廁所弄得更髒，讓下一位使用者更不堪。

那個不美好，在我這裡結束就好，不要往下蔓延。如同我們可以用智慧，阻止謠言傳播，我們也可以用慈悲，停止傷害蔓延。「受傷」像一顆鬧鐘，嘈雜擾人，卻有機會，能夠喚醒慈悲。因受傷而慈悲，也許是傷痛，能送給一個人最究極的禮物。

《與神對話》這本書，說過一個故事。

小靈魂A想學習寬恕，但要怎麼學會呢？小靈魂B跳出來說，他可以跟小靈魂A一起到人間，做出傷害小靈魂A的事，讓小靈魂A有機會學習寬恕。