火星爺爺《我在地球的奇異旅程》：人間，不就是一座迪士尼樂園？「折騰」才是最高級的玩耍
我們想讓你知道的是
這本書，紀錄他與天使相遇，故事獨特動人。更珍貴的是他跳脫故事，用觀眾視角，將那些相遇凝煉出深刻體悟，轉化成能夠滋養你的養分。
文：火星爺爺
22 地球旅行者的體悟
我過往的想法、信念、期待，都像一個APP，我可以安裝，也可以「解除安裝」。來到地球旅行五十五年，這一章，我想和你分享，我身為旅行者的一些體悟。
看待身體
從小，身體不便，常在特定場合，令我焦慮。搭公共交通工具，是一種。上下車當然不方便，主要是從台北回台南，一過嘉義，就開始緊張。我怕動作太慢，來不及下車，會坐到高雄。
搭捷運，短程我就站著（坐下、起身都慢，怕列車突然啟動）。長程即便坐著，也提前一站起身。搭飛機，如果不直接從空橋登機，要搭巴士去停機坪，上下巴士、爬樓梯上飛機，對我也不容易。
交通工具之外，另一個容易讓我焦慮的，是社交場合：新朋友會怎麼看我？我該如何跟他們相處？說什麼話比較恰當呢？我的不方便真實存在，因為不方便衍生無數內心戲，也真實存在。我是經歷多了，內心戲煩了，找到應對之道才稍微自在。
別人怎麼看我、對待我，取決於我怎麼看自己、對待自己。如果我輕鬆、能開玩笑，他們也會輕鬆，放寬尺度。我大學開始看舞台劇，看多了有個體悟：身體只不過是一件戲袍，一個好的演員，不會讓戲袍影響他的演出。
後來，我想到另一個比喻。我像太空人，有一個太空任務，完成任務得穿太空裝，我的身體就是太空裝。我慢慢明白，能換角度看一件事，就能緩解事件帶來的影響。
那麼，那個太空任務，是什麼呢？一開始我不清楚，現在知道了。就是在受限的生命條件下，去遇見無數支持我的人，從而明白，宇宙預備了無垠的豐盛，等著我去體驗。
只有極其受限，才能感受無垠豐盛。
換個角度
你應該看過一張圖，乍看是一位老婦人；細看，又看出一位美少女。既是老婦人又是美少女，好像量子力學「疊加態」。我查了那張圖，發現畫作名稱是〈My Wife and My Mother-in-Law〉。
「我的美嬌娘與丈母娘」；我把它改成：「親愛的跟他媽的」。一張圖同時存在「親愛的」跟「他媽的」，像極了人生。人生各種遭遇，也是「親愛的」跟「他媽的」並存。
從小瘦弱被霸凌，是他媽的；長大練就十八般武藝，武功蓋世，是親愛的。菜鳥一枚，老鳥什麼都丟給你，是他媽的；結果你什麼都會，提前升官加薪，是親愛的。
女友跟有錢小開跑了，是他媽的；你發憤圖強，認真上進打動了天命真女，是親愛的。多數時候，我們只看見他媽的，但他媽的不是全部的事實，事實是，我們沒有看見親愛的。
我喜歡小孩，也適合家庭，曾經很接近婚姻，還是錯過。失去，又挺過來，就明白我失去的，可能沒有想像中重要。 你想去東京，卻只能到東區，不要緊，東區也值得探索，也能豐富你。不執著東京，你就允許世界，用不同方式豐盛你。
我單身迄今，在大量單獨時間做了很多事，後來那些事，都繽紛了我。我沒有失去，我只是經歷另一種豐盛，是之前沒預想過的。我學會「uninstall」。我過往的想法、信念、期待，都像一個APP，我可以安裝，也能「解除安裝」。
我不需要被一個舊APP困住，只看見他媽的；我可以解除安裝，換一個新的，幫助我看見親愛的。我寫這段是期盼，有一天當你在一個境遇裡，放眼望去只見「他媽的」，請提醒自己，「親愛的」是存在的。
解除安裝你的舊信念、舊角度，然後像個偵探般，把親愛的找出來。相遇時你會詫異，她準備了一份厚重見面禮，要送給你。
升起慈悲
因為身體不便，在公共場所，我偶爾會用身障廁所。有時，廁所並不乾淨。那不是前一個使用者故意。他不小心，無力清理，又有下一個行程要趕赴，清潔阿姨還在往身障廁所的路上，於是讓我碰上……
我會把廁所清理乾淨，讓下一位朋友，有乾淨廁所可以用。我能力有限，但這一點做得到。
我要說的不是身障廁所，而是想從此延伸，來說「傷害」。這本書裡寫的，都是一路上幫過我的人，宛如我沒遇上「壞人」，沒受過傷害。不是。我遇過，受傷很重。
一開始錯愕、不平，很長一段時間無法理解，為什麼「真心換絕情」？是過了很久才明白，那是對方的選擇，木已成舟，情緒再多，也無法改變。
但即便傷到爬不起來，我還是有選擇。我可以選擇怎麼看，怎麼回應。我可以把他們看成十惡不赦的「加害者」，把自己看成可憐無辜的「受害者」，找機會加倍奉還……可以。
但還沒做我就發現，那只會把我降格。報復「加害者」，只會把我變成另一個「加害者」，那樣做，我跟他有什麼區別？我不想淪陷，更不想抬舉對方，允許他將我同化。
踩了狗大便，還把鞋子脫下來，湊近鼻子繼續聞……不，我的人生，值得更好的味道。
我會試著忘掉那個人。
我是公車司機，他們是乘客，他們在車上搞得我不開心，就讓他們下車，我有前程要奔赴，要專注，別被他們耽擱。我可以把「受傷害」這件事，當成一間不乾淨的身障廁所。
那些人不能把美好留給他人，有他的原因。也許能力、條件不足，也許沒人教他，我可以試著理解，至少不要跟著他，把廁所弄得更髒，讓下一位使用者更不堪。
那個不美好，在我這裡結束就好，不要往下蔓延。如同我們可以用智慧，阻止謠言傳播，我們也可以用慈悲，停止傷害蔓延。「受傷」像一顆鬧鐘，嘈雜擾人，卻有機會，能夠喚醒慈悲。因受傷而慈悲，也許是傷痛，能送給一個人最究極的禮物。
《與神對話》這本書，說過一個故事。
小靈魂A想學習寬恕，但要怎麼學會呢？小靈魂B跳出來說，他可以跟小靈魂A一起到人間，做出傷害小靈魂A的事，讓小靈魂A有機會學習寬恕。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。