醫師示警兒童染疫4大特殊症狀，李秉穎說明兒童腦炎可能成因，避免感染是唯一解方

醫曝兒童染疫4大特殊症狀，警訊徵兆一次看懂

（中央社）有兒科醫師觀察各國兒童染疫症狀，發現哮吼症、神經學症狀、心肌炎明顯增加，且部分年齡層連症狀都有細微差異，染疫6週內也須提防「多系統炎症症候群」，相關警訊徵兆一次看。

國內COVID-19疫情延燒，兒童重症個案數攀升。據統計，國內12歲以下兒童重症累計29例，其中12人死亡。衛生福利部疾病管制署日前舉辦線上研討會，由兒科醫師分享COVID-19知識及居家照護相關警訊症狀。

台灣兒科醫學會副秘書長、台中榮總小兒心臟科主任詹聖霖表示，根據美國統計，2020年3月至2021年12月，美國18歲以下族群共有8.2萬人染疫，其中約66％無症狀、27％輕症、5％中症、2％重症，後來即便Omicron變異株流行，中重症比例也相當，顯示Omicron並沒有比較嚴重。

不過，詹聖霖綜觀各國染疫兒童病情，確實觀察到4種特殊的警訊症狀，包括哮吼症、心肌炎、神經學症狀以及多系統炎症症候群（MIS-C）。

詹聖霖說， 美國的兒童哮吼症病例在COVID-19期間明顯增加，其中81％發生在Omicron疫情傳播期，有12％須住院；林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰解釋，哮吼是喉頭、氣管、支氣管腫脹引起的上呼吸道阻塞，孩童會出現聲音沙啞、咳嗽出現「狗吠聲」、吸氣時有喘鳴聲症狀，就像脖子被掐住一樣拚命吸氣，嚴重時可能胸凹或嘴唇發紫。

神經學症狀也是各界相當關注的重症警訊，詹聖霖指出，一項跨國統計發現，1493名染疫住院兒童當中，有40％曾出現1種以上的神經學症狀，最常見症狀包括頭痛、急性腦病變、抽搐、癲癇、虛弱及頭暈，有神經學症狀的病人，住院死亡率比其他患者高出2倍到6倍，重症死亡率則高出4倍到10倍，即便存活下來也多有後遺症。

值得注意的是，不同年齡層兒童出現的神經學症狀，也各有不同。詹聖霖說，小於5歲幼童常見神經學症狀包括抽搐、意識改變、虛弱或疲倦；5歲至12歲常見頭痛、意識改變、虛弱疲倦；13歲以上常見嗅味覺異常、頭痛、意識改變或虛弱疲倦。

而許多父母擔心的疫苗副作用「心肌炎」，也是染疫後常見症狀。詹聖霖指出，接種疫苗引發心肌炎的機會約萬分之1，但染疫後引發心肌炎的風險卻高達千分之1，尤其16歲以下、75歲以上最顯著，再次重申接種疫苗重要性。

此外，國際經驗也顯示，每當一波大流行過後，兒童就會出現一波「多系統炎症症候群」（MIS-C）疫情，值得台灣借鏡。

詹聖霖指出，COVID-19疫情之下的多系統炎症症候群好發於0歲至19歲，男略多於女，兒童及青少年6週內曾感染或曾接觸確診者，只要發燒超過3天且合併有2種以上警訊症狀，務必儘速就醫。

詹聖霖表示，警訊症狀像是皮疹、腹痛、腹瀉、嘔吐、眼睛紅、頭暈、頭痛，若合併有呼吸困難、胸痛胸悶、嘴唇或皮膚發紫、嚴重腹痛、行為異常、昏睡或意識不佳，很可能已經進入重症，死亡率介於1.8％至9％；推估未來可能有數十名染疫孩童出現類似症狀，可能出現個位數死亡病例，呼籲家長們提高警覺。

李秉穎曝兒童腦炎可能成因，避免感染是唯一解方

（中央社）染疫兒童出現腦炎備受矚目，台大醫師李秉穎作（2）日表示，病毒可能沿著掌管嗅味覺的顱神經跑回腦幹造成發炎，又因腦幹是生命中樞，病程恐相當猛爆，唯一的預防方式就是不要感染。

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，尤其不少兒童染疫後併發腦炎重症，引發各界高度關注；據統計，目前國內12歲以下兒童重症累計29例，其中有15例腦炎，而重症死亡的12名個案中則有5名合併腦炎。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎接受網路電台訪問時表示，這波COVID-19疫情有幾大特徵，兒童腦炎個案數較多是其中之一。

李秉穎說，台灣兒童染疫後併發腦炎的個案確實較多，目前已有研究單位開始做基因定序，希望藉此了解台灣人是否因帶有特殊基因，導致兒童染疫後比較容易併發腦炎，而且一旦併發腦炎病程就相當猛爆，很快就休克、死亡，和1998年腸病毒71型併發腦炎的狀況非常相似。

李秉穎指出，他曾統計1998年感染腸病毒後併發腦幹腦炎引起休克的病例，發現儘管孩子都在出現意識異常、肌抽躍、抽筋等神經症狀後的24小時內送醫，並沒有延後送醫，但仍有2/3送醫後24小時內死亡，很可能就是病毒直接侵犯到「生命中樞」腦幹所致，也可能使得腦部壓力過大，導致不可逆的神經傷害。

值得注意的是，不少人感染COVID-19後，會出現嗅味覺喪失的症狀，是感染的一大特點，他說，掌管嗅味覺的顱神經是從腦幹延伸出來，位於臉部附近掌管臉部肌肉和嗅覺、味覺，而病毒很可能就是隨著這些神經往回跑到腦幹，引起猛爆性變化。

李秉穎強調，無論是血管栓塞、腦中風、腦炎等原因碰到腦幹，病情往往都發生得又急又猛，不但很難救回來，也有一定死亡率。

至於如何預防，李秉穎坦言「我也不知道有什麼辦法」，唯一的辦法就是「不要感染」，目前能做的就是停課或打疫苗，但世界各國幾乎沒有核准可供5歲以下幼童施打的疫苗。

至於台北市長柯文哲認為中央設置兒童大型接種站恐浪費人力，李秉穎則認為，設置接種站也沒什麼不好，畢竟COVID-19疫苗比較特別，不是每一間診所都能說打就打，萬一家長無法配合校園接種時，至少還有大型接種站可以施打。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航