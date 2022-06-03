中醫師分享青少年「轉骨」5大迷思：轉骨方何時吃、怎麼吃藏學問，太早使用恐不利於長高
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郭哲彰表示，轉骨方服用時機點是在男性聲帶變聲、女子初經以後，大約是男童小學5、6年級以及女童小學4、5年級的時候可開始調理，太早使用恐導致性早熟、加速骨骺癒合，反而不利於長高。
（中央社）為了讓孩子長高，許多父母會尋求中醫開立「轉骨方」，但轉骨方無論在使用時機、調理方式上都暗藏學問，太早使用恐不利於長高，中醫師郭哲彰一次解答父母心中疑問。
中國醫藥研究發展基金會1日發布新聞稿指出，基金會將於6月5日下午2時至4時舉辦2場線上視訊講座，由開業中醫診所院長郭哲彰分享青少年「轉骨」的5大迷思，前衛生福利部豐原醫院中醫科主任林慶鐘則分享腦中風的中醫藥治療。
多數父母都希望孩子能夠長高一點，不少人會尋求中醫開立「轉骨方」，希望讓孩子長高長壯，但究竟什麼時間點吃最好、吃多久才有效，許多父母仍霧煞煞。
郭哲彰表示，轉骨方服用時機點是在男性聲帶變聲、女子初經以後，大約是男童小學5、6年級以及女童小學4、5年級的時候可開始調理，太早使用恐導致性早熟、加速骨骺癒合，反而不利於長高。
他表示，轉骨方主要分為2階段，第1階段是「抽高方」，第2階段才是「傳統轉骨方」，務必按照順序調理。
郭哲彰說，第1階段的「抽高方」主要運用健脾或活血的中藥提升消化和吸收、促進血液循環、增加代謝並加強營養素，強化骨頭縱向發展，一般以3個月為一個療程，應按月追蹤 ；第2階段的「傳統轉骨方」則主要填補骨頭內的礦物質。
郭哲彰指出，轉骨方不只有助於促進生長，也能調理孩子在青春期因荷爾蒙改變、功課壓力大，導致的焦慮、急躁不安等現象，也能改善過敏體質，女性也能降低經痛和子宮內膜異位的機會。
孩子的身高與遺傳有很大的關係，郭哲彰說，男性身高可以「父親身高+母親身高+12，再除以2」來計算，女性身高則是「父親身高+母親身高-12，再除以2」，準確率約70％，其餘30％則要靠後天觀察與加強。
他舉例，若父母身高都蠻高，但孩子有性早熟現象，就能提早透過中藥抑制性早熟，孩子就有機會儘可能長得和父母差不多高；如果國小孩子每年長不到4公分，也代表生長有遲滯，建議父母留意孩子的營養、脾胃吸收、貧血等狀況。
郭哲彰指出，想讓孩子長高，平時應適度運動，像是打籃球、跳繩都是不錯的運動，也要時常按摩百會穴、後溪穴和湧泉穴也能幫助長高，建議買2顆高爾夫球踩在腳底下滾動；由於生長激素於晚上11時至凌晨2時分泌，孩子應儘可能在晚上10時之前上床睡覺，進入深層睡眠後將能分泌較多生長激素。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：