中醫師分享青少年「轉骨」5大迷思：轉骨方何時吃、怎麼吃藏學問，太早使用恐不利於長高

（中央社）為了讓孩子長高，許多父母會尋求中醫開立「轉骨方」，但轉骨方無論在使用時機、調理方式上都暗藏學問，太早使用恐不利於長高，中醫師郭哲彰一次解答父母心中疑問。

中國醫藥研究發展基金會1日發布新聞稿指出，基金會將於6月5日下午2時至4時舉辦2場線上視訊講座，由開業中醫診所院長郭哲彰分享青少年「轉骨」的5大迷思，前衛生福利部豐原醫院中醫科主任林慶鐘則分享腦中風的中醫藥治療。

多數父母都希望孩子能夠長高一點，不少人會尋求中醫開立「轉骨方」，希望讓孩子長高長壯，但究竟什麼時間點吃最好、吃多久才有效，許多父母仍霧煞煞。

郭哲彰表示，轉骨方服用時機點是在男性聲帶變聲、女子初經以後，大約是男童小學5、6年級以及女童小學4、5年級的時候可開始調理，太早使用恐導致性早熟、加速骨骺癒合，反而不利於長高。

他表示，轉骨方主要分為2階段，第1階段是「抽高方」，第2階段才是「傳統轉骨方」，務必按照順序調理。

郭哲彰說，第1階段的「抽高方」主要運用健脾或活血的中藥提升消化和吸收、促進血液循環、增加代謝並加強營養素，強化骨頭縱向發展，一般以3個月為一個療程，應按月追蹤 ；第2階段的「傳統轉骨方」則主要填補骨頭內的礦物質。

郭哲彰指出，轉骨方不只有助於促進生長，也能調理孩子在青春期因荷爾蒙改變、功課壓力大，導致的焦慮、急躁不安等現象，也能改善過敏體質，女性也能降低經痛和子宮內膜異位的機會。

孩子的身高與遺傳有很大的關係，郭哲彰說，男性身高可以「父親身高+母親身高+12，再除以2」來計算，女性身高則是「父親身高+母親身高-12，再除以2」，準確率約70％，其餘30％則要靠後天觀察與加強。

他舉例，若父母身高都蠻高，但孩子有性早熟現象，就能提早透過中藥抑制性早熟，孩子就有機會儘可能長得和父母差不多高；如果國小孩子每年長不到4公分，也代表生長有遲滯，建議父母留意孩子的營養、脾胃吸收、貧血等狀況。

郭哲彰指出，想讓孩子長高，平時應適度運動，像是打籃球、跳繩都是不錯的運動，也要時常按摩百會穴、後溪穴和湧泉穴也能幫助長高，建議買2顆高爾夫球踩在腳底下滾動；由於生長激素於晚上11時至凌晨2時分泌，孩子應儘可能在晚上10時之前上床睡覺，進入深層睡眠後將能分泌較多生長激素。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航