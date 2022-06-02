【圖表】疫情助攻電子書商機，營業額成長超過3成

隨著時代演進，網路與數位工具已深入到民眾的日常娛樂當中，Netflix、Spotify等串流影音平台的普及，徹底改變民眾過往影視消費習慣。然而除了影視作品，近年數位圖書出版也逐漸受到影響與改變。

根據文化內容策進院（以下簡稱文策院）《2021年台灣文化內容產業調查報告：圖書、雜誌、漫畫、原創圖像產業》可以發現，相較紙本出版品市場部分出現衰退跡象，整體數位出版產業正蓬勃向上，2020年總營業額達55.36億元台幣，雖然占整體出版市場不到5％，卻較前一年成長超過3成。報告分析指出，受數位化與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，民眾對於數位閱讀的需求增加，讓業者加速投入數位出版品的產製與經營。

從國家圖書館發布的《110年臺灣圖書出版現況及趨勢報告》中圖書ISBN碼的申請情形也有同樣的發現，電子書發行種類在2021年達到57710種，較前一年增長6成多，也佔當年度所有新書的3成，反應市場的需求使得出版社對電子書出版更加積極。

從上圖中也可以發現，新申請圖書ISBN碼的各類型書籍中，漫畫總數佔比近2成最高，小說、文史相關圖書也都有超過1成，顯示在電子書市場中，漫畫類電子書受歡迎的程度最高，報告中也分析，漫畫在各大電子書平台漫畫書的占比也都領先其他主題。

文策院5月23日發布《2021年台灣文化內容消費趨勢調查報告》中也指出，相較一般圖書與雜誌，透過線上平台閱讀漫畫的讀者超過5成，顯示漫畫類別仍會是目前電子書出版上的重點。但報告中也指出，漫畫讀者相較其他類型書籍的讀者，願意付費的比例較低，僅36.4%有每月付費閱讀的習慣。

文策院院長李明哲接受訪問時表示，數位其實從很多面向改變了內容產業，就閱讀來說，內容載體從紙本書籍變成了數位檔案，其中平台的努力功不可沒。

長期經營台灣電子書平台的讀墨（Readmoo），於2017年推出首個電子書閱讀器，讓當年度閱讀時間成長近3倍；國際電子書平台樂天Kobo隔年也正式在台灣發售電子閱讀器，讓消費者有更多的選擇。除此之外，台灣最大的圖書銷售平台博客來也加入電子書戰場，為數位出版市場投下震撼彈。

過去兩年疫情影響之下，藝文產業受到衝擊，但各家電子書平台的年度銷售額卻創佳績。據數位時代報導，樂天Kobo 2021年度閱讀報告指出，光是電子書內容銷售就有50%的成長，整體閱讀人數較前一年成長約53%，更集中在2021年7月到8月的時間。讀墨2021年度報告也指出，當年度讀者總閱讀時間超過1億3千分鐘，是前一年的1.48倍，凸顯疫情下對電子書銷售及閱讀有正面影響。

Photo Credit: 讀墨2021電子書閱讀報告

李明哲認為，未來數位出版市場的重點會是如何建立好的通路、發行和行銷平台，提醒台灣出版產業應提供電子書相應的新媒介和通路，注入更多行銷資源，提高電子書的市占率，也能幫助「整個」出版產業有更正向、更廣闊的發展。

資料來源：文化內容策進院、國家圖書館

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核稿編輯：林奕甫