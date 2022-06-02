【圖表】疫情助攻電子書商機，營業額成長超過3成
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受疫情影響，實體展覽與藝文活動停擺，電子書市場卻闖出佳績，銷售總額較前一年成長3成。透過圖表，讓我們一起來了解逐漸轉變中的台灣閱讀市場。
隨著時代演進，網路與數位工具已深入到民眾的日常娛樂當中，Netflix、Spotify等串流影音平台的普及，徹底改變民眾過往影視消費習慣。然而除了影視作品，近年數位圖書出版也逐漸受到影響與改變。
根據文化內容策進院（以下簡稱文策院）《2021年台灣文化內容產業調查報告：圖書、雜誌、漫畫、原創圖像產業》可以發現，相較紙本出版品市場部分出現衰退跡象，整體數位出版產業正蓬勃向上，2020年總營業額達55.36億元台幣，雖然占整體出版市場不到5％，卻較前一年成長超過3成。報告分析指出，受數位化與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，民眾對於數位閱讀的需求增加，讓業者加速投入數位出版品的產製與經營。
從國家圖書館發布的《110年臺灣圖書出版現況及趨勢報告》中圖書ISBN碼的申請情形也有同樣的發現，電子書發行種類在2021年達到57710種，較前一年增長6成多，也佔當年度所有新書的3成，反應市場的需求使得出版社對電子書出版更加積極。
從上圖中也可以發現，新申請圖書ISBN碼的各類型書籍中，漫畫總數佔比近2成最高，小說、文史相關圖書也都有超過1成，顯示在電子書市場中，漫畫類電子書受歡迎的程度最高，報告中也分析，漫畫在各大電子書平台漫畫書的占比也都領先其他主題。
文策院5月23日發布《2021年台灣文化內容消費趨勢調查報告》中也指出，相較一般圖書與雜誌，透過線上平台閱讀漫畫的讀者超過5成，顯示漫畫類別仍會是目前電子書出版上的重點。但報告中也指出，漫畫讀者相較其他類型書籍的讀者，願意付費的比例較低，僅36.4%有每月付費閱讀的習慣。
文策院院長李明哲接受訪問時表示，數位其實從很多面向改變了內容產業，就閱讀來說，內容載體從紙本書籍變成了數位檔案，其中平台的努力功不可沒。
長期經營台灣電子書平台的讀墨（Readmoo），於2017年推出首個電子書閱讀器，讓當年度閱讀時間成長近3倍；國際電子書平台樂天Kobo隔年也正式在台灣發售電子閱讀器，讓消費者有更多的選擇。除此之外，台灣最大的圖書銷售平台博客來也加入電子書戰場，為數位出版市場投下震撼彈。
過去兩年疫情影響之下，藝文產業受到衝擊，但各家電子書平台的年度銷售額卻創佳績。據數位時代報導，樂天Kobo 2021年度閱讀報告指出，光是電子書內容銷售就有50%的成長，整體閱讀人數較前一年成長約53%，更集中在2021年7月到8月的時間。讀墨2021年度報告也指出，當年度讀者總閱讀時間超過1億3千分鐘，是前一年的1.48倍，凸顯疫情下對電子書銷售及閱讀有正面影響。
李明哲認為，未來數位出版市場的重點會是如何建立好的通路、發行和行銷平台，提醒台灣出版產業應提供電子書相應的新媒介和通路，注入更多行銷資源，提高電子書的市占率，也能幫助「整個」出版產業有更正向、更廣闊的發展。
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核稿編輯：林奕甫
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。