【書評】《長樂路》：最熱愛資本主義的上海，距離「中共勞改營」僅一步之遙
我們想讓你知道的是
陳里長當著史明智的面泣不成聲：「我們失去了尊嚴，失去了安全感。什麼都沒了。政府嘴巴裡說著中國夢，但到底是誰的夢？」
那些追夢的人，如今在哪裡？
一九二零年代早期，四度訪問上海的日本作家村松梢風在《魔都》一書中誇張地寫道：「在街上行走的，男的你就當做是盜賊，女的就當做是娼婦吧。」這種話今天可不能亂說，是嚴重辱華。
在辛亥革命之後五年來到中國的日本作家芥川龍之介，每天都寫報導寄回日本發表。他吃著油條，看著《新青年》，行走在上海這座比東京更繁華的城市的大街小巷。他發現，滬上文人大都有「叫局」（招妓）的風習，在雅敘園的局票上，「角落裡還印有『勿忘國恥』的字樣以鼓動反日的氣焰」——這就是中國特色：招妓不忘愛國，愛國不忘招妓。
他在街頭看到有人買賣孩童，對方告訴他：「小點的三塊錢，大些的五塊錢，想要更大一點的孩子，那家的姑娘十五歲，五十塊帶走。」他拜會了曾留學東京大學的激進知識分子李人傑（李漢俊），聊到對時政的看法，李說「現代之中國無民意，無民意則革命不生。」四年後，中共一大在李人傑家中祕密召開，因引起巡捕房注意，又轉移到嘉興南湖的一條遊船上，與會者之一就是日後將改變上海和中國的「英雄」毛澤東。
李人傑一九二七年在武漢被桂系將領捕殺，沒有看到中共建政後，為了提防革命而扼殺一切民意。最資本主義的上海，卻是中國共產黨的搖籃，這一矛盾的雙重身份，至今仍然在困擾著上海。
將近一百年後，美國國家廣播電台的記者史明智（Rob Schmitz）在上海居住數年，對已然翻天覆地的上海作了系列報導，《長樂路：上海一條馬路上的中國夢》是他第一本著作，用白描手法勾勒被官方的「大夢」遮蔽的若干上海小市民（很多是外地移工）的「小夢」。
他並不認同習近平的「中國夢」，認為「將人們的夢想（人類最私密最個人的財產之一），拿來實現國家與黨的目標，聽起來跟毛澤東時期的共產黨指令沒有什麼兩樣」，他也發現「真正打從心底相信共產黨的人寥寥可數。這個政府從掌權就一次次地證明自己並不值得信任，對其抱有信心簡直太傻。」
他更發現，在長樂路上，很多平凡人有自己的夢想，並努力追尋其夢想，他樂觀地期待由此出現中國美好的願景。
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