上海迎來解封，中概股觸底反彈，李克強：紓困刺激措施要「能出盡出」

受到上海解封，還有中國的大規模紓困政策影響，刺激在美股的中概股觸底反彈。其政策面向包含：稅收緩繳、下調房市利率、放鬆科技業監管以及拋出大規模補助金，再向農民工提供臨時補助，並計畫增加人民幣8千億元（新台幣23.2兆元）信貸額度推動基礎建設。

中概股觸底反彈

昨（2）日，在美國上市的中概股終於擺脫了一灘死水普遍走高，美國著名中概股ETF Invesco Golden Dragon在前市交易中上漲了4.6%，雖然幅度並未很大，但較疲弱美股而言形成對照。

在台灣方面，中概股ETF元大滬深300正2、中信中國50、中國國泰A50和富邦上證等亦未再破底。

其中，電動汽車製造商蔚來（NIO）走勢最為強勢，截至昨日前數個交易日該股已經飆升了18.1%，若以5月11日最低點12.71美元（22個月最低點），總共拉抬了至少36%。

除了蔚來，還有電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）也呈現股價落底反彈的樣態，還有電商拼多多（Pinduoduo）也邁向3個月高點，連日走勢中飆升了38.4%。接著愛奇藝（iQiyi）的ADS、京東（JD.com）、滴滴（Didi），騰訊音樂娛樂集團（Tencent Music），以及嗶哩嗶哩（Bilibili）也陸續止穩走高。

法國東方匯理銀行（Credit Agricole SA）駐香港的興新市場策略師Jeffrey Zhang最此表示，中國近來的經濟數據觸底也反映在股市上，再加上嚴峻的疫情已經過去了，激勵了市場的反彈。

上海迎來解封

Photo Credit: 中央社 封城兩個月後，上海1日正式解封，上午上海多個商圈、景區都出現人潮。圖為上海淮海中路商圈的購物人潮，不少人前往快時尚品牌、運動服飾品牌與日系雜貨品牌的店面採購服飾、生活用具。中央社記者吳柏緯上海攝2022年6月1日

上海相關部門於昨日凌晨開始，該市2500萬居民的大多數人可以自由出入小區上班，企業也接近全面恢復營運。不過中國實施的「動態清零」也伴隨著沈重的代價，根據中國官方數據顯示，4月份上海的零售額，相較於去（2021）年同期下降48%；工業產出下降62%；外商投資同比下降41%；上海的進出口額大跌42%。

然而更重要的是運輸及港口的解封。

過去的封控港口塞港、物流給呼癱瘓對外銷造成嚴峻影響。上海市副市長張為日前不斷重申，上海吞吐量已經恢復至正常的9成，接著東機場貨物日吞吐量恢復至7成水平，還有公路道口進出上海的貨運車輛單日已達常態的三分之二。

但是，今日上海市政府發布《致全市人民的感謝信》指出，交通方面長三角鐵路列車將分6月1日、10日、20日三個階段分批開放，鐵路客票預售期由原先的5天延長為15天。

上海的台企聯會長李政宏向《中時新聞網》表示，雖然民眾可以自由出入，但是餐廳仍禁止內用、超市管制，以及電影院等娛樂場所仍未開放。

另外，聯外物流還是封城時的限制，其他地區的司機進入上海返回後，必須進行7+7的隔離，因此司機根本不願運貨到上海。李政宏強調，物流至少還要半個月到一個月才能正常。

這也意味空海運是否暢通還有待觀察，所以短期經濟前景還充滿變數。

李克強：紓困刺激措施要「能出盡出」

近日李克強在一次會議中強調，當前經濟困難大於前2年，紓困刺激措施要「能出盡出」。隨著上海解封，中國國務院再為拉抬低迷已久的經濟，以基礎設施計畫提供大筆資金。

Photo Credit: 中央社 中國國務院總理李克強將結束10年的任期。圖為11日他在北京舉行任內最後一次的總理記者會。中新社提供） 中央社 2022年3月12日

會議中傳達和督促各地方政府落實33項救市措施，將向12個省派出督查組，對政策落實和配套開展專項督查，主要措施分為：

稅收優惠跟緩繳

這33項措施有稅收優惠和費用緩繳，例如更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元；放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元

將中小微企業、個體工商戶和餐飲等五個特困行業緩繳養老等三項社保費政策延至2022年底，並擴圍至其他特困行業，預計全年緩繳3200億元。

下調房貸利率

在中國房市方面，人民銀行與銀保監會推出「調整差別化住房帶政策」通知，對購買首間自住房，房貸利率下限可再減20個基本點，2022年至今已有40城市出手救市，130城提出相關政策。

放鬆科技數位產業監管

接著科技業，5月17日中國國務院副總理劉鶴明確表示，將支持平台經濟健康發展，處理好政府和市場關係並支持數位企業在海外上市。

大規模補助金和基礎建設

他說要向農民工提供臨時補助或救助，還有對汽車央企發放的貨車貸款延期還本付息，並針對基礎建設計畫，向銀行端增加人民幣8千億元額度。

結構性問題未解決：青年失業率仍高

綜合以上種種措施，《華爾街日報》卻還是悲觀地描述，北京當局大撒幣救經濟，但因為中國結構性因素，推高了青年失業率，中國高等教育畢業生人數每年都在持續上升。

報導稱，這類青年失業率一直到了2022年達到創紀錄的1080萬人，到2024年可能接近1200萬，而網路上正瀰漫著像「躺平」這樣的網絡流行語也不足為奇，而這樣的情況隱含著對於未來中國的政治和經濟的深遠影響。

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核稿編輯：翁世航