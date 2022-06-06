複製韓國唱跳偶像：從選秀節目《原子少年》看K-POP如何影響台灣演藝產業
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音樂
文：辛品嫺
台灣的男子偶像選秀節目《原子少年Atom Boyz》於2022年4月開播，是在《Be The One A級戰場》（2021）[1]之後，台灣的第二個男子偶像選秀節目。《原子少年》節目將80位參賽者依每個行星的風格，分為八大不同屬性的行星，最終將選出兩組五人男子偶像組合。
從1990年代開始，韓國戲劇、電影和音樂等流行文化便席捲全球，其中K-POP的發展，更是為台灣的文創產業帶來嶄新的篇章。台灣的《原子少年》選秀節目，不管是節目形式、音樂製作，一直到偶像角色的塑造，都與韓國流行音樂（K-POP）的文化有所連結，也可以窺見其影響。
一、韓國文化如何影響台灣？
- （一）選秀節目
提及韓國的選秀節目，Mnet所主辦的《PRODUCE》系列是此類型中的標誌性代表。對比其中的男團選秀節目《PRODUCE 101》（Season 2）和《原子少年》，便可發現相同之處：節目主打「偶像養成」，粉絲得以透過投票支持喜歡的選手，影響其出道的順位，更可以透過每週播出的節目，全程參與「素人偶像的培訓過程」。此種選秀的機制，讓選手除了要培養基本的歌唱、跳舞實力之外，更須展現自己的個人魅力以獲得粉絲投票。
比起以出道作為最終目標，選手如何在節目中營造形象、累積人氣似乎是更重要的課題。以台灣的女團選秀《菱格世代DD52》[2]為例，除了冠軍團G.O.F和人氣團PINK FUN得以出道以外，另有娛樂公司簽下無出道資格的部分成員，組成六人女團HUR，並持續在台灣演藝圈活動。
《原子少年》作為台灣第二個男子選秀節目，不僅擁有特色相異的參賽選手，提供不同風格偶像團體的可能性；也有尚未出道的成員自發性組成音樂團體「亞特蘭提斯 ATLANTIX」，音樂創作實力相當亮眼。《原子少年》帶來的流量不僅僅是節目本身，也讓許多素人有展現自我的平台，成為開拓本土偶像市場的關鍵推手。
- （二）音樂製作
K-POP所帶來的「韓流」也在一定程度上影響了華語歌壇，從《原子少年》的原創曲製作便可窺見一斑。
韓國流行音樂（K-POP）的暢銷元素可以分為以下五點：
- 強烈的舞曲風格
- 重複而有記憶點的英文副歌歌詞
- 簡單易學的舞蹈動作
- 團體成員的能力分工
- 透過舞台MV展現團體特色（陳燕珩、朱筱微，2013）
以下將會取《原子少年》首次曝光團體特色的「行星初現公演」原創曲，對照韓國流行音樂公式，剖析其影響。
《原子少年》針對八大行星（八個團體）所推出的原創曲皆為舞曲，並在首次登場時就帶來唱跳表演；每首歌都同時具有歌唱與饒舌的編排，使擁有不同能力的選手皆可發揮所長；而在作詞方面，重複而破壞敘事的歌詞，也達到了提高傳唱度的效果。以下取其中四首做為參考：
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歌曲
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副歌歌詞
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火星〈COUNTDOWN〉
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準備好 Countdown 這瞬間只屬於我和你
快倒數 Countdown 心中的火焰燃燒著體溫
Countdown 後悔的話早來不及逃跑
就享受 Let it go Let it go 煩惱 Let it go Let it go baby
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天王星〈KING〉
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Yeah you know I’m the king boy
攻城掠地 Ballin
Let em know that I’m the king boy
Don’t play with me boy
Yeah let em know that I’m the king boy
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海王星〈反差的我〉
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Sight Sight waiting you
Sight Sight 內心的感受
Sight Sight 讓你迷惑 for you
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土星〈迷霧〉
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We gonna break it down (eh eh)
We gonna break it down (eh eh)
What you gonna say
夢想被淹沒逐漸失去溫度 是時候採取行動翻閱下一幕
Follow my melody 踏出這一步
Oh la di da la Oh la di da la
以上的副歌歌詞，便是透過許多英文單詞（句）的穿插，同時達成重複以及押韻的效果。若是親自觀看表演片段，則更可以發覺編曲和編舞都相當完整。再加上選手們各自的表演魅力，「行星初現公演」作為選手們初次登場的舞台，可說是完成度相當高，成功帶給觀眾個性分明的第一印象。
- （三）角色塑造
在這個「音樂不只是用聽的，音樂早就是用看的時代」（張玉音，2020），音樂產業不再侷限於唱片，MV發行、舞蹈演出、演唱會等都成了音樂產業的一部分。
而K-POP的團體不僅具有唱歌實力，更可以透過團員的能力分工，在一首歌中展現饒舌、舞蹈等不同能力。同時，團體也力求團員打造多元的個人特色，透過舞台表演展現偶像魅力，滿足不同需求的粉絲、歌迷。
《原子少年》主打八大行星有著八種不同的特色，同時參照行星本身的特性，使之對應到偶像的各式形象，以滿足市場的需求。其劃分依據也可和K-POP男子團體偶像的形象標籤（許如婷，2014）做呼應。
比如主打模特兒般高挑身材的「木星JUPITER」，可以對應到樣貌乾淨白皙、給人安全感的花美男（Pretty Boy）；「火星MARS」則是代表性感、健康體魄的野獸派（momjjang）；「金星VENUS」為跳脫二元性別框架，展現「柔性／陰柔」的男子團體；平均年齡為17歲的「水星MERCURY」，則是以可愛（kawaii）作為團體特色，激發粉絲的「母愛」等。另有「地球EARTH」主打鄰家男孩的親切感、「海王星NEPTUNE」展現高冷的反差感，以不同的個性魅力打造多元的節目看點。
除此之外，也有根據能力而劃分的團隊：主打舞蹈能力的「土星SATURN」，在編舞方面更講求力道、複雜度；「天王星URANUS」則為創作能力的代表，在編曲、作詞方面皆有一定的基礎。
然而這樣的分組機制，是否其實侷限了選手呢？比如被分為「水星MERCURY」的選手，因為可愛的偶像設定，便無法展現自己冷酷、性感的一面等。因節目仍在播出中，或許日後的賽程也會有打破此種限制的比賽機制，讓選手得以大放異彩。
二、《原子少年》創新之處：經典與新世代結合
《原子少年》第二次公演（EP3-EP5）的「旅行者的金唱盤」賽制便集結了歷代台灣唱跳偶像，在學習、創新之外，同時回顧台灣本土過去曾有的唱跳偶像巔峰。
在節目中，屬於舞蹈天團ENERGY（2002-2009）的坤達便在此節目擔任導師，並和「火星MARS」重新演繹經典歌曲〈放手〉（2002）。其他選曲另有：亞洲舞王羅志祥的〈精舞門〉（2006）、大嘴巴的〈喇舌〉（2010）、JPM的〈那不是雪中紅〉（2011）等。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。