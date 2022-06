複製韓國唱跳偶像：從選秀節目《原子少年》看K-POP如何影響台灣演藝產業

歌曲 副歌歌詞

火星〈COUNTDOWN〉 準備好 Countdown 這瞬間只屬於我和你 快倒數 Countdown 心中的火焰燃燒著體溫 Countdown 後悔的話早來不及逃跑 就享受 Let it go Let it go 煩惱 Let it go Let it go baby

天王星〈KING〉 Yeah you know I’m the king boy 攻城掠地 Ballin Let em know that I’m the king boy Don’t play with me boy Yeah let em know that I’m the king boy

海王星〈反差的我〉 Sight Sight waiting you Sight Sight 內心的感受 Sight Sight 讓你迷惑 for you