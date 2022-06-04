印度觀察筆記：Netflix《孟買女帝》劇中展現的文化深度，才是引發全球熱潮的關鍵

榮登Netflix電影區第一名多日的印度寶萊塢電影：《孟買女帝》（Gangubai Kathiawadi），不只在台灣引發熱潮，在Netflix全球非英語電影區，也曾是榜首。女主角因此大紅大紫，連時尚雜誌都開始探討她的妝容、養生、保健、乃至日常運動。

寶萊塢電影總給人灑狗血的印象，過去，台灣觀眾大多不太領情，直到《三個傻瓜》出現，才逐漸改變大家對印度電影的印象。如今，這部《孟買女帝》可以打敗好萊塢、韓流、日劇等，再度引發印度電影熱潮，除了劇情本身的娛樂性外，筆者認為，劇中所表達的文化深度，才更是引人入坑的重要關鍵。

網路上的相關介紹與影評很多，筆者在此不做劇情討論，僅就自己的文化觀察，做下一些小筆記，希望可以讓對印度有興趣的朋友，看到更多的文化風景。

孟買最大的黑幫集團，一直以來都是穆斯林

劇中可見，女主角第一次去找那位私下有「孟買之王」霸主地位的「乾哥」時，他正要前往清真寺做禮拜。

印巴穆斯林在開齋節當天，向有吃甜麵線傳統

印巴穆斯林在開齋節當天，向有吃甜麵線（Samiya）傳統，更講究一點的，還會加些食用色素，讓甜麵線看起來更具喜慶色彩。所以，女主角在開齋節那天有事去求乾哥時，特地送上自己親手做的甜麵線，乾哥則在最後提醒她：下次記得加杏仁片。是的，時至今日，許多印度甜點上面還真的都會灑杏仁片呢。

各國穆斯林在開齋節都有各自的飲食傳統，印巴穆斯林開齋節要吃甜麵線的這個起源不知從何開始？但，筆者在台北的印度餐廳工作時，還真遇過幾位來自孟買的鑽石商人，因為想念家鄉的穆斯林朋友，所以在開齋節時，特地來吃大餐慶祝，並指定要廚師做菜單上沒有的甜麵線讓他們應景。

印度甜米線｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

強調自己「不男也不女」？

女主角參加紅燈區區長選舉的主要對手，觀眾可以看到他長相十分陽剛，而他也有一句台詞說自己「不男也不女」。為什麼會有這樣的人設呢？