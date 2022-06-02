摩根大通CEO：美國民眾的紓困金還有6~9個月可花費，接下來準備迎接「經濟風暴」

美國大撒幣政策推升通貨膨脹，又受到俄烏戰爭、升息影響，經濟前景未明朗。摩根大通公司（JPMorgan）執行長傑米戴蒙（Jamie Dimon）今（2）日對外示警，美國民眾連續第4個月提高了支出，同時儲蓄率亦下探到了14年的最低點，意味等待補助金耗盡時，將準備迎接「經濟風暴」。

美國的大撒幣政策

美國總統拜登（Joe Biden）上台後，為了緩解疫情對國內經濟的侵擾，他於2021年4月7日發表了一段演說。

他說：「自從我們打造了洲際公路系統，還打贏了大空爭霸之後，美國再也沒有足堪比擬此的計畫⋯⋯，直到現在有了『美國就業計畫』（American Jobs Plan），這是二戰以來最大的投資。」

該計畫是投資金額高達2.65兆美元（新台幣76.85兆元），而台灣2021年對外貿易總額不過8279億美元（新台幣24兆元），該單一計畫超過台灣全年貿易總額3倍，因此稱為「二戰以來最大投資」並不為過。

除了基礎建設振興以外，拜登再撒1.9兆美元紓困，名為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）。

由於疫情之初，美國失業率由從3.5%，大幅上升至14.7%，催生了該計畫誕生。計畫中包含了：薪資保障計劃貸款、失業保險還有紓困福利金。

不過，根據麻省理工學院（MIT）美國的疫情紓困金，大部份被富人領走了，其中的「薪資保障計劃貸款」本意是確保不裁員且維持疫情前的薪資水準，但最後竟有四分之三的錢，進到了企業主或股東的口袋。

然而，較為貧困的民眾領到了失業保險、紓困福利金後，竟也導致失業率開始飆升，美國勞動力缺口開始浮現。霍華德大學（Howard University）經濟學教授、美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）經濟學家William Spriggs對此分析：

第一，許多59或60歲的民眾，收到大筆紓困金後，紛紛準備於該年退休；

第二，疫情導致就業市場轉變，部分勞工想要投入薪資更高的領域，例如從當時蕭條的餐旅觀光，轉而投向異軍突起的物流業；

第三，不少民眾不願意被低薪工作束縛，轉而等待疫情結束後、經濟環境更好才開始找新工作，或者勞動市場的需求與自身自能不符合。

紓困金即將被通膨耗盡，經濟風暴恐成形

去（2021）年徵才網站Indeed調查5000名美國人顯示約10%的求職者正積極尋找新工作。失業者中，分別有20.8%和19.5%的人表示，因為自己的配偶有工作，及目前財務尚稱寬裕等原因，才未積極求職，進而消極地坐領紓困津貼。

今日傑米戴蒙（Jamie Dimon）從去年延續到現在的情況表示憂心：「財政刺激的錢仍然在消費者的口袋裡，他們（民眾）還在花這些錢。」

目前美國經濟因為民眾的消費看似「陽光明媚」，但是正在醞釀一場「風暴」。

他說，從上個月官方公佈的數據顯示，美國家庭連同四月份是連續第4個月提高了支出，民眾的儲蓄率下降到了14年的最低點。意味著通膨巨獸正在襲來，然而疫情時期的財政刺激措施可能已經耗盡。

戴蒙強調，通貨膨脹、商品和服務消費模式產生嚴重的扭曲，低收入家庭的財務狀況變得不健康。他補充說明，目前大約有2兆美元的額外資金還沒被花掉，大約還有6至9個月的消費能力。

對此，他也警告：「你最好做好準備，摩根大通做了準備，我們的資產負債表會非常保守。」未來加上量化緊縮（QT）和俄烏戰爭，兩者對大宗商品的影響，都有可能出現意想不到的結果。不過，他也提到，沒人知道這是「小型風暴」或「超級珊迪」（超級颶風）。

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核稿編輯：翁世航