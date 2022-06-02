摩根大通CEO：美國民眾的紓困金還有6~9個月可花費，接下來準備迎接「經濟風暴」
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摩根大通公司（JPMorgan）執行長傑米戴蒙（Jamie Dimon）今（2）日對外示警，美國低收入家庭的財務狀況變得不健康，目前美國發出去的紓困金有2兆美元還沒被花掉，大約還有6至9個月的消費能力。
美國大撒幣政策推升通貨膨脹，又受到俄烏戰爭、升息影響，經濟前景未明朗。摩根大通公司（JPMorgan）執行長傑米戴蒙（Jamie Dimon）今（2）日對外示警，美國民眾連續第4個月提高了支出，同時儲蓄率亦下探到了14年的最低點，意味等待補助金耗盡時，將準備迎接「經濟風暴」。
美國的大撒幣政策
美國總統拜登（Joe Biden）上台後，為了緩解疫情對國內經濟的侵擾，他於2021年4月7日發表了一段演說。
他說：「自從我們打造了洲際公路系統，還打贏了大空爭霸之後，美國再也沒有足堪比擬此的計畫⋯⋯，直到現在有了『美國就業計畫』（American Jobs Plan），這是二戰以來最大的投資。」
該計畫是投資金額高達2.65兆美元（新台幣76.85兆元），而台灣2021年對外貿易總額不過8279億美元（新台幣24兆元），該單一計畫超過台灣全年貿易總額3倍，因此稱為「二戰以來最大投資」並不為過。
除了基礎建設振興以外，拜登再撒1.9兆美元紓困，名為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）。
由於疫情之初，美國失業率由從3.5%，大幅上升至14.7%，催生了該計畫誕生。計畫中包含了：薪資保障計劃貸款、失業保險還有紓困福利金。
不過，根據麻省理工學院（MIT）美國的疫情紓困金，大部份被富人領走了，其中的「薪資保障計劃貸款」本意是確保不裁員且維持疫情前的薪資水準，但最後竟有四分之三的錢，進到了企業主或股東的口袋。
然而，較為貧困的民眾領到了失業保險、紓困福利金後，竟也導致失業率開始飆升，美國勞動力缺口開始浮現。霍華德大學（Howard University）經濟學教授、美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）經濟學家William Spriggs對此分析：
第一，許多59或60歲的民眾，收到大筆紓困金後，紛紛準備於該年退休；
第二，疫情導致就業市場轉變，部分勞工想要投入薪資更高的領域，例如從當時蕭條的餐旅觀光，轉而投向異軍突起的物流業；
第三，不少民眾不願意被低薪工作束縛，轉而等待疫情結束後、經濟環境更好才開始找新工作，或者勞動市場的需求與自身自能不符合。
紓困金即將被通膨耗盡，經濟風暴恐成形
去（2021）年徵才網站Indeed調查5000名美國人顯示約10%的求職者正積極尋找新工作。失業者中，分別有20.8%和19.5%的人表示，因為自己的配偶有工作，及目前財務尚稱寬裕等原因，才未積極求職，進而消極地坐領紓困津貼。
今日傑米戴蒙（Jamie Dimon）從去年延續到現在的情況表示憂心：「財政刺激的錢仍然在消費者的口袋裡，他們（民眾）還在花這些錢。」
目前美國經濟因為民眾的消費看似「陽光明媚」，但是正在醞釀一場「風暴」。
他說，從上個月官方公佈的數據顯示，美國家庭連同四月份是連續第4個月提高了支出，民眾的儲蓄率下降到了14年的最低點。意味著通膨巨獸正在襲來，然而疫情時期的財政刺激措施可能已經耗盡。
戴蒙強調，通貨膨脹、商品和服務消費模式產生嚴重的扭曲，低收入家庭的財務狀況變得不健康。他補充說明，目前大約有2兆美元的額外資金還沒被花掉，大約還有6至9個月的消費能力。
對此，他也警告：「你最好做好準備，摩根大通做了準備，我們的資產負債表會非常保守。」未來加上量化緊縮（QT）和俄烏戰爭，兩者對大宗商品的影響，都有可能出現意想不到的結果。不過，他也提到，沒人知道這是「小型風暴」或「超級珊迪」（超級颶風）。
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核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。