《形象之外》：張大千對《江堤晚景圖》的癡迷，不惜耗資五百兩黃金也要入手

文：馮幼衡

《大風堂名蹟》出版以後，逢著要送人題字的時候，大千先生總不免要拿出它來摩挲一番。他撫著那四巨冊精裝本的深藍色封皮，輕輕的慨嘆：「我真不成材啊！」這部畫冊裡的收藏實在給了他太豐富的記憶。

董源的《瀟湘圖》、顧閎中的《韓熙載夜宴圖》、宋徽宗的《祥龍圖》、方從義的《武夷放棹圖》、惲南田的《茂林石壁》、郭熙、王居正、趙孟頫、元四大家、仇英……石濤……八大……人名、畫名漸漸在他眼前淡化……就像《大風堂名蹟》序裡所說的，這些畫已成「過眼雲煙」了。

將近三十年前，大千先生從香港動身，率全家移居阿根廷，就將這批畫脫手了一部分；等到不久後在巴西定居，他決定開疆闢土、興建五亭湖時，又賣了一批給美國匹茲堡的一位鋼鐵大王，當時得款一百七十五萬美元，悉數投入開人工湖、造假山的浩大工程，就造成了占地兩百七十畝的中國式亭園「八德園」。雖然，這些瑰寶已經一一流入他人手中，但直至今天他也不曾有過悔意，他說過：「曾經我眼即我有。」

只要這輩子他曾經擁有過，他便不遺憾了；對於這些畫，他也是懷著同樣的心情。

目前在大千先生手邊的收藏中，最有價值的當推一幅《江堤晚景圖》。最近有人出價二十五萬美金，為大千先生所拒；一方面他自認此畫至少值一百萬美元；再者，他對這幅畫有著特殊的感情，寧可興趣來時，掛在畫室裡細細賞玩，作為「鎮山之寶」，不忍遽然割愛。

《江堤晚景圖》可說是大千先生收藏中最富傳奇性的一幅畫，關於它的傳說和爭議特別多。有人說這是董源的作品，有人說是趙仲穆的，甚至還有人說是趙幹的，也有人認為只是幅宋人的作品。而提起買這幅畫的經歷，也頗有一番周折。

抗戰前，大千先生在北平住了很長的一段時間，那時的日子過得很優游，聽戲、看畫、吃館子，就是生活的基調。大概故都的日子太值得回憶了吧，大千先生每提起北平的種種，無論是聽金少山、郝壽臣的戲，或是吃安兒胡同的烤肉，語調裡總透著抑制不住的興奮，由厚厚鏡片後射出的目光，也流露出一股眷戀的神采。

那時，每天下午他都和二三好友逛琉璃廠，看看字畫。琉璃廠的鋪子雖有三百多家，但一個下午認真的看字畫，大概逛個三四家也就差不多了，然後幾個好友便相偕去吃頓館子。

一天，大千先生和朋友逛到國華堂，在朋友慫恿之下，國華堂蕭老闆拿出他最心愛的一幅畫，也就是這張無款的（五代和北宋初的畫家有不題款的習慣）大青綠山水，上面有遠山近樹、亭臺樓閣、細筆人物和江波粼粼，不僅人物山川筆法極其細致，觀之又覺氣韻高華無比。

Photo Credit: 一卷文化提供／臺北國立故宮博物院網站 傳董源（活動於930-960），《江堤晚景圖》，絹本水墨設色立軸，179×116.5公分，臺北國立故宮博物院藏。

大千先生一看之下，大為傾倒，愛之不能釋手。他再三懇求蕭老闆轉讓，但蕭老闆說什麼也不肯割愛，說這張畫是他的家傳之寶，準備帶進棺材陪葬的（明末吳問卿帶了黃公望的《富春山居圖》陪葬，他想等畫燒完再暝目，可是他的侄子趁他在彌留之際，陷於昏迷時，拿了不相干的手卷來燒，這時《富春山居圖》雖已被燒斷了一角，但是一代名畫，總算免於浩劫）。

大千先生一聽要拿這張畫陪葬，不禁大驚，但是無論他怎麼說盡好話，或出再高的價錢，這位國華堂老闆就是不肯答應。

不久抗戰軍興，大千先生輾轉從故鄉到上海，轉香港，再回故鄉四川，在灌縣的青城山上蟄居起來。當然，在這八年之間，他對那張《江堤晚景圖》無日或忘，每與人談起此畫，總是又讚賞，又嗟嘆，真是恨不能據為己有。

抗戰勝利後，大千先生一旦重履故都，馬上就向人打聽蕭老闆的下落，但是八年之間，人事變化不小，當初說要帶畫陪葬的蕭老闆，人已物故。不過那幅《江堤晚景圖》卻沒有拿去陪葬，而不知怎的落入一位韓軍長手裡。韓軍長財力雄厚，雅好字畫，他有意闢一間博物館來展覽畢生收藏的珍品，以娛晚年。

因此大千先生要求他脫手，其艱難的程度實在不亞於當初要求蕭老闆。 終於，韓軍長在大千先生再三情商下，開出兩項條件，除非有：第一，五百兩黃金。第二，二十幅明畫。否則不談。

這個價碼實在驚人，也許韓軍長有意要大千先生知難而退，但他竟毫不考慮的說，只要人家肯讓，還怕湊不出錢嗎？抗戰勝利後，正好大千先生開了幾次畫展，盛況到了戶限為穿的地步，所有的作品都被搶購一空。大千先生原擬用這筆收益買一座他早已看中的、能住六戶人家、有六個獨立花園的四合院，這下只好捨房子而取名畫，許多人因此目大千先生 為「神經」。

錢沒問題了，但是二十幅明畫那裡去找？於是大千先生又帶著韓軍長到琉璃廠去選，凡是他看中的就買下來，再加上從兄長、朋友處收藏的明畫加起來，總算湊足了韓軍長要求的數目。

這幅畫得手後，大千先生越看越得意，另一方面，卻對《江堤晚景圖》這幅畫的作者起了疑問。

八年前他客居北平時，不過三十餘歲，他自承那時眼力還不夠，他和眾人一樣，都以為這幅無題的《江堤晚景圖》是趙雍（字仲穆，趙子昂次子）畫的，因為這是趙仲穆最擅畫的大青綠山水。回蜀的八年中，他左思右想，總覺得不對，這山水的氣勢和筆力似乎非巨然不行。

等到《江堤晚景圖》掛到家中，大千先生日日面對這幅筆法如此細膩、氣魄如此開闊的巨作，又開始對作者是否為巨然感到懷疑：會不會是巨然的老師―董源？正在大千先生心生疑慮的時候，他的學生蕭建初很興奮的跑來告訴大千先生，說他在故宮看到趙孟頫寫給好友鮮于伯幾的一封信，上面有這樣一段文字，他特地抄錄下來：

近見雙幅董元，著色大青大綠，真神品也，若以人擬之，是一個無拘管放潑底李思訓也，上際山、下際幅，皆細描浪紋，中作小江船，何可當也。