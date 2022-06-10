《形象之外》：張大千對《江堤晚景圖》的癡迷，不惜耗資五百兩黃金也要入手
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事實已證明，當世界大博物館的所謂東方藝術專家用顯微鏡觀察，用科學方法分析仍然看走眼，而以今當古、以假作真的時候，大千先生對《江堤晚景圖》的「直觀法」，其實和明代董其昌把《江干雪霽圖》當成王維真跡一樣， 反映了大畫家試圖重建歷史的氣魄。
文：馮幼衡
《大風堂名蹟》出版以後，逢著要送人題字的時候，大千先生總不免要拿出它來摩挲一番。他撫著那四巨冊精裝本的深藍色封皮，輕輕的慨嘆：「我真不成材啊！」這部畫冊裡的收藏實在給了他太豐富的記憶。
董源的《瀟湘圖》、顧閎中的《韓熙載夜宴圖》、宋徽宗的《祥龍圖》、方從義的《武夷放棹圖》、惲南田的《茂林石壁》、郭熙、王居正、趙孟頫、元四大家、仇英……石濤……八大……人名、畫名漸漸在他眼前淡化……就像《大風堂名蹟》序裡所說的，這些畫已成「過眼雲煙」了。
將近三十年前，大千先生從香港動身，率全家移居阿根廷，就將這批畫脫手了一部分；等到不久後在巴西定居，他決定開疆闢土、興建五亭湖時，又賣了一批給美國匹茲堡的一位鋼鐵大王，當時得款一百七十五萬美元，悉數投入開人工湖、造假山的浩大工程，就造成了占地兩百七十畝的中國式亭園「八德園」。雖然，這些瑰寶已經一一流入他人手中，但直至今天他也不曾有過悔意，他說過：「曾經我眼即我有。」
只要這輩子他曾經擁有過，他便不遺憾了；對於這些畫，他也是懷著同樣的心情。
目前在大千先生手邊的收藏中，最有價值的當推一幅《江堤晚景圖》。最近有人出價二十五萬美金，為大千先生所拒；一方面他自認此畫至少值一百萬美元；再者，他對這幅畫有著特殊的感情，寧可興趣來時，掛在畫室裡細細賞玩，作為「鎮山之寶」，不忍遽然割愛。
《江堤晚景圖》可說是大千先生收藏中最富傳奇性的一幅畫，關於它的傳說和爭議特別多。有人說這是董源的作品，有人說是趙仲穆的，甚至還有人說是趙幹的，也有人認為只是幅宋人的作品。而提起買這幅畫的經歷，也頗有一番周折。
抗戰前，大千先生在北平住了很長的一段時間，那時的日子過得很優游，聽戲、看畫、吃館子，就是生活的基調。大概故都的日子太值得回憶了吧，大千先生每提起北平的種種，無論是聽金少山、郝壽臣的戲，或是吃安兒胡同的烤肉，語調裡總透著抑制不住的興奮，由厚厚鏡片後射出的目光，也流露出一股眷戀的神采。
那時，每天下午他都和二三好友逛琉璃廠，看看字畫。琉璃廠的鋪子雖有三百多家，但一個下午認真的看字畫，大概逛個三四家也就差不多了，然後幾個好友便相偕去吃頓館子。
一天，大千先生和朋友逛到國華堂，在朋友慫恿之下，國華堂蕭老闆拿出他最心愛的一幅畫，也就是這張無款的（五代和北宋初的畫家有不題款的習慣）大青綠山水，上面有遠山近樹、亭臺樓閣、細筆人物和江波粼粼，不僅人物山川筆法極其細致，觀之又覺氣韻高華無比。
大千先生一看之下，大為傾倒，愛之不能釋手。他再三懇求蕭老闆轉讓，但蕭老闆說什麼也不肯割愛，說這張畫是他的家傳之寶，準備帶進棺材陪葬的（明末吳問卿帶了黃公望的《富春山居圖》陪葬，他想等畫燒完再暝目，可是他的侄子趁他在彌留之際，陷於昏迷時，拿了不相干的手卷來燒，這時《富春山居圖》雖已被燒斷了一角，但是一代名畫，總算免於浩劫）。
大千先生一聽要拿這張畫陪葬，不禁大驚，但是無論他怎麼說盡好話，或出再高的價錢，這位國華堂老闆就是不肯答應。
不久抗戰軍興，大千先生輾轉從故鄉到上海，轉香港，再回故鄉四川，在灌縣的青城山上蟄居起來。當然，在這八年之間，他對那張《江堤晚景圖》無日或忘，每與人談起此畫，總是又讚賞，又嗟嘆，真是恨不能據為己有。
抗戰勝利後，大千先生一旦重履故都，馬上就向人打聽蕭老闆的下落，但是八年之間，人事變化不小，當初說要帶畫陪葬的蕭老闆，人已物故。不過那幅《江堤晚景圖》卻沒有拿去陪葬，而不知怎的落入一位韓軍長手裡。韓軍長財力雄厚，雅好字畫，他有意闢一間博物館來展覽畢生收藏的珍品，以娛晚年。
因此大千先生要求他脫手，其艱難的程度實在不亞於當初要求蕭老闆。 終於，韓軍長在大千先生再三情商下，開出兩項條件，除非有：第一，五百兩黃金。第二，二十幅明畫。否則不談。
這個價碼實在驚人，也許韓軍長有意要大千先生知難而退，但他竟毫不考慮的說，只要人家肯讓，還怕湊不出錢嗎？抗戰勝利後，正好大千先生開了幾次畫展，盛況到了戶限為穿的地步，所有的作品都被搶購一空。大千先生原擬用這筆收益買一座他早已看中的、能住六戶人家、有六個獨立花園的四合院，這下只好捨房子而取名畫，許多人因此目大千先生 為「神經」。
錢沒問題了，但是二十幅明畫那裡去找？於是大千先生又帶著韓軍長到琉璃廠去選，凡是他看中的就買下來，再加上從兄長、朋友處收藏的明畫加起來，總算湊足了韓軍長要求的數目。
這幅畫得手後，大千先生越看越得意，另一方面，卻對《江堤晚景圖》這幅畫的作者起了疑問。
八年前他客居北平時，不過三十餘歲，他自承那時眼力還不夠，他和眾人一樣，都以為這幅無題的《江堤晚景圖》是趙雍（字仲穆，趙子昂次子）畫的，因為這是趙仲穆最擅畫的大青綠山水。回蜀的八年中，他左思右想，總覺得不對，這山水的氣勢和筆力似乎非巨然不行。
等到《江堤晚景圖》掛到家中，大千先生日日面對這幅筆法如此細膩、氣魄如此開闊的巨作，又開始對作者是否為巨然感到懷疑：會不會是巨然的老師―董源？正在大千先生心生疑慮的時候，他的學生蕭建初很興奮的跑來告訴大千先生，說他在故宮看到趙孟頫寫給好友鮮于伯幾的一封信，上面有這樣一段文字，他特地抄錄下來：
近見雙幅董元，著色大青大綠，真神品也，若以人擬之，是一個無拘管放潑底李思訓也，上際山、下際幅，皆細描浪紋，中作小江船，何可當也。
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
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每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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