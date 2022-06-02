《挑戰—安藤忠雄展》端午連假開展，安藤忠雄：在「對話」之地——台灣劃上句點，是意義極其深遠的偶然

由忠泰美術館引進的《挑戰—安藤忠雄展》（TADAO ANDO：ENDEAVORS），自2017年由東京出發，歷經巴黎、米蘭、上海、北京，於2022年抵達世界巡迴最終站——台北，而展覽將在6月3日至9月13日於松山文創園區一號倉庫登場，也於今（2）日舉辦開幕記者會。

本次展覽將以4大主題「空間的原型」、「城市的挑戰 」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」劃分，展出超過300件展品，涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品，以及經典建築空間「光之教堂」1:1復刻再現。

本展由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦，並邀請龍國英旅日建築師擔任策展顧問，引入普立茲克建築獎得主——安藤忠雄的生涯回顧大展進台灣，期許觀眾得以在受疫情隔絕、只能透過數位網路接觸世界的現狀下，有機會能夠親身感受國際級建築大師充滿挑戰的傳奇人生。

Photo Credit: ©忠泰美術館

「建築是困難的、建築是有趣的」 安藤忠雄永不停止挑戰的建築人生

1941年出生日本大阪的安藤忠雄 （Tadao Ando） ，無疑是當代最具影響力的建築師之一。從未接受過科班訓練的他亦曾經擔任過職業拳擊手，基於對建築的狂熱，21歲的安藤忠雄踏上了遍及歐美遠至非洲的自學之旅，透過吸納名家建築精華化為自身養分。

安藤忠雄在學歷至上的保守社會裡，以大阪梅田佔地30坪的「大淀工作室」作為指揮基地，安藤忠雄化身「城市遊擊隊」披荊斬棘對抗體制，從而開闢出日本當代建築前所未見的全新道路，更在1995年一舉榮獲號稱建築界諾貝爾獎的普立茲克建築獎。

年屆80歲的安藤忠雄從未停止腳步，將「青春」永懷心中，如同青蘋果般永遠保持學習態度持續成長，一次又一次向嚴峻的現實提出挑戰，並跨越癌症帶來的身體枷鎖，秉持著百分百積極的態度邁向明天。其作品以純粹幾何造型的清水混凝土型態深植人心，然而建築師長久追索的，是在去除一切修飾後，創造出能永存於人們內心深處的建築。

安藤忠雄也在本次展覽，寫下序文，全文如下：

建築，一場永無止境的挑戰。 如同所有的人造物一般，終有一天，建築也會風化凋零。人類為抵禦這種必然性所展現的意志，可以稱之為建築的歷史—如果可能，我想創造出能永存於人們內心深處的建築，而非僅僅是物質或形式的存在。 為了接近自己內心的理想，我開始嘗試創造去除一切修飾、猶如空白畫布般的建築。當這個「留白」裡被引入光線、微風，空間就會被注入生命。當這個「留白」被置入城市，也許就會觸發一些無法預期、刺激的事情發生。如果讓這個「留白」與刻了時光的磚牆相對而立，在那裡就會浮現串連了過去到現在、乃至於未來，時間長河的厚度。而當這個「留白」融入一片大地風景時，沒有了界線的空間不斷蔓延，甚至可能孕育出一個小宇宙。 當建築邂逅大千世界的物象，因而喚起的各種對話，才有訴諸人類靈魂的力量。如何使這些對話更為激烈、內容更加豐盛——由於每個計畫都有其獨自的脈絡，所以答案不會只有一個。 正因如此，建築是困難的。

也正因如此，建築是有趣的。 《挑戰—安藤忠雄展》記錄了半個世紀以來，為了解決「建築」這個無法回答的主題，我不斷奮鬥的軌跡。展覽於五年內巡迴了五個城市，最後在「對話」之地——台灣劃上句點，是意義極其深遠的偶然。 何謂建築？它是為了誰、又是為了什麼而構築？ 但願透過這個展覽，能提供一個機會，與大家共同重新思考建築的原點。

Photo Credit: ©Kazumi Kurigami，忠泰美術館提供 安藤忠雄

Photo Credit: ©忠泰美術館 安藤忠雄建築師（右）與策展顧問龍國英（左）在記者會現場跨洋連線

四大主題深入剖析建築巨擎的建築哲學

本次《挑戰—安藤忠雄展》展區劃分為四大主題：「空間的原型」、「城市的挑戰」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」，從建築師早期作品到近期進行中的計畫，深入剖析安藤的建築哲學。

空間的原型

本區彙集安藤忠雄從1969年到90年代中期職業生涯前半段的作品。始終站在建築第一線的他，無論是早期住宅作品磨練而來的光、幾何學等幾個根源性的主題，到暗藏日本傳統空間概念——「間」的城市建築手法，再到呼應場域脈絡建立新的關係、匠心獨具的地域主義建築，始終如一的設計理念貫穿在「住吉的長屋—東宅」、「水之教堂」、「六甲的集合住宅」等空間之中，觀眾由此可以從中找到他延續至今的思想本質。

此外，本區更展出「光之教堂」1:1等比例復刻作品，此建築以獨特空間量體和由光線演繹的美感備受崇敬，安藤忠雄更自喻為自我思想層面上的重大挑戰。

Photo Credit: ©Araki_Nobuyoshi，忠泰美術館提供 安藤忠雄與光之教堂

Photo Credit: © Tadao Ando Architect & Associates，忠泰美術館提供 住吉的長屋—東宅，建築現場照

Photo Credit: ©忠泰美術館 展場中展出「光之教堂」等比例復刻作品

城市的挑戰

自從安藤忠雄以「城市遊擊隊」自居從事建築活動以來，他眾多前衛的作品為建築界帶來了衝擊。70年代起，建築師透過小型住宅與商業建築，從「草根」開始向城市下戰帖；而在90年代中期之後，安藤忠雄日益參與規模更大、更多元且具公眾性的計畫，如位於台灣台中的「亞洲大學現代美術館」與「上海保利大劇院」、「21_21 DESIGN SIGHT」。

在「城市的挑戰」展區可以看見建築師如何面對都市中由時間積累的富饒，並對都市的現狀提出看法與質疑，再開創出新的都市紋理。

此區亦展示安藤忠雄早期提出將故鄉大阪中之島作為一個大文化圈的「中之島計畫II」，他提議要最大限度地活用中之島的地理、文化潛力，保留地上原有的歷史景觀和綠意盎然的城市公園氛圍，將所有的新設施設至於地下來形成「基地多層化」，安藤忠雄在紙上構繪出的美好城市想像，同時亦是他永不放棄的夢想。

Photo Credit: © Shigeo Ogawa，忠泰美術館提供 亞洲大學現代美術館，建築現場照

Photo Credit: © Tadao Ando Architect & Associates ，忠泰美術館提供 中之島計畫II—都市蛋空間（提案），設計圖

Photo Credit: ©忠泰美術館 「中之島計畫II—都市蛋空間」是中之島公會堂（1918年）改造計畫的提案，建築外觀維持原樣，但在內部插入一個由薄殼結構包裹的卵形大廳，代表了新舊之間的對立共存

景觀的創造

與「城市的挑戰」展區相對應，「景觀的創造」是一個涵蓋多重價值的概念，延伸至該地景與場域所留存下來的集體記憶。無論是「真駒內瀧野陵園 頭大佛」、「沃斯堡現代美術館」，安藤忠雄皆在用心讀取風景的內涵後，利用獨創的建築手法突顯其特性，並賦予場域新的價值。

而長達30年的「直島計畫」，更是這一建築手法最為廣泛的實踐。在這項宏偉計劃中，「地中美術館」、「倍樂生之家 美術館」等作品如同生物繁衍般擴張，而透過自然與風土、人類與藝術持續對話和累積所孕育的永續發展動能，建築成為真正活著的場所，這座無名小島也躍為全球知名的藝術聖地。

Photo Credit: © Shigeo Ogawa，忠泰美術館提供 真駒內瀧野陵園，頭大佛，建築現場照

Photo Credit: © Mitsuo Matsuoka，忠泰美術館提供 倍樂生之家 橢圓形場&倍樂生之家，美術館全景圖

Photo Credit: ©忠泰美術館 長達30年的「直島計畫」中「地中美術館」、「倍樂生之家 美術館」等作品如同生物繁衍般擴張，建築成為真正活著的場所，這座無名小島也躍為全球知名的藝術聖地

與歷史對話

另一方面，安藤忠雄將自己的作品視為一種脈絡，強調自身存在僅是建築歷史的一部分。「與歷史對話」展區中，呈現了他以修復歷史建築為主題的計畫。安藤忠雄向刻劃在歷史建築中的時間致敬，竭盡心力地將時光作為記憶留存，並嘗試在內部構築全新的當代空間，激發新舊之間的對話。

此區展示他與法國企業家－弗朗索瓦・皮諾合作的「海關大樓（皮諾私人美術館）」與2021年方才竣工的「證券交易所（皮諾私人美術館）」，建築師將建築本身所蘊含的由古及今、連接時間的力量提煉而出，其思考軌跡與修復的漫長過程都將在展覽中鉅細靡遺地呈現在觀眾面前。