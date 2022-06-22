張亞中批花蓮「傅黨」獨大操控提名：國民黨排黑條款對於入獄2次的立委傅崐萁為何如此禮遇？

有意參選年底高雄市長的孫文學校張亞中，近來動作頻頻，昨（21）日指控花蓮「傅黨」獨大，批評傅崐萁夫婦把持地方黨部，故意排除議長張峻的提名資格；不過黨中央回應反擊，張亞中被誤導，把矛頭直指1人是踐踏花蓮縣黨部資格審查委員會的尊嚴。

張亞中近來積極在高雄走動跑行程，盼能爭取黨內提名參選高雄市長，幾份民調也顯示出張亞中聲量不低，超越黨中央屬意的前立委柯志恩；不過黨中央擔憂張亞中「紅統」形象，日前還流出一份民調指張亞中的支持度落後，讓張亞中十分不滿。

花蓮縣黨部排除議長張峻提名惹議

（中央社）孫文學校長張亞中指花蓮「傅黨」獨大，已嚴重影響國民黨形象，縣黨部主委張逸華是傅崐萁人馬，須改選；縣黨部聲明，張亞中等昧於地方政治實情，錯把矛頭直指1人或1家所為。

國民黨花蓮縣黨部日前完成年底縣議員暨鄉鎮市長選舉資格審查，依《黨內選舉提名辦法》第9條，俗稱的「排黑條款」排除議長張峻提名資格，引發地方議論。

張峻不服氣，將「參選到底」，他說，排黑條款對於入獄2次的立委傅崐萁為何如此禮遇？國民黨「同舟計畫」把近2年來重大違紀的黨員解除處分，又能獲得提名，這是依據哪一條法源？

張亞中昨天下午偕同辦公室主任何啟聖等人到花蓮縣議會拜會張峻等人，張亞中表示，在媒體上看到提名爭議後，立刻打電話關心，專程來給張峻慰問和鼓勵。

花蓮縣黨部：張亞中有所誤會

張逸華在國民黨花蓮縣黨部擔任主委多年，成功輔佐徐榛蔚高票當選花蓮縣長。徐就任後，延攬張逸華進縣府服務，今年農曆年後張才卸下代理祕書長一職，轉任組發會副主委兼任縣黨部主委，主要任務就是推動年底選舉的部署與輔選工作。

張亞中指出，張逸華明顯是傅崐萁親信人馬，其行為「傅先黨後」，此次處理花蓮事務不當，引發社會紛擾，嚴重傷害國民黨形象，應調離目前崗位，黨中央應立刻任命公正主委，辦理後續選舉提名。國民黨在花蓮的黨政均由傅家夫婦一把抓，黨中央應明確限制傅崐萁不得再介入花蓮黨務及選舉。

國民黨花蓮縣黨部晚間發布聲明表示，花蓮縣黨部資格審查暨提名委員會全體委員有8人，均是資深黨幹部及社團領導人，委員會名單也是經過縣黨部委員會討論決議通過。

縣黨部指出，張亞中被誤導，把矛頭直指1人或1家所為，踐踏花蓮縣黨部資格審查委員會全體委員的尊嚴。《中國國民黨黨員參選公職提名辦法》從民國83年中常會訂頒通過，歷經10多次修訂，條文中對違反貪污治罪等排黑條款特別嚴格要求執行。

《上報》報導，縣黨部並稱，不解是一個口口聲聲以遵奉孫文思想自居的黨員，為什麼既無視於應共同維護黨章的排黑條款，堅守清廉政治，又為什麼會不清楚各直轄市、縣市黨部的黨內資格審查會都是採取合議制與共識決，不明就裏抨擊資格審查會；強調國有國法、黨有黨章、家有家規，這個黨內提名的資格審查辦法是黨中央所訂，幾十年來全黨遵行，不應該惡意抨擊資格審查制度，令全黨上下一心一意守護清廉價值的黨員痛心。

張亞中想選高雄，與黨中央矛盾升溫

《ETtoday》報導，張亞中有意爭取參選高雄市長，但在他原訂16日宣布參選之前，國民黨中央出現一份民調，宣稱智庫執行長柯志恩排名第一，讓張亞中陣營頗為不滿，認為黨中央故意無視地方聲音，黨主席朱立倫為了讓愛將柯志恩勝出，做「假民調」放話。

《自由時報》報導，根據高雄大學「社會網絡創新中心」透過網路爬蟲及分析技術，在地網路聲量討論度最高的前2名，其實是張亞中與陳玉珍。

根據該份統計，7位可能的人選最近一週（6月14日-20日）的網路聲量數，僅考慮與高雄相關的網路文章，由高至低依序為張亞中（16621）、陳玉珍（9443）、柯志恩（4436）、曹桓榮（608）、黃紹庭（559）、陳麗娜（323）、孫建萍（148）。

《ETtoday》報導，另外6月初一份偏藍YouTuber《Bit King比特王出任務》，針對高雄市長選戰藍軍人選進行網路民調，超過5000多人參與投票，調查顯示張亞中以77%領先、陳麗娜則以17%居次、曹桓榮以6%居第三。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航