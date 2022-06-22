張亞中批花蓮「傅黨」獨大操控提名：國民黨排黑條款對於入獄2次的立委傅崐萁為何如此禮遇？
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張亞中指出，國民黨在花蓮的黨政均由傅家夫婦一把抓，黨中央應明確限制傅崐萁不得再介入花蓮黨務及選舉。
有意參選年底高雄市長的孫文學校張亞中，近來動作頻頻，昨（21）日指控花蓮「傅黨」獨大，批評傅崐萁夫婦把持地方黨部，故意排除議長張峻的提名資格；不過黨中央回應反擊，張亞中被誤導，把矛頭直指1人是踐踏花蓮縣黨部資格審查委員會的尊嚴。
張亞中近來積極在高雄走動跑行程，盼能爭取黨內提名參選高雄市長，幾份民調也顯示出張亞中聲量不低，超越黨中央屬意的前立委柯志恩；不過黨中央擔憂張亞中「紅統」形象，日前還流出一份民調指張亞中的支持度落後，讓張亞中十分不滿。
花蓮縣黨部排除議長張峻提名惹議
（中央社）孫文學校長張亞中指花蓮「傅黨」獨大，已嚴重影響國民黨形象，縣黨部主委張逸華是傅崐萁人馬，須改選；縣黨部聲明，張亞中等昧於地方政治實情，錯把矛頭直指1人或1家所為。
國民黨花蓮縣黨部日前完成年底縣議員暨鄉鎮市長選舉資格審查，依《黨內選舉提名辦法》第9條，俗稱的「排黑條款」排除議長張峻提名資格，引發地方議論。
張峻不服氣，將「參選到底」，他說，排黑條款對於入獄2次的立委傅崐萁為何如此禮遇？國民黨「同舟計畫」把近2年來重大違紀的黨員解除處分，又能獲得提名，這是依據哪一條法源？
張亞中昨天下午偕同辦公室主任何啟聖等人到花蓮縣議會拜會張峻等人，張亞中表示，在媒體上看到提名爭議後，立刻打電話關心，專程來給張峻慰問和鼓勵。
《上報》報導，張峻與多名議員捲入LED路燈採購弊案，2016年遭新北地院依貪汙治罪條例判刑7年8月。黨部此次援引該理由，拒絕提名張峻議長參選議員。
張峻也回應，法院已經查證「建議款單上並非我的簽名」，目前雖然法院仍在審理，但是很明顯的，當時的判決理由已經推翻，未來應是無罪。張峻也高度懷疑，法院在處理此案有刻意延宕，目的就是為他造成困擾，並污名化他個人形象，讓他處於政治的不利狀態。這是一個明顯用司法來干預政治的手法。
花蓮縣黨部：張亞中有所誤會
張逸華在國民黨花蓮縣黨部擔任主委多年，成功輔佐徐榛蔚高票當選花蓮縣長。徐就任後，延攬張逸華進縣府服務，今年農曆年後張才卸下代理祕書長一職，轉任組發會副主委兼任縣黨部主委，主要任務就是推動年底選舉的部署與輔選工作。
張亞中指出，張逸華明顯是傅崐萁親信人馬，其行為「傅先黨後」，此次處理花蓮事務不當，引發社會紛擾，嚴重傷害國民黨形象，應調離目前崗位，黨中央應立刻任命公正主委，辦理後續選舉提名。國民黨在花蓮的黨政均由傅家夫婦一把抓，黨中央應明確限制傅崐萁不得再介入花蓮黨務及選舉。
國民黨花蓮縣黨部晚間發布聲明表示，花蓮縣黨部資格審查暨提名委員會全體委員有8人，均是資深黨幹部及社團領導人，委員會名單也是經過縣黨部委員會討論決議通過。
縣黨部指出，張亞中被誤導，把矛頭直指1人或1家所為，踐踏花蓮縣黨部資格審查委員會全體委員的尊嚴。《中國國民黨黨員參選公職提名辦法》從民國83年中常會訂頒通過，歷經10多次修訂，條文中對違反貪污治罪等排黑條款特別嚴格要求執行。
《上報》報導，縣黨部並稱，不解是一個口口聲聲以遵奉孫文思想自居的黨員，為什麼既無視於應共同維護黨章的排黑條款，堅守清廉政治，又為什麼會不清楚各直轄市、縣市黨部的黨內資格審查會都是採取合議制與共識決，不明就裏抨擊資格審查會；強調國有國法、黨有黨章、家有家規，這個黨內提名的資格審查辦法是黨中央所訂，幾十年來全黨遵行，不應該惡意抨擊資格審查制度，令全黨上下一心一意守護清廉價值的黨員痛心。
張亞中想選高雄，與黨中央矛盾升溫
《ETtoday》報導，張亞中有意爭取參選高雄市長，但在他原訂16日宣布參選之前，國民黨中央出現一份民調，宣稱智庫執行長柯志恩排名第一，讓張亞中陣營頗為不滿，認為黨中央故意無視地方聲音，黨主席朱立倫為了讓愛將柯志恩勝出，做「假民調」放話。
《自由時報》報導，根據高雄大學「社會網絡創新中心」透過網路爬蟲及分析技術，在地網路聲量討論度最高的前2名，其實是張亞中與陳玉珍。
根據該份統計，7位可能的人選最近一週（6月14日-20日）的網路聲量數，僅考慮與高雄相關的網路文章，由高至低依序為張亞中（16621）、陳玉珍（9443）、柯志恩（4436）、曹桓榮（608）、黃紹庭（559）、陳麗娜（323）、孫建萍（148）。
《ETtoday》報導，另外6月初一份偏藍YouTuber《Bit King比特王出任務》，針對高雄市長選戰藍軍人選進行網路民調，超過5000多人參與投票，調查顯示張亞中以77%領先、陳麗娜則以17%居次、曹桓榮以6%居第三。
延伸閱讀
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- 國民黨高雄市長人選難產中，柯志恩：參選並非生涯規畫，但若民調最高就認了
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新聞來源
- 張亞中指「傅黨」獨大 國民黨花蓮縣黨部反駁（中央社）
- 傳國民黨徵召柯志恩選高雄市長 在地聲量卻是張亞中、陳玉珍領先（自由時報）
- 以清廉自居的孫文學校總校長張亞中 竟支持提名貪污嫌犯（上報）
- 高雄民調之亂！地方轟朱立倫操作過頭 紛掛布條「支持張亞中」（ETtoday）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。