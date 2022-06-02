端午平安樂宅家！燦坤「淨」平安生活提案 現折金額可高達4,854元 618購物節燦坤獨家滿額再現折618元 刷指定卡最高現折4,854元 燦坤會員促銷價8折起再現折！最低消費49元即可享現折91折優惠

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端午好運到！買空調來燦坤8折起享6重優惠 再送最高1,011元現折券 連假宅家好舒服！燦坤給你清淨空氣 指定空調再現折 現場問價更深

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指定清淨機加購優惠55折起，買空調加購dyson智慧清淨氣流倍增器，原價23,500元，加購優惠只要12,900元，登錄再送濾網(市價3,000元)。

端午潔淨六六大順！冰箱、洗衣機6折起 再享獨家6重優惠

燦坤開運「六六大順」好禮來，買冰箱、洗衣機6折起，獨家再享6重優惠。

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第二重：指定冰箱、洗衣機單張發票滿6萬，獨家送ARCOS西式主廚刀+可拆式萬用刀座(市價 4,380元)。

第三重：冰箱政府補助退還減徵貨物稅，最高補助2,000元。

第四重：買冰洗享5年免費延長保固，獨家享指定直立式洗衣機加購1999元送內槽清洗+消毒，再送2年免費延長保固。

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筆電全系列74折起7大優惠 舊換新加碼回饋10% 最高現折18,150元

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筆電全系列74折起，最高同樣可再現折1,618元。買acer Swift3筆記型電腦14吋，原價31,900元，會員促銷價26,999元，刷指定卡並分期再折1,618元，折扣後只要25,381元。LG Gram極緻輕薄觸控筆電14吋，原價47,900元，會員促銷價37,900元，刷指定銀行信用卡並分期，再現折1,618元，折扣後只要36,282元。

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