環團發起「基隆護海公投」連署：台電四接「填海造陸」將活埋7.4萬株珊瑚，要求市府明確拒絕
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台電規劃將基隆協和電廠燃油機組改建為天然氣機組，並以「填海造地」約18.6公頃的方式設置天然氣第四接收站（四接）。環團稱此舉恐破壞當地海洋生態、觀光以及漁業資源，並發起基隆首次地方公投。對此，台電回應歷次環評及各界給予的意見均有納入考量，將以環境友善、生態永續為根本目標。
台電規劃將基隆協和電廠燃油機組改建為天然氣機組，並以「填海造地」約18.6公頃的方式設置天然氣第四接收站（四接）。守護外木山行動小組認為此舉恐破壞海洋生態，造成7.4萬株珊瑚被活埋。該團體以議員王醒之作為領頭羊，於昨（1）日宣布發動基隆第一個地方性公投「基隆護海公投」。
公投主文：您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？
問題在哪裡？
位在基隆市外木山的協和電廠，燃油機組將於未來幾年內陸續除役。台電為滿足北部用電需求，並彌補到2025年恐達到470萬瓩的供需缺口，決定興建2部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組。
除此之外，台電也計畫設置台灣第四座天然氣接收站（四接），未來將於基隆港東防波堤以西至外木山漁港間海岸「填海造地」約18.6公頃（相當於443個籃球場面積）。然而，環團稱此舉將會活埋7萬多株珊瑚，並擠壓魚類以及保育類動物，如：玳瑁、綠蠵龜的生活空間，更使當地四分之一依靠珊瑚維生的海洋生物消失。
王醒之表示，四接「填海造地」涉及基隆市海洋生態保育、環境保護、觀光發展、漁業管理、都市計畫等地方自治事項，填海處更位於「基隆市水產動植物保育區」，且環境影響評估等法定程序尚在進行中，但基隆市政府竟於2020年9月24日回函台電表示「原則同意」開發事項，沒有為海洋生態與環境把關，使觀光及漁業面臨威脅，令人失望。
訴求是什麼？
由多個環團、整黨黨部以及立委組成的「守護木外山行動小組」此次發起基隆護海公投，就是為了要求基隆市政府明確拒絕「填海造地」開發案，並落實「海洋永續利用」與「海洋生態保育」。
王醒之指出，基隆市民除了每場環評到場表達疑慮外，也透過代議政治在基隆市議會討論多時多次，議會首次大規模跨黨派連署並過半決議，要求基隆市政府應代表基隆人表示拒絕四接這個附屬設施。目前，參與網路連署市民甚至已超過萬人，但市府始終將責任「外推」給中央。
台電怎麼回應？
台電強調，協和電廠計畫興建2部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組，將成為北北基重要電源，可就近供應基隆、台北南港及新北汐止等地工商發展之電力需求，避免讓北北基用電過度仰賴電網線路融通的「外援」，因此協和計畫對供電穩定有必要性。
目前此案正在環評階段，歷次審查環評委員及各界給予的意見，台電均納入考量，將以「環境友善」、「生態永續」為根本目標，而協和天然氣接收站的規劃，一定秉持迴避、縮小、減輕及補償等生態保育策略，持續研擬最能夠兼顧生態保育的開發計畫。
公投通過門檻如何？
台灣《直轄市、縣（市）公民投票自治條例》規定，公民投票案「提案人數」應達提案時「最近一次本市市長選舉選舉人總數千分之四以上」；公民投票案「連署人數」應達提案時「最近一次本市市長選舉選舉人總數百分之四以上」。
社團法人台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師則是在記者會上舉例，以最近一次基隆市長選舉人數舉例30萬9428人為計算基準，一階提案需要：1238份，二階連署需要：12378份。如果加上安全份數，一階目標為1800份以上，二階目標為1萬8000份以上。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。