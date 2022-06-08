快篩陽即確診！可以請防疫隔離假嗎？｜又！賈芯文S1EP20

文：蕭汎如

節目意見募集中！歡迎點進問卷填寫建議。

從今年（2022）4月，確診人數大幅攀升以來，防疫政策因應民眾染疫情況，做出許多調整，而民眾在面臨染疫機率明顯提高的情況下，對於如何請假，以及請假期間是否有薪水，也都衍生不少疑問。其中，本節目針對「快篩陽是否可以請防疫隔離假」，以及「確診者請假期間是否有薪水」兩個疑問，來為觀眾釋疑。

快篩陽是否可以請防疫隔離假？

根據目前勞動部的規定，民眾若使用家用快篩試劑，得到陽性的結果，並不能請防疫隔離假，不受疫情指揮中心自5月26日起實施「快篩陽視同確診」之方針影響。目前只有正在「居家隔離」或「居家檢疫」，所以無法工作的勞工；或是「照顧生活不能自理的受隔離者或受檢疫者」而不能工作，才可以請防疫隔離假。也就是說，判別的標準，是看自己是否算確診者的同住家人，或是屬於剛出國回來的人。如果是的話，又符合隔離的規定，就可以請防疫隔離假。

防疫隔離假沒有強制雇主給薪水，但符合請假規定者，只要是自己，或受照顧的對象，拿到「隔離或檢疫通知書」，沒有領薪水，也沒領過類似的補助，更沒有違反隔離或檢疫的規定，就可以申請每天1000元的防疫補償。但是要注意，隔離或檢疫期間，如果遇到國定假日、週六日，這些天數要扣掉，不能計入申請防疫補償的天數。

確診者請假期間是否有薪水？

依照確診的原因，還有請假的假別，勞工會有不同的薪水。如果是因為個人因素確診，確診期間可以請領全薪的特休、領半薪的普通傷病假，或是不支薪的事假。不過，如果勞工因為工作原因確診，雇主就應該讓員工請公傷病假，並且支付原本的全額薪水。

另外，如果因為確診要接受治療，不能工作也沒有領到薪水的話，從不能工作的第4天開始，可以申請勞保的「普通傷病給付」。申請的期限有5年，所以確診勞工可以在恢復健康後，再提出申請。

延伸閱讀

影片參考資料

責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範