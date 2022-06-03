6月串流看什麼？《雨傘學院》對決《西方極樂園》，《捍衛戰士：獨行俠》導演攜手「雷神索爾」挑戰小螢幕
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本月西方各大串流平台如Disney+、Netflix也都持續有熱門劇集推出，HBO則拿出老牌IP應戰，至於回到台灣本土串流業者，手上握著一部「口碑神作」也即將推出，本月份的串流重點該怎麼抓？請讀者跟著以下介紹推薦一探究竟。
在後疫情時代的當下，歐美戲院人潮逐漸回溫，上個月院線電影迎來了《奇異博士2：失控多重宇宙》、《捍衛戰士：獨行俠》兩部叫好叫座的商業鉅作，也將「電影」帶回了「電影院」，讓支持電影院體驗的影人與影迷們，能在疫情下窺見大銀幕的蓬勃生機，又逐漸綠意盎然，振奮人心。
不過，在眾人歡慶電影院緩慢復甦之際，其實小螢幕的戰爭也持續打得火熱。上個月，Netflix也迎來了旗下招牌驚悚科幻影集《怪奇物語4》，一上架就寫下Netflix的收視新紀錄，以首週觀看總時長2.86億小時，打破此前由《柏捷頓家族：名門韻事》第二季創下的1.93億小時紀錄。在《怪奇物語4》推高收視數字的同時，也不難想見在此時局之下，人們對於串流的需求仍在，且串流戰場更是兵家必爭之地。
而本月西方各大串流平台如Disney+、Netflix也都持續有熱門劇集推出，HBO則拿出老牌IP應戰，至於回到台灣本土串流業者，手上握著一部「口碑神作」也即將推出，本月份的串流重點該怎麼抓？請讀者跟著以下介紹推薦一探究竟。
《金田一少年之事件簿》，Disney+播映，6月1日上線
「日劇」的全盛存在，曾是90年代哈日族的集體記憶與青春，如今屢屢被劇迷和劇評討論的，卻是收視疲弱、劇本開高走低、製作規模普遍輕量等話題，雖然近年仍有像《喜劇開場》這樣口碑極好、成功征服海內外觀眾脾胃的佳作誕生，但與經常被拿來相比的鄰居「韓劇」對照之下，確實在聲量上疲軟了不少。
最近頗受關注的一則傳聞，便是由木村拓哉領銜主演的《邁向未來的10 Count》因收視表現太差而遭「腰斬」，雖然這則消息已被證實為謠言，畢竟集數是在開播之前就已定檔、不太可能臨時撤動，但作為有木村這樣等級的明星加持的年度話題春季日劇，播出前自然是受到廣大粉絲期待，後續評價卻不如預期，仍讓不少人嘆之可惜。
同樣身為2022年春季日劇強檔之一的，就是從6月1日起於Disney+獨家播出的《金田一少年之事件簿》。該劇改編自日本經典漫畫《金田一少年事件簿》，這項IP過去曾在1995、1996、2001和2014年被翻拍成日劇，如今第五度轉譯為影集，究竟會玩出什麼新意？令人頗感好奇。加上2005年還有一部「電視特別版」，2022版本的《金田一》在播出後註定會受到各方比較和評析。
《金田一少年之事件簿》是為了紀念金田一系列30週年的重啟之作。劇集描述身為傳奇私人偵探金田一耕助的外孫，主角金田一背負著眾人的期待，面對市區不斷發生的離奇殺人案，運用超高智商屢屢成功破案。搭檔夥伴的部分，也從原本只有青梅竹馬七瀨美雪（上白石萌歌 飾）從旁協助，到後來引起了東京警視廳警部的注意，加入了搜查一課課長（澤村一樹 飾）一同查案，此後三人便攜手合作破案，將罪犯緝拿逮捕。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。