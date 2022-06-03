6月串流看什麼？《雨傘學院》對決《西方極樂園》，《捍衛戰士：獨行俠》導演攜手「雷神索爾」挑戰小螢幕

在後疫情時代的當下，歐美戲院人潮逐漸回溫，上個月院線電影迎來了《奇異博士2：失控多重宇宙》、《捍衛戰士：獨行俠》兩部叫好叫座的商業鉅作，也將「電影」帶回了「電影院」，讓支持電影院體驗的影人與影迷們，能在疫情下窺見大銀幕的蓬勃生機，又逐漸綠意盎然，振奮人心。

不過，在眾人歡慶電影院緩慢復甦之際，其實小螢幕的戰爭也持續打得火熱。上個月，Netflix也迎來了旗下招牌驚悚科幻影集《怪奇物語4》，一上架就寫下Netflix的收視新紀錄，以首週觀看總時長2.86億小時，打破此前由《柏捷頓家族：名門韻事》第二季創下的1.93億小時紀錄。在《怪奇物語4》推高收視數字的同時，也不難想見在此時局之下，人們對於串流的需求仍在，且串流戰場更是兵家必爭之地。

而本月西方各大串流平台如Disney+、Netflix也都持續有熱門劇集推出，HBO則拿出老牌IP應戰，至於回到台灣本土串流業者，手上握著一部「口碑神作」也即將推出，本月份的串流重點該怎麼抓？請讀者跟著以下介紹推薦一探究竟。

《金田一少年之事件簿》，Disney+播映，6月1日上線

「日劇」的全盛存在，曾是90年代哈日族的集體記憶與青春，如今屢屢被劇迷和劇評討論的，卻是收視疲弱、劇本開高走低、製作規模普遍輕量等話題，雖然近年仍有像《喜劇開場》這樣口碑極好、成功征服海內外觀眾脾胃的佳作誕生，但與經常被拿來相比的鄰居「韓劇」對照之下，確實在聲量上疲軟了不少。

最近頗受關注的一則傳聞，便是由木村拓哉領銜主演的《邁向未來的10 Count》因收視表現太差而遭「腰斬」，雖然這則消息已被證實為謠言，畢竟集數是在開播之前就已定檔、不太可能臨時撤動，但作為有木村這樣等級的明星加持的年度話題春季日劇，播出前自然是受到廣大粉絲期待，後續評價卻不如預期，仍讓不少人嘆之可惜。

同樣身為2022年春季日劇強檔之一的，就是從6月1日起於Disney+獨家播出的《金田一少年之事件簿》。該劇改編自日本經典漫畫《金田一少年事件簿》，這項IP過去曾在1995、1996、2001和2014年被翻拍成日劇，如今第五度轉譯為影集，究竟會玩出什麼新意？令人頗感好奇。加上2005年還有一部「電視特別版」，2022版本的《金田一》在播出後註定會受到各方比較和評析。

《金田一少年之事件簿》是為了紀念金田一系列30週年的重啟之作。劇集描述身為傳奇私人偵探金田一耕助的外孫，主角金田一背負著眾人的期待，面對市區不斷發生的離奇殺人案，運用超高智商屢屢成功破案。搭檔夥伴的部分，也從原本只有青梅竹馬七瀨美雪（上白石萌歌 飾）從旁協助，到後來引起了東京警視廳警部的注意，加入了搜查一課課長（澤村一樹 飾）一同查案，此後三人便攜手合作破案，將罪犯緝拿逮捕。