NFT可以翻轉傳統藝術市場嗎？在可預見的未來，這個答案應該是否定的
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「去中心化」在很多時候，只是用於行銷的假議題，雖或多或少有所賦能，但並非真正能創造了什麼全新的價值，不過，我們所期盼區塊鏈與NFT在藝術界能扮演的角色，絕不是取代傳統機構而已。
NFT可以翻轉傳統藝術（或其他任何）市場嗎？在可預見的未來，這個答案應該是否定的。
NFT很適合作為行銷炒作的手段，但要真正像印刷術、電子書、網際網路那樣去改變一個既有的產業，恐怕是盲從者的一廂情願而已。然而，NFT與其背後的區塊鏈技術，作為「可能」降低部分成本，增加交易效率的工具之一，或許尚有能扮演的角色，且在不少創新創作的領域，已經有不少令人耳目一新的嘗試。
炒作下的JPG頭貼，和「真的藝術」仍有些差別
NFT作為「非同質化代幣」（non-fungible token），承襲區塊鏈發展早期ICO、STO、IEO等脈絡，用加密貨幣的手段，作為某種資產轉移的媒介。最早的比特幣（BTC）便是基於金融交易，期待（妄想）有招一日取代法定貨幣，成為價值交換的基礎單位。之後一系列的山寨幣（垃圾幣），綜觀他們的白皮書與商業邏輯，大部分也都是某些現實生活中的替代。
例如，「珍奶幣」可以兌換珍奶，「嘟嘟房發的NFT」可以折抵停車費等，再不然，就是存粹龐氏騙局類型的代幣，先吹捧一番某幣未來有多厲害，再來便是慣用的後金補前金手段，一但沒有新用戶持續輸血，獲救用戶的血被吸乾後，項目也就隨之倒閉，該代幣的價格，自然也一落千丈，完成又一波的韭菜收割。
那NFT有什麼不一樣嗎？坦白說，在機密貨幣與區塊鏈技術的角度來看，NFT並沒有太大的不同，但這並不是說他一無是處。
因為創新技術總是有意義的，壞是壞在人，總有些投機取巧的人會搞壞市場，也總有那些啥都不懂卻自詡專家的，利用自身人氣大放厥詞。NFT在本質上可以實現針對資產的數位化鎖定，從而發出相關憑證，讓交易與交割，某種程度上變得更為方便與高效率。邏輯上是對的，藝術品作為廣義的「資產」之一，NFT能夠將其資產證券化，證券數位化，便有機會讓更多人參與其中，擴大市場基礎與增加藝術品的金融屬性。
誠然，具體細節很複雜，在藝術品NFT的領域，如果我們看的是「真正的」藝術，而非那一套什麼猴子啊、猿啊、熊啊、豬啊的JPG圖檔，早在區塊鏈之前，如何數位轉型，並藉由科技引領開啟新的一頁，早就是藝術界討論已久的話題，而「真正的」藝術，也仍佔據超過95%的主流——包含創作者，買家／藏家，藝廊等機構，背後龐大的藝術產業／供應鏈，以及廣大的吃瓜群眾。
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