西方哲學「上帝已死」邏輯史（下）：上帝玩你，誰叫你一出生就自帶原罪呢？

16世紀之後，神學家們簡直是單方面被哲學家與科學家吊起來暴打。另外一方面，還有一些哲學家選擇孜孜不倦的在其他領域搗亂，比如語言學。

一直以來，教會一直奉希伯來文為正宗。1508年出版的神學著作《哲學珍珠》（Margarita Philosophica）聲稱希伯來文是「上帝、天使與人類之間使用的初始語言」；瑞士學者康拉德・格斯納（Conrad Gesner）在他的著作《米特拉達梯：語言的分化》（Mithridates: de differentiis linguarum）裡更進一步指出：「在所有語言中，希伯來語是最原始最古老的語言，它是唯一純正和沒有混雜其他語言的語言，而其他語言在相當大程度上都是一種混合語，因為沒有哪一種語言中沒有任何來自希伯來語的詞語，或者是對它的誤用。」

噢，是嗎？哲學家萊布尼茨（Gottfried Wilhelm von Leibniz）提出了異議。萊布尼茨的發問非常尖銳，他說：「如果這種最早的語言甚至在摩西時代就存在了，那麼，埃及語又是從哪裡產生的呢？」萊布尼茨的意思是，如果希伯來文是上帝的初始語言，那麼生活在「創世紀」之前的史前人類說什麼？

什麼史前時代？教會不承認。

英國劍橋大學的約翰・萊特福特（John Lightfoot）經過長時間的研究，翻閱大量神學經典，反覆對照之後宣布：創世時間是公元前4004年10月26日上午9點。上帝是不會騙人的，但是這麼看起來，可憐的尼安德塔人（Homo neanderthalensis）過去一定生活在沒有時間與空間的一片虛無之中，難怪他們滅絕了。三葉蟲和劍齒虎則選擇聯名召開記者會，痛斥神學家們無恥忽視自己的存在。

植物學家卡爾・林奈（Carl Linnaeus）曾經說過一句很有名的話：「自然從不飛越（Natura non facit saltum）」，生物演化一定是漸變的，這句話被寫《物種起源》的達爾文（Charles Robert Darwin）多次引用。六千年的時間根本不夠藍綠藻演化成生理結構複雜的大象河馬無尾熊，更不夠恐龍滅絕在我們之前。

《聖經》對於古生物學研究成果隻字未提的唯一解釋就是：當年還沒有古生物學。石油是奇蹟，化石是業障，地質探測是撒旦的魔法，阿門。